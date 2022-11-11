Научить ученого: как вузы новых регионов осваиваются в России

После присоединения к России четырех регионов встал вопрос об интеграции местных вузов в общую образовательную систему. В октябре стало известно, что для этой задачи Минобрнауки разработало план первоочередных мер. В адаптации преподавателей и студентов новых территорий помогают 47 российских вузов. До конца года коллеги из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получат более 100 тыс. методичек и учебников. Преподавателей приглашают пройти в российских университетах курсы повышения квалификации, а студентов — принять участие в экспедициях, интеллектуальных соревнованиях и летних тематических школах.

Доступным языком

Для оснащения вузов на новых территориях России сформировали перечень учебно-методической литературы по всем областям образования. Университеты Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей должны получить методички и учебники по естественным и техническим наукам, инженерному дел у, сельскому хозяйству, истории, педагогике, искусству и культуре, медицине. Об этом «Известиям» сообщили в Минобрнауки России.

Новые территории обеспечиваются учебниками в два этапа. До 30 ноября этого года вузы получат более 89 тыс. экземпляров, а до 31 декабря — свыше 114 тыс. книг, уточнили там.

Научить ученого Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С литературой помогает не только ведомство, но и сами российские вузы. Минобрнауки определило 47 российских университетов, которые взаимодействуют с 25 высшими учебными заведениями ДНР и ЛНР и Запорожской области по четырем направлениям, в том числе по учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности. Российские вузы уже передали коллегам 5219 учебников, а студентам предоставили доступ к электронным библиотечным системам университетов.

— РГГУ уже поставляет учебную литературу в вузы на новых территориях в большом количестве. Наш институт межрегиональных и постсоветских исследований работает над учебниками по истории, ими мы и делимся с коллегами , — рассказал «Известиям» ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов.

Знать свое право

Помимо обеспечения учебными материалами российские университеты проводят и обучение преподавателей новых регионов.

Например, в Донском государственном техническом университете прошли обучение свыше 5 тыс. слушателей: более 3 тыс. из ДНР и более 1,5 тыс. из ЛНР. На курсах обучались лекторы из Луганского государственного университета имени Владимира Даля, Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Мариупольского государственного университета, Донецкого национального университета, Горловского института иностранных языков и еще 18 вузов , рассказали «Известиям» в ДГТУ.

Преподавателей посвятили в тонкости аккредитации и лицензирования образовательных программ по российским требованиям и стандартам, методов адаптации учебного процесса, безопасности в медиа и работе с цифровыми инструментами в сфере образования.

— Значительное внимание уделялось нормативно-правовому регулированию системы образования и вопросам молодежной политики. Слушателей знакомили с успешными кейсами реализуемых в России социальных проектов и грантовых программ , — сообщила «Известиям» начальник управления дополнительного образования ДГТУ Людмила Алексеенко.

В дальнейшем вуз планирует разделить участников курсов на группы и провести повышение квалификации по профилям — уже по тем направлениям деятельности, по которым они преподают.

Научить ученого Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Большие планы и у Высшей школы экономики. В октябре этого года университет подписал соглашение с правительством ЛНР о сотрудничестве в образовательной и научной сферах.

— Преподавателям и управленческим командам вузов ЛНР НИУ ВШЭ предоставит различные программы дополнительного профобразования и стажировки. Форматы будут использованы разнообразные — онлайн, смешанный и очный, — поделилась планами вице-президент НИУ ВШЭ Ирина Карелина.

Коллегам из ЛНР также разъяснят общие положения правовой системы России в части образования, научной деятельности, трудового и миграционного законодательства. Курсы повышения квалификации помогут лекторам расширить свои компетенции, чтобы они могли использовать новые методики и инструменты преподавания.

— На постоянной основе в течение некоторого времени будем вести консультации, чтобы помочь в разрешении вопросов, которые будут возникать на первых этапах перехода на новую правовую рамку, — добавила Ирина Карелина.

Своих преподавателей ВШЭ направлять работать в луганские вузы не будет, однако с подобной инициативой готов выступить РГГУ.

— Преподаватели РГГУ направятся в вузы на новые территории, как только будет соответствующее указание от Минобрнауки. Они будут ездить на разные сроки по выбору: на месяц, на два, три или четыре вплоть до семестра. Кто не сможет отлучаться на такие сроки, например, из-за загруженности в своем вузе, можно будет выбрать более короткий вариант. Когда один преподаватель уедет, его заменит другой, — сообщил Александр Безбородов.

По его словам, система создается «довольно гибкая».

Со вниманием к студентам

Интеграция вузов новых территорий в российскую образовательную систему включает в себя работу со студентами.

— Мы планируем вовлечь студентов в такие формы мобильности, как экспедиции, интеллектуальные соревнования, летние тематические школы, которые проводит НИУ ВШЭ. Численность участников таких программ и место их проведения зависят от содержания мероприятий по мобильности, — рассказала Ирина Карелина.

Р ектор «Синергии» Артем Васильев заявил «Известиям», что в октябре университет открыл свои региональные представительства в Луганске и Донецке.

Научить ученого Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Мы предлагаем дистанционное обучение более чем по 500 программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования. Ожидается, что в 2023 году наши представительства в ДНР и ЛНР получат статус филиалов и смогут обучать студентов не только в онлайн-формате, но и очно, — отметил он.

Сейчас в «Синергии» учится более 200 выпускников школ и колледжей новых территорий России.

— Наша задача заключается в том, чтобы интегрировать молодежь ДНР и ЛНР в российское образовательное пространство, дать ребятам полноценное высшее образование и помочь им выйти на рынок труда, чтобы они уже в ближайшем будущем смогли внести свой вклад в развитие региональной экономики, — подчеркнул ректор университета.

Александр Безбородов рассказал, что РГГУ уже принимал студентов из Луганской Государственной академии культуры и искусства. Студенты этого вуза неоднократно бывали в Москве, с ними проводили творческие экспедиции, мастер-классы.

— Ребята талантливейшие, работать с ними одно удовольствие, — заключил ректор РГГУ.