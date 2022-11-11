 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава офиса президента Украины сообщил о новом обмене пленными с РФ
Общество
Голикова поручила изучить запрет абортов для лиц до 18 лет без согласия родителей
Общество
Пленный командир ВСУ раскрыл планы Киева о наступлении на Белгородскую и Курскую области
Общество
Собчак продюсировала Telegram-канал задержанных за вымогательство у главы Ростеха
Мир
Швеция поставит Украине современное вооружение
Авто
В России появились хетчбэки и универсалы Hyundai i30
Авто
Honda вывела на американский рынок Accord нового поколения
Мир
США перебросили два стратегических бомбардировщика на Ближний Восток
Общество
Психолог назвал желание слушать грустную музыку формой мазохизма
Экономика
«Траст» не отказался от планов продать девелопера «Интеко»
Мир
ВС Австрии оценят возможность размещения беженцев в боксах возле казарм
Мир
Франция и Британия выступили за введение потолка цен на нефть
/

Научить ученого: как вузы новых регионов осваиваются в России

В университеты ЛДНР, Запорожья и Херсонской области до конца года поставят 114 тыс. учебников
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После присоединения к России четырех регионов встал вопрос об интеграции местных вузов в общую образовательную систему. В октябре стало известно, что для этой задачи Минобрнауки разработало план первоочередных мер. В адаптации преподавателей и студентов новых территорий помогают 47 российских вузов. До конца года коллеги из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получат более 100 тыс. методичек и учебников. Преподавателей приглашают пройти в российских университетах курсы повышения квалификации, а студентов — принять участие в экспедициях, интеллектуальных соревнованиях и летних тематических школах.

Доступным языком

Для оснащения вузов на новых территориях России сформировали перечень учебно-методической литературы по всем областям образования. Университеты Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей должны получить методички и учебники по естественным и техническим наукам, инженерному делу, сельскому хозяйству, истории, педагогике, искусству и культуре, медицине. Об этом «Известиям» сообщили в Минобрнауки России.

Новые территории обеспечиваются учебниками в два этапа. До 30 ноября этого года вузы получат более 89 тыс. экземпляров, а до 31 декабря — свыше 114 тыс. книг, уточнили там.

Научить ученого
студент вуз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С литературой помогает не только ведомство, но и сами российские вузы. Минобрнауки определило 47 российских университетов, которые взаимодействуют с 25 высшими учебными заведениями ДНР и ЛНР и Запорожской области по четырем направлениям, в том числе по учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности. Российские вузы уже передали коллегам 5219 учебников, а студентам предоставили доступ к электронным библиотечным системам университетов.

«Льготное поступление абитуриентов новых территорий в вузы продлится до 2028 года»
Министр образования ЛНР Иван Кусов — об интересе выпускников к ЕГЭ, признании дипломов и введении НВП

РГГУ уже поставляет учебную литературу в вузы на новых территориях в большом количестве. Наш институт межрегиональных и постсоветских исследований работает над учебниками по истории, ими мы и делимся с коллегами, — рассказал «Известиям» ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов.

Знать свое право

Помимо обеспечения учебными материалами российские университеты проводят и обучение преподавателей новых регионов.

Например, в Донском государственном техническом университете прошли обучение свыше 5 тыс. слушателей: более 3 тыс. из ДНР и более 1,5 тыс. из ЛНР. На курсах обучались лекторы из Луганского государственного университета имени Владимира Даля, Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Мариупольского государственного университета, Донецкого национального университета, Горловского института иностранных языков и еще 18 вузов, рассказали «Известиям» в ДГТУ.

Преподавателей посвятили в тонкости аккредитации и лицензирования образовательных программ по российским требованиям и стандартам, методов адаптации учебного процесса, безопасности в медиа и работе с цифровыми инструментами в сфере образования.

Значительное внимание уделялось нормативно-правовому регулированию системы образования и вопросам молодежной политики. Слушателей знакомили с успешными кейсами реализуемых в России социальных проектов и грантовых программ, — сообщила «Известиям» начальник управления дополнительного образования ДГТУ Людмила Алексеенко.

В дальнейшем вуз планирует разделить участников курсов на группы и провести повышение квалификации по профилям — уже по тем направлениям деятельности, по которым они преподают.

Научить ученого
вуз преподаватель
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Большие планы и у Высшей школы экономики. В октябре этого года университет подписал соглашение с правительством ЛНР о сотрудничестве в образовательной и научной сферах.

«Рейтинг — это инструмент битвы за умы»
Ректор МГУ Виктор Садовничий — о том, нужна ли России новая национальная система оценки вузов

Преподавателям и управленческим командам вузов ЛНР НИУ ВШЭ предоставит различные программы дополнительного профобразования и стажировки. Форматы будут использованы разнообразные — онлайн, смешанный и очный, — поделилась планами вице-президент НИУ ВШЭ Ирина Карелина.

Коллегам из ЛНР также разъяснят общие положения правовой системы России в части образования, научной деятельности, трудового и миграционного законодательства. Курсы повышения квалификации помогут лекторам расширить свои компетенции, чтобы они могли использовать новые методики и инструменты преподавания.

— На постоянной основе в течение некоторого времени будем вести консультации, чтобы помочь в разрешении вопросов, которые будут возникать на первых этапах перехода на новую правовую рамку, — добавила Ирина Карелина.

Своих преподавателей ВШЭ направлять работать в луганские вузы не будет, однако с подобной инициативой готов выступить РГГУ.

Бережное отношение: как проходит эвакуация с правого берега Днепра
Корреспонденты «Известий» побывали в Херсоне перед отводом российских войск

Преподаватели РГГУ направятся в вузы на новые территории, как только будет соответствующее указание от Минобрнауки. Они будут ездить на разные сроки по выбору: на месяц, на два, три или четыре вплоть до семестра. Кто не сможет отлучаться на такие сроки, например, из-за загруженности в своем вузе, можно будет выбрать более короткий вариант. Когда один преподаватель уедет, его заменит другой, — сообщил Александр Безбородов.

По его словам, система создается «довольно гибкая».

Со вниманием к студентам

Интеграция вузов новых территорий в российскую образовательную систему включает в себя работу со студентами.

Мы планируем вовлечь студентов в такие формы мобильности, как экспедиции, интеллектуальные соревнования, летние тематические школы, которые проводит НИУ ВШЭ. Численность участников таких программ и место их проведения зависят от содержания мероприятий по мобильности, — рассказала Ирина Карелина.

Ректор «Синергии» Артем Васильев заявил «Известиям», что в октябре университет открыл свои региональные представительства в Луганске и Донецке.

Научить ученого
онлайн обучение
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Если не хватило баллов: как изменились цены в топ-10 вузов России за год
Гуманитарные специальности остаются самыми доступными в системе платного образования

Мы предлагаем дистанционное обучение более чем по 500 программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования. Ожидается, что в 2023 году наши представительства в ДНР и ЛНР получат статус филиалов и смогут обучать студентов не только в онлайн-формате, но и очно, — отметил он.

Сейчас в «Синергии» учится более 200 выпускников школ и колледжей новых территорий России.

— Наша задача заключается в том, чтобы интегрировать молодежь ДНР и ЛНР в российское образовательное пространство, дать ребятам полноценное высшее образование и помочь им выйти на рынок труда, чтобы они уже в ближайшем будущем смогли внести свой вклад в развитие региональной экономики, — подчеркнул ректор университета.

Александр Безбородов рассказал, что РГГУ уже принимал студентов из Луганской Государственной академии культуры и искусства. Студенты этого вуза неоднократно бывали в Москве, с ними проводили творческие экспедиции, мастер-классы.

— Ребята талантливейшие, работать с ними одно удовольствие, — заключил ректор РГГУ.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022