Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, один из инициаторов появления рейтинга «Три миссии университета», рассказал «Известиям» о том, что означает поручение президента Владимира Путина о новом национальном рейтинге вузов. Садовничий рассказал, что все аналогичные международные исследования качества образования в высших учебных заведениях так или иначе решают задачи, необходимые государствам, в которых они появились, и в нынешних условиях российский национальный рейтинг особенно важен.

Что такое «национальный рейтинг»

— Президент России поручил Министерству образования и науки рассмотреть вопрос о появлении нового национального рейтинга. Считаете ли вы правильным появление рейтинга вузов, который будет вести Минобрнауки, а не независимые рейтинговые агентства?

— Прежде всего хочу обратить внимание, что пока нет повода обсуждать «рейтинг Минобрнауки» . Президент страны дал поручение Минобрнауки России совместно с Минвостокразвития России «рассмотреть вопрос о целесообразности создания нового национального рейтинга российских образовательных организаций высшего образования».

Я не вижу в поручении президента РФ такой формулировки. Мне представляется, что она и не подразумевалась. Мне не известно ни одного сколько-нибудь успешного рейтинга университетов, который реализует государство. Даже Шанхайский рейтинг, который создан по инициативе государства и им же финансируется, реализуется независимой структурой. Мне кажется это разумно, так как позволяет избежать многих конфликтов интересов.

Рейтинг — это инструмент битвы за умы Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Российский союз ректоров в соответствии с поручением президента РФ от 2014 года создал национальный рейтинг «Три миссии университета». Первый выпуск рейтинга был опубликован в 2017 году. В 2022 году был опубликован уже шестой выпуск рейтинга. При его составлении были проанализированы 2239 университетов из 129 стран, в итоговый список вошло 1800 университетов из 103 стран, в том числе 146 российских. Рейтинг стал наиболее представительным из популярных глобальных рейтингов.

Напомню, что в 2014 году РСР выступил с инициативой создания национального рейтинга лишь после того, как ряд проектов, профинансированных государством, к сожалению, завершились безрезультатно (в частности, разработка методологии рейтингования образовательных учреждений, порученная в 2011–2013 годах НПФК, или проект 2013–2014 годов «Создание национального рейтинга ведущих мировых и российских университетов») .

— Как тогда понимать слово «национальный» в поручении президента?

— В свое время мы провели специальное исследование и доказали, что все ведущие рейтинги университетов имеют национальную окраску. Во-первых, они отвечают на вопрос, который важен для страны. Например, Шанхайский рейтинг создавался в связи с тем, что Китай за государственный счет направлял большое количество молодых людей обучаться за рубеж. Необходимо было выделить университеты, в которых они смогут получить не только хорошее образование, но и наладить важные для страны связи. Соответственно, упор был сделан на нобелевских лауреатов, на статьи в элитных изданиях. Во-вторых, в рейтингах преобладают университеты «дружественных» стран и в меньшей степени представлены «недружественные», их стараются «не заметить».

Особое отношение к рейтингам университетов определяется тем, что рейтинг — это инструмент конкурентной борьбы, битвы за умы. С этой точки зрения любое суверенное государство заинтересовано в собственном рейтинговом проекте. Свои рейтинги есть в Китае, США, Великобритании, Евросоюзе. В нынешних условиях многие из них объявили о дискриминации российских университетов. И в этих условиях российский национальный рейтинг стал особенно важен. Не менее важно и то, чтобы он имел собственную информационную базу и не зависел от санкционных мер, например, в наукометрии. Команда «Трех миссий» изначально исходила из необходимости формировать собственную систему сбора информации, и поэтому рейтинг сейчас мало зависит от политической конъюнктуры.

Но независимость рейтинга не отрицает его национальный характер. Московский международный рейтинг «Три миссии университета» является национальным. Именно так его в 2014 году определил президент РФ.

Однако один рейтинг не может охватить все нюансы деятельности университета. Например, те мерки, с которыми разумно подойти к оценке ведущих международных университетов, малоэффективны при оценке многих региональных вузов (например, наивно требовать от всех вузов присутствие нобелевских лауреатов или публикаций в топовых изданиях). Поэтому на базе Московского международного рейтинга сейчас создано семейство рейтингов:

Международный рейтинг.

Рейтинг 100 российских вузов.

Локальные рейтинги (таких рейтингов 8, для каждого федерального округа).

Предметные рейтинги.

В этих рейтингах участвуют практически все общеобразовательные вузы (более 450) из всех регионов, разных направлений. Пока вне рейтингов еще остаются творческие вузы, но мы начали работу и по методике, учитывающей их специфику.

О «рейтинге Садовничего»

— Чем «Три миссии университета» отличаются от зарубежных рейтингов?

— Рейтинг стал новаторским, он изменил международную практику рейтингования. В то время как большинство рейтингов опирается на показатели научной деятельности, иногда — учебной, наш рейтинг, как следует из его названия, учитывает все три миссии классического университета: обучение, науку и влияние на общество. Именно третья миссия характеризует полезность университета для своей страны, и это очень актуально для России. Луис Клаудио Коста, президент международной ассоциации IREG Observatory (и бывший министр образования Бразилии), в связи с этим заявил: «Почти все существующие рейтинги в той или иной мере опираются преимущественно на исследовательские и репутационные показатели. Московский рейтинг открывает новое, второе, поколение академических рейтингов». Уже после публикации первого выпуска «Трех миссий» ведущие разработчики рейтингов объявили или о модернизации своих методик, или о создании специализированных рейтингов, учитывающих связь с обществом.

Рейтинг — это инструмент битвы за умы Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Рейтинг ассоциируется с МГУ, как он верифицируется для подтверждения своей независимости?

— Я знаю, что иногда этот рейтинг называют рейтингом МГУ или даже рейтингом Садовничего. В самом деле, я был инициатором этого проекта и уделяю ему много внимания. Однако это не мой личный проект, а рейтинг РСР — всего ректорского сообщества. Мы его регулярно обсуждаем в РСР, создана специальная рабочая группа, в которую, помимо ректоров ведущих вузов, вошли представители Минобрнауки, Рособрнадзора, РАН, РАО, работодателей — то есть всех заинтересованных сторон. РСР через рабочую группу собирает все пожелания, замечания, задает приоритеты рейтинга. Также РСР контролирует качество работ.

Однако сами работы выполняет независимый профессиональный оператор, которого мы долго и тщательно отбирали. Ни я, ни другие члены РСР или тем более сотрудники МГУ не имеют возможности, например, позвонить и попросить подвинуть тот или иной университет повыше или пониже. Результаты рейтинга определяются исключительно исходными данными и методикой. Исходные данные объективны, они поступают из независимых источников (их более 15), на эти данные невозможно повлиять, но зато их легко проверить. Методика утверждается РСР, и он же регулярно проверяет точность ее соблюдения. Иногда, помимо этого, мы обращаемся к внешним проверяющим. Так, рейтинг проверяли наиболее авторитетная международная организация в области образовательных рейтингов IREG Observatory и ведущая международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers. Также о качестве рейтинга регулярно дают заключение международные эксперты из 16 стран. Так что повлиять на место в рейтинге возможно исключительно двумя способами: повысить свои показатели или убедить РСР в необходимости корректировки методики. Иных вариантов нет.

Нужен ли новый национальный рейтинг

— В связи с поручением президента РФ появились конспирологические версии о том, что к рейтингу было много вопросов. Не могу даже предположить, у кого и какие были вопросы. Мы обсуждаем рейтинг в РСР регулярно как на федеральном уровне, так и на уровне федеральных округов и регионов. Рейтинг был представлен на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию с участием президента Владимира Путина 8 февраля 2018 года, на съездах, советах и иных мероприятиях РСР, многократно обсуждался в профильном комитете Государственной думы, в Общественном совете при Минобрнауки, Ассоциацией ведущих университетов, ассоциацией «Глобальные университеты», Ассоциацией негосударственных вузов (АНВУЗ России) — перечислять можно и далее. Вопрос рейтинга все последние годы был центральным на всех международных форумах, в организации которых участвовал РСР, а это тысячи ректоров из разных стран мира. Я уже не говорю о десятках профессиональных мероприятий.

И могу сказать ответственно, мы получили сотни предложений по совершенствованию методики, многие из которых были реализованы. Однако не было ни одного выступления, которое бы подвергло сомнению то, что рейтинг состоялся, или предположения о том, что его необходимо кардинально преобразовать. Многие коллеги по ректорскому сообществу, которые придерживаются принципиально разных точек зрения по многим вопросам, в вопросе поддержки рейтинга проявляли удивительное единство. Рейтинг стал одним из элементов консолидации ректорского сообщества.

Наконец, тот факт, что рейтинг используется в ряде официальных документов (в постановлениях правительства в качестве одного из индикаторов в государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и др.), также говорит о признании рейтинга.

Однако если «вопросы» возникли, то мы всегда готовы к их открытому обсуждению на любом уровне. Любое такое обсуждение позволяет совершенствовать рейтинг. У РСР сложились рабочие отношения с Минобрнауки, в том числе и по поводу рейтинга, и уверен, что мы сможем найти новые аспекты развития проекта.

— Считаете ли вы, что России одного такого национального рейтинга мало?

— Создание рейтинга требует огромных ресурсов, времени, квалифицированных специалистов в области рейтингования. Наконец, невозможно переоценить репутационный ресурс, который нарабатывается многими годами и усилиями конкретных исполнителей, их личными связями и авторитетом.

Мое мнение, что независимо от результатов рассмотрения целесообразности создания нового рейтинга следует концентрировать все усилия, особенно в нынешних сложных условиях. Даже самые экономически мощные страны, как правило, концентрируются на едином проекте, отражающем национальные интересы. Китай — на Шанхайском рейтинге (ARWU), США — на рейтинге USNews, Евросоюз — на проекте MULTIRANK, арабские страны — CWUR.

Причем единая команда не подразумевает, что она делает один единственный рейтинг, все перечисленные мной проекты включают в себя целые семейства рейтингов. РСР всегда призывал к кооперации в рамках такого проекта.

Как использовать рейтинг

— Должны ли быть подобные рейтинги поводом для принятия кадровых решений или решения о финансировании университетов, их привилегиях и т.д.?

— Я бы определил шире — поводом для управленческих решений. С одной стороны, вроде бы нет, так как нельзя слепо довериться рейтингу и безоглядно полагаться на рейтинг. Рейтинг, как и любая математическая модель, лишь приближение реальности, но не сама реальность, всегда есть погрешность. Кроме того, ваши цели и приоритеты разработчика рейтинга не всегда совпадают. С другой стороны, за рейтингом стоит огромная аналитическая работа, он в концентрированном виде выражает оценку уровня университета, и игнорировать ее неразумно.

Мировая практика такова, что рейтинг используют как один из аргументов при принятии решения наряду с другими оценками. И тогда он вполне может использоваться и в кадровых решениях, и в решениях о финансировании, преференциях и т.д.

— Использоваться в кадровых решениях — на каких уровнях?

— Использовать рейтинг можно на разных уровнях. На уровне вуза. Причем не только для работы с абитуриентами, но, например, при организации международного сотрудничества. Такая практика есть в МГУ, СПбГУ и ряде других вузов. На уровне региона — ряд региональных администраций рассматривает наш рейтинг как показатель успеха вуза. РСР планирует расширять взаимодействие с регионами по этому поводу. На уровне работодателя — при отборе кандидатов на те или иные позиции , а также при определении приоритетов взаимодействия с вузами. На уровне страны: как я уже говорил, рейтинг «Три миссии университета» используется в ряде постановлений правительства РФ, РСР неоднократно рекомендовал Минобрнауки РФ рассмотреть возможность использования рейтинга при расчете контрольных цифр приема (КЦП), в других ситуациях, где требуется определить потенциал и конкурентоспособность вуза . Порой сотрудники министерства вынуждены в сжатые сроки составлять методики расчета тех или иных показателей, в то время как команда рейтинга уже давно отработала и, самое главное, апробировала такие методики.