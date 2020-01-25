Врата учености: кто создал Московский университет
Ровно 265 лет назад, 25 января 1755 года, Москва стала университетским городом. Для всех ревнителей просвещения это было событие незабываемое: императрица Елизавета дала добро самому амбициозному русскому образовательному проекту того времени. Как пророчески писал Ломоносов восемью годами ранее в оде на восшествие Елизаветы Петровны на престол, «здесь в мире расширять науки изволила Елисавет». «Известия» вспоминают историю создания главного российского университета.
Идея создания университета в Первопрестольной принадлежит двум выдающимся просветителям — Михайле Ломоносову и Ивану Шувалову. Составленный ими «Проект об учреждении Московского университета» был утвержден в Сенате и передан императрице, которая подписала именной указ об учреждении Московского университета «для общей Отечеству славы», чтобы «возрастало в нашей пространной империи всякое полезное знание». Дату, по легенде, избрали с легкой руки Шувалова — первого университетского куратора. Татьяной Родионовной звали его мать. Сохранилась легенда, что в тот день он сказал ей: «Дарю тебе университет!» Но это был подарок для всей России.
Небывалый университет
Ломоносов называл вратами учености книги, превратившие его, холмогорского мальчишку, в пытливого исследователя. Но, чтобы российская земля рождала «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов», одних книг было мало. Необходимы были настоящие храмы науки, в которых к просвещению относятся как к государственному делу.
Императрица Елизавета, дочь Петра I, стремилась — по мере сил — продолжать отцовский курс и не могла положить под сукно идею университета. Ее пространный указ блистал мудрыми мыслями:
Наверное, Ломоносов не взялся бы за этот воз, если бы Шувалов поставил перед ним задачу слепого копирования немецких или британских образцов. Сам Михайло Васильевич, как известно, учился в Германии и, конечно, во многом равнялся на тамошние традиции. Но Московский университет уже в проекте представлялся как передовое и самобытное учебное заведение. Так, в Московском университете предполагались лекции не только на общепринятом тогда языке науки — латыни, — но и на русском. Правда, консервативно настроенная профессура несколько лет сопротивлялась этой новации — и русская речь зазвучала с высокой кафедры только в 1767 году.
А главное — в новое учебное заведение могли поступать выходцы из всех сословий, за исключением крепостных крестьян. «В университете тот студент почтеннее, кто больше научился; а чей он сын, в том нет нужды» — так рассуждал Ломоносов. К тому же при университете открылись две гимназии — для дворян и разночинцев. Это было не менее важным начинанием, чем сам университет: в них учились многие замечательные люди того времени, начиная с Григория Потемкина и Дениса Фонвизина.
Памятник графу Шувалову у здания Научной библиотеки МГУ
По замыслу Ломоносова, в университете завели три факультета: философский, юридический и медицинский. Все студенты начинали обучение на философском факультете, постигая основы гуманитарного знания, а уж потом могли выбрать себе научную специальность... При этом, вопреки европейской традиции, богословского факультета в московском храме науки не было — ведь к тому времени в России уже сложилась самобытная церковная система обучения, ломать которую не было смысла.
Уже летом и в университетских аудиториях, и в гимназиях вовсю звучали лекции «о природе вещей». А «недоросли» получали опыт студенческой вольницы. Первым директором (слово «ректор» тогда еще не было в ходу) Московского университета стал Алексей Михайлович Аргамаков, глубокий знаток русской старины. Он изучал коллекции Оружейной палаты Московского Кремля, создал проект музея на их основе. И в новом учреждении он крепко взялся за гуж. Учредили при университете и типографию, и книжную лавку. И даже лучшая русская газета того времени — «Московские ведомости» — издавалась именно при университете. Еще одна заслуга отцов-основателей — библиотека. На нее сама императрица пожертвовала 400 рублей (немалые тогда деньги). Первым университетским обербиблиотекариусом стал поэт Михаил Херасков — настоящая легенда университета, в будущем — его куратор... Всё это успел «пробить» Аргамаков за недолгий срок своей работы в университете. В 1757-м он скоропостижно скончался во время поездки в Санкт-Петербург по университетским делам.
Фундаментальная библиотека МГУ в наше время
У Александра Сумарокова есть эпиграмма: «Танцовщик, ты богат, профессор, ты убог». Сказано остроумно, но не слишком справедливо. Университетские профессора в XVIII веке были редкими птицами и пользовались не только почетом, но и многими привилегиями. Например, они не подлежали никакому суду, кроме университетского.
Расположился храм науки в бывшем доме московской Главной аптеки, в самом центре Белокаменной, на Красной площади, на месте нынешнего Исторического музея. Это был основательный каменный дом, один из лучших в Москве, но его следовало приспособить к университетской специфике. Перестроить здание поручили архитектору Дмитрию Ухтомскому. Первая лекция состоялась в июне 1755 года. Так в России начался не календарный, а настоящий век Просвещения.
Летом 1755 года сто счастливчиков начали обучение в университетских стенах. Много лет университет не пытался сильно расширять число своих питомцев: высшее образование оставалось делом элиты. Накануне войны 1812 года в университете насчитывалось менее 140 студентов... В наше время, когда в МГУ грызут гранит науки почти 60 тыс. человек, эта цифра выглядит курьезно. Но в те годы в России каждый образованный человек был на счету, на вес золота. Время массового высшего образования еще не пришло.
Первое здание Московского университета у Воскресенских ворот на Красной площади
Первым студентам часто приходилось туго. К знанию пробивались через тернии, а иногда — через нищету. Да и сами профессора нередко давали сомнительный пример:
Так вспоминал годы учения едкий Фонвизин. Но главное, что у науки в России появился дом, что молодые люди получили возможность учиться не только «чему-нибудь и как-нибудь», но и вполне системно.
От Иверской площади ветви Просвещения разрастались по всей России. Казанская гимназия и Казанский университет возникли под патронажем московских профессоров — и вскоре волжский город стал одним из главных образовательных центров империи.
Здание университета на Моховой, построенное по проекту Матвея Казакова, 1820 год
Во времена Екатерины Великой университет переехал через Моховую — в новое просторное здание, выстроенное по проекту Матвея Казакова. Полвека спустя в соседнем квартале появился не менее величественный Аудиторный корпус, а в 1904 году — и капитальные корпуса библиотеки. В двух шагах от Кремля, на Моховой и в начале Воздвиженки, сложился университетский городок с особой атмосферой. У Чехова в «Трех сестрах» герои спорят — сколько в Москве университетов — один или два. Они имеют в виду как раз старый и новый корпуса... Университетская тема была близка Чехову, ведь он и сам учился на медицинском факультете Московского университета, у знаменитых профессоров Николая Склифосовского и Григория Захарьина.
Властители дум
В XIX веке в университете совершались открытия, зарождались новые отрасли науки. Московские профессора считались властителями дум, а студенты — законодателями мод. Но не на панталоны и сюртуки, а на книги, на статьи, на идеи и шире — на идеологию. Даже ученые и писатели с мировой славой дорожили признанием университетской молодежи.
В 1840-е «вся Москва» собиралась на лекции Тимофея Грановского по всеобщей истории. В «Былом и думах» Александр Герцен, учившийся на отделении физических и математических наук, много вспоминал о своей альма-матер, о бурлении умов, которыми был славен тогдашний университет. И, конечно, не забывал любимого лектора:
Репродукция рисунка неизвестного автора 40-х годов XIX века «Профессор Грановский читает в Московском университете среднюю историю»
Эпохой в истории университета стал и Максим Максимович Ковалевский — историк, социолог, ученый с мировым именем, один из первых номинантов на Нобелевскую премию мира. На Моховой он читал курс по истории зарубежных государственных учреждений. Читал под овации студентов; как вспоминал один из его учеников, литературовед Борис Щетинин:
Ковалевский завещал университету свою уникальную библиотеку — 15 тыс. томов — и солидную сумму для выплаты именных стипендий.
Своим студенческим прошлым гордился и Иван Тургенев. На склоне лет прославленный писатель так ответил на приветствие московских студентов:
Какую цель имел в виду Тургенев? Студентов того времени объединяло поэтическое отношение к идеалам свободного, просвещенного общества. Считалось, что научный прогресс рано или поздно приведет к более справедливому переустройству государства и общества. И без этой мечты невозможно представить историю вольнолюбивого Московского университета.
Лидер
В ХХ веке, вскоре после Гражданской войны, на лидерские позиции в университете вышел физико-математический факультет. Там открылись 12 научно-исследовательских институтов! И даже Институт ядерных исследований в Дубне был создан при участии МГУ. Так создавались научные школы, позволившие Советскому Союзу стать сверхдержавой.
Первым нобелевским лауреатом Московского университета был Николай Николаевич Семёнов. В 1944 году он организовал в МГУ кафедру химической кинетики, которой он заведовал более 40 лет. А в 1956-м академику Семёнову присудили Нобелевскую премию по химии — «за исследования в области механизма реакций». Из стен МГУ вышло немало нобелиатов, достаточно назвать физиков Андрея Сахарова, Виталия Гинзбурга и Алексея Абрикосова, поэта Бориса Пастернака. А вообще-то список выдающихся выпускников Московского университета занял бы не одну сотню страниц.
Николай Семёнов
Университет не забывает своих «отцов-основателей». В 1940 году ему присвоили имя Ломоносова. Памятники великому просветителю установлены возле двух университетских комплексов — в центре Москвы, на Моховой, и на Воробьевых горах, в окрестностях знаменитой высотки со шпилем, выстроенной в 1953 году. Кстати, на тот период это здание считалось самым высоким в Европе! А новый университетский корпус, построенный в 2007 году, носит имя Ивана Шувалова.
В наше время Московский университет — по-прежнему лидер отечественной высшей школы. Там царствует наука, туда каждый год стремятся тысячи абитуриентов. И день рождения нашего старейшего университета — праздник всех российских студентов и ученых.
Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»