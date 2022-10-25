Надежный ориентир: зачем России национальный рейтинг вузов

Российский президент утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, который состоялся в сентябре. Среди них — рассмотрение вопроса о целесообразности создания нового национального рейтинга вузов. Для чего он нужен, сложно ли будет его создать и чего от него ждут учебные заведения, разбирались «Известия».

В чем суть поручения

«Минобрнауки России совместно с Минвостокразвития России рассмотреть вопрос о целесообразности создания нового национального рейтинга российских образовательных организаций высшего образования», — говорится в перечне поручений, опубликованном 20 октября на сайте Кремля.

Доклад по этому поводу должен быть представлен до 15 ноября . Ответственными назначены главы Минобрнауки и Минвостокразвития — Валерий Фальков и Алексей Чекунков. Поручение было включено в блок, касающийся вопросов образования, которые в основном посвящены вузам Дальнего Востока.

В указанных министерствах на момент публикации материала на запрос «Известий» не ответили.

Надежный ориентир Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В сентябре Минобрнауки России сообщило, что запускает первый в России сайт с рейтингом медиаактивности вузов. Рейтинг обновляется ежемесячно, а критерием в нем является работа университетов в СМИ, соцсетях и на сайте.

В России один из наиболее известных сейчас рейтингов вузов составляет агентство RAEX. В 2022 году оно опубликовало уже 11-й по счету список топ-100 университетов страны. В нем первые пять мест заняли МГУ им. Ломоносова, МФТИ, СПбГУ, НИЯУ МИФИ и НИУ ВШЭ. Кроме того, крупные рейтинги вузов составляют некоторые российские медиаагентства.

Зачем нужен национальный рейтинг вузов

— Выход России из Болонского процесса поставил вопрос о создании новой национальной модели высшего образования , — рассказала «Известиям» главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. — До этого мы старались принимать участие в международных рейтингах, потому что был указ президента о том, чтобы войти в топ этих рейтингов. Сделали очень большие усилия, вышли в лидеры по предметным рейтингам, пусть не в первой сотне, но закрепились в первых трехстах позициях рейтинга, часть — в пятисотых . Это была очень хорошая группа для международной повестки. Но когда мы говорим о том, что мы создаем национальную систему высшего образования, то, наверное, необходимы и национальные рейтинги.

И.о. вице-президента Российской академии наук, научный руководитель НИЯУ МИФИ, академик РАО Михаил Стриханов замечает, что каждой стране очень важно иметь свой национальный рейтинг университетов, однако важно подходить к этому вопросу «очень взвешенно», так как создание любого качественного рейтинга занимает не один год.

Надежный ориентир Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— В нашей стране есть успешный опыт — это рейтинг «Три миссии университета», инициированный МГУ им. М.В. Ломоносова и лично его ректором, академиком РАН Виктором Садовничим по поручению президента от 27 ноября 2014 года , — рассказал «Известиям» Стриханов. — Этот рейтинг прошел международную апробацию и получил международное признание. За шесть лет существования рейтинг стал достаточно выверенным и котируется на уровне лучших мировых университетских рейтингов.

Нужен ли национальный рейтинг вузам

Начальник Управления стратегического планирования и программ развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Мария Врублевская отмечает, что если такой рейтинг появится, то у российских вузов будет «четкий и понятный ориентир».

— Рейтингов существует великое множество, во всех из них быть успешным невозможно, — говорит она. — Надо расставлять приоритеты, особенно в ситуации, когда для российских вузов международные рейтинги снижают свою значимость.

Однако в то же время, замечает она, это ограничит вузы в выборе стратегии — будет «раз и навсегда зафиксировано, что такое хорошо, а что такое плохо».

Врублевская отмечает, что рейтинги нужны прежде всего для того, чтобы вузы могли оценить себя в конкурентной среде , понять свой вес, узнать, с кем соперничать и какие направления развития совершенствовать.

Надежный ориентир Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Это хороший инструмент для формирования стратегии развития и отслеживания своего прогресса во времени , — говорит она. — На фоне разнообразной и противоречивой информации о репутации, которую университеты вынуждены регулярно анализировать, рейтинги являются универсальным инструментом для понимания, где необходимы реформы, а где следует продолжать выбранную траекторию.

Ректор Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрий Седнев отмечает, что эффективный и независимый рейтинг может хорошо подсвечивать направления, отдельные аспекты, где нужно усилить работу.

— В рейтингах хочется видеть независимую, стороннюю оценку собственной деятельности , — рассказал он «Известиям». — Это термометр, инструмент. Видя его показания, надо разбираться с причинами, почему не получается в каком-то аспекте. Важным в рейтинге мне представляется открытая и справедливая методология. Если методология национального рейтинга будет прозрачна, то он завоюет доверие. При непрозрачной методологии возможны сбои.

Седнев замечает, что методология некоторых международных рейтингов скомпрометирована — в них до уровня топ-300 можно вырасти «путем манипуляций с публикациями и цитируемостью».

Михаил Стриханов считает, что университетам нужны рейтинги, в которых каждый имеет возможность «получить адекватную оценку в соответствии со своей миссией».

Надежный ориентир Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Если для ведущих университетов страны важно оценивать свои преимущества в сравнении с зарубежными конкурентами, то для регионального вуза куда более актуальной представляется другая цель — оценить свои силы исходя из специфики локального рынка образования, — сказал он.

Ирина Абанкина указывает, что рейтинги очень важны как «навигаторы» не только для абитуриентов из России.

— Мы сохраняем седьмую позицию по численности иностранных студентов, это важная позиция, и мы собираемся расширять эти возможности , — говорит она. — Поэтому рейтинги, которые работают не только для нашей страны, но и на другие, дружественно расположенные к нам страны, нужны .

Она добавила, что хотелось бы получить и предметные рейтинги, особенно в области инженерии, высокотехнологичных программ, направлений подготовки, так как это «более востребовано и для семей, и для работодателей, чем оценка вуза в целом».

Эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов отмечает, что для университетов рейтинги — один из инструментов в конкурентной борьбе: высокий рейтинг позволяет привлечь более квалифицированных специалистов для преподавательской и научной деятельности, лучше подготовленных и более платежеспособных абитуриентов, различные источники финансирования.

Надежный ориентир Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Поэтому рейтинги множатся: университетов мира по разным версиям, университетов России, университетов Москвы, негосударственных университетов, зарплатные рейтинги выпускников и так далее , — говорит он. — Появляется конкуренция уже между самими рейтингами, а методики их составления вызывают множество нареканий и дискуссий. Большинство из них учитывает научные достижения в различных формах, а качество подготовки остается обычно за рамками используемых показателей — возможно потому, что оно трудно измеряется количеством публикаций, научно-исследовательских проектов, патентами и прочими формальными показателями.

Запустить любой новый рейтинг не сложно, сложно добиться его признания всеми участниками образовательного процесса, говорит он.

Можно ли будет доверять национальному рейтингу

Главный научный сотрудник, руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина замечает, что любые рейтинги содержат в себе большую долю субъективизма и ошибок измерения. Субъективизм проявляется в выборе критериев оценки и их весе.

— Ошибки измерения связаны с несколькими причинами, важнейшей из которых является работа на показатели, — рассказала она «Известиям». — Простой пример: чем больше публикаций требуется от вуза, тем большим становится их количество и ниже качество выпускаемых работ. Одновременно появляются журналы и люди, предлагающие публикации за деньги.

Руководитель направления «Рейтинги образовательных организаций» рейтингового агентства RAEX Алексей Ходырев замечает, что для успеха независимого рейтинга важен процесс его верификации, для которой могут использоваться как внутренние процедуры, используемые для контроля качества данных и корректности расчетов, так и внешний аудит. Внешний аудит, впрочем, проводится на добровольной основе по инициативе составителя рейтингов, и далеко не каждый готов показать всю кухню изготовления внешнему проверяющему.

Надежный ориентир Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Тем ценнее случаи успешного прохождения аудита, которых в мировой практике совсем немного, — говорит он. — В России единственным примером являются рейтинги семейства «Три миссии университета», которые прошли аудит аудиторско-консалтинговой группы PwC и крупнейшей в мире ассоциации составителей и потребителей образовательных рейтингов IREG Observatory. Также для рейтинга внешним аудитом является регулярный контроль со стороны Российского союза ректоров.

По его словам, PwC при проведении аудита проверяла 14 процедур, используемых в подготовке рейтинга. IREG Observatory осуществляла проверку по 20 параметрам.

— В целом в одном из исследований Мирового банка утверждалось, что на становление рейтинга уходит не менее семи лет. Это похоже на реальность , — отмечает Ходырев.

Заведующий кафедрой статистики и математических методов МИРЭА Екатерина Дарда однако указывает, что при построении рейтинга Минобрнауки может использовать данные статистической отчетности, что в значительной степени повысит качество рейтинга в сравнении с независимыми агентствами, которые используют данные, полученные в результате опроса экспертов, что и приводит к некоторому субъективизму .

— Для создания национального рейтинга, администрируемого Минобрнауки, основания уже есть, — сообщил в беседе «Известиями» ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. — Это мониторинг вузов, в котором отражаются разные стороны деятельности любого университета: образовательная, научная, инновационная и кадровая составляющие, финансово-экономическая, международная деятельность.

Врублевская указывает, что Минобрнауки также ведет оценку результативности институтов РАН и медиарейтинг.

Надежный ориентир Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Именно министерство владеет реальными, объективными данными по всем вузам, ежегодно проводя мониторинг деятельности образовательных организаций высшего образования, — говорит она. — Когда оператором является государство, проблема верификации данных становится гораздо менее острой. В то же время хочу сделать акцент на важности транспарентности даже для рейтинга, который ведет министерство. Выставленные баллы должны быть доступны как по собственному университету, так и по другим вузам.

Однако Ирина Абанкина замечает, что вузы в России подчинены разным министерствам (Минздрав, Минкультуры, Минтранс) и соотносятся со стратегиями развития этих отраслей, поэтому и рейтинг Минобрнауки не у всех будет вызывать доверие .

Каким должен быть национальный рейтинг

В зависимости от направления деятельности того или иного университета появляются и разные запросы по критериям рейтинга, замечают эксперты.

— Исторически сильной стороной Физтеха являлась целевая подготовка кадров и работа по запросам наших партнеров — базовых предприятий, — рассказал «Известиям» проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган. — Раньше мы готовили для этих предприятий кадры, а сейчас мы вместе с ними ведем передовые разработки, которые впоследствии переходят в выпуск реальных приборов и технологий. Поэтому рейтинг удовлетворенности наших абитуриентов и базовых партнеров — это самый важный рейтинг, который может быть.

Он считает, что самое большое значение сейчас должно придаваться таким критериям, как внедрение реальных разработок университетов в промышленность и подготовка кадров для передовых отраслей российской экономики.

Дмитрий Седнев полагает, что в текущих условиях важно отслеживать динамику развития университетов с учетом финансовых средств, которые по разным каналам направляются в образование.

Надежный ориентир Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Важно отслеживать взаимодействие университетов с высокотехнологичными отраслями, качество и объемы решения прикладных и отраслевых задач, — подчеркивает он. — Также важен аспект молодежной политики в университетах.

Мария Врублевская говорит, что в СПбПУ приветствуют появление субрейтингов, региональных рейтингов, «чтобы каждый вуз нашел свою сильную сторону и мог экспертно ее подтвердить».

Михаил Стриханов, говоря о критериях рейтинга, снова приводит в пример «Три миссии университета», который учитывает качество подготовки студентов и научных исследований, вклад вуза в социально-экономическое развитие общества. В целом, говорит он, рейтинг ориентирован «на более широкий и объективный учет роли университетов в жизни страны и исключает субъективные репутационные опросы, на которых традиционно основываются зарубежные исследования».

— Показатели рейтинга «Три миссии университета» уже учитываются в качестве одного из индикаторов подпрограммы «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования» государственной программы «Научно-техническое развитие Российской Федерации» , — добавляет он.

Ирина Абанкина считает, что надо будет пригласить профессионалов, которые умеют делать рейтинги и могут предложить современные системы рейтингования, открытые и прозрачные методики.

— Я считаю, что очень важен независимый рейтинг, создаваемый независимым рейтинговым агентством, при этом выбранным на конкурсной основе, — убеждена она. — Это совершенно необязательно должно быть российское рейтинговое агентство, можно пригласить и международные агентства для рейтингования национальной системы университетов. Важно, чтобы это были агентства, которым доверяет бизнес, высокотехнологичные отрасли, креативные индустрии и все, кто связан с цифровой экономикой.

Надежный ориентир Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

При этом эксперты полагают, что национальный рейтинг не должен влиять на принятие кадровых решений и вопросы финансирования вузов. Так, ректор УрФУ Виктор Кокшаров полагает, что у Минобрнауки уже достаточно оснований для принятия кадровых решений, в том числе существующий мониторинг вузов, а проректор МФТИ Виталий Баган говорит, что любой рейтинг может приниматься только как один из аспектов при принятии таких решений.

— Если университет и его руководство будут заниматься только тем, чтобы соответствовать критериям рейтинга, то велик риск провалить работу вуза как целостной системы, — считает ректор ТПУ Дмитрий Седнев. — Ни одна методология ни одного рейтинга не совершенна, рейтинг не может учитывать абсолютно все аспекты жизни вуза, поэтому он и не должен быть основой для принятия решений.