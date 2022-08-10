В институт за карьерой: в Йошкар-Оле открылся вуз нового типа

В последние месяцы о дефиците IT-специалистов в России говорят на самых разных уровнях. И не случайно: еще в феврале Минцифры опубликовало данные о том, что разрыв между потребностями рынка и реальным числом IT-специалистов составляет от 500 тыс. до 1 млн человек. Действующие вузы, выпускающие на рынок айтишников, не успевают за скоростью развития индустрии, как одно из следствий, у бизнеса к вчерашним студентам немало вопросов из-за отсутствия практического опыта и продуктового мышления. Как эту проблему решают в Марий Эл, рассказывают «Известия».

Курс на образование

Компания iSpring из Марий Эл работает на российском IT-рынке уже почти два десятилетия и входит в топ-3 лидеров российского EdTech. iSpring занимается созданием IT-продуктов в нише образовательных платформ дистанционного обучения для бизнеса и инструментов для разработки электронных курсов. Так что основатель и генеральный директор компании, йошкар-олинский предприниматель Юрий Усков, не понаслышке знает, как технологический бизнес в России нуждается в талантливых специалистах с уверенной инженерной базой и пониманием продуктовой культуры.

Как считают в iSpring, сейчас во всем мире идет смена базовой модели университетского обучения от технологической к инновационной. Сегодня вуз должен стать не просто технологической базой, а скорее мобильной образовательной инфраструктурой, которая меняет продукты и технологии, рынок и исследовательский дискурс и, как следствие, общественную и экономическую жизнь. «Это не просто место учебы — там должны производиться знания со встроенным алгоритмом их практического применения. Фактически современный вуз должен одновременно «играть» на трех рынках: рынке качественного образования, выступать генератором новых идей на базе знаний и вдохновлять рынок на создание новых продуктов/разработок и технологий», — подчеркивают в компании.

Идут такие процессы и у нас.

— В России уже достаточно давно — на протяжении 15 лет — ряд ведущих вузов всё больше переходит из исследовательской в так называемую инновационную модель университета. Пока это не массовое движение, так как процесс очень тяжелый, но такой фокус для ведущих вузов стал обычным делом. Инновационный университет — это не только концепты и идеи, но и конкретные разработки, новые стартапы, технологии, вплоть до коммерчески успешных продуктов , — рассказывает доктор технических наук, профессор, первый ректор бизнес-школы «Сколково» Андрей Волков.

По мнению Ускова, главная проблема современных выпускников вузов заключается в том, что их университетское образование не соответствует запросам современного высокотехнологичного рынка. Причина в системе преподавания, которая фокусируется на теоретических знаниях и в самых редких случаях готовит студентов к практическим задачам и производству реального продукта.

— Чтобы создавать крутые продукты, которые будут двигать рынок, нужно чувствовать своего клиента, уметь анализировать и предвосхищать тренды, — говорит Усков. — В России, как и во всем мире, есть проблема нехватки хороших программистов, но куда больше проблем с пониманием культуры продукта. Наши олимпиадники блестяще решают замысловатые задачи, но на практике спотыкаются на самых простых вещах в продуктовых разработках. Потому что никто не учит их думать за рамками кода и тому, как он влияет на конечный продукт, а главное — на человека, который этим продуктом пользуется .

Недостатки современной системы образования в компании решили преодолевать собственными силами. В итоге внутренняя экспертиза и опыт iSpring в подготовке IT-специалистов легли в основу нескольких образовательных проектов. Сегодня в Марий Эл работают детская школа программирования «Инфосфера» и лицей «Инфотех», о котором высоко отзываются прошедшие там обучение ребята и их родители. Новый Институт iSpring стал еще одной ступенью на пути подготовки квалифицированных кадров для IT-отрасли.

— Наши студенты с первого курса стажируются в крупных IT-компаниях, применяя полученные знания на реальных кейсах. Система подготовки института iSpring ориентирована на индустрию в целом и на бизнес в частности. Одним словом, мы создаем среду, которая за четыре года гарантированно сформирует у ребят не только актуальные знания, умения и навыки — они не только научатся талантливо кодить, рисовать и продвигать — но и впитают основополагающее понятие культуры продукта. И, как результат, мы будем выпускать специалистов, которые легко интегрируются в любой бизнес и смогут создавать прорывные проекты для российского и глобального рынка, — говорит Усков.

Ориентация — бизнес

Специалисты и руководители российских IT-компаний единодушны во мнении: современная высокотехнологичная отрасль предъявляет к высшему образованию совершенно новые требования.

— I T-сфера — одна из самых динамично изменяющихся отраслей, где технологии сменяют друг друга с невиданной ранее скоростью, постоянно возникают совершенно новые сферы их применения, неожиданные направления развития и профессии, которых не было раньше , — говорит Илья Богин, руководитель мобильной разработки приложений Яндекс и Яндекс Браузер, руководитель Школы мобильной разработки Академии Яндекса. — Поэтому от выпускника мы ждем прежде всего умения учиться новым вещам, адаптироваться и быть готовым постоянно изучать новые области и технологии. Наличие базовых практических навыков позволяет выпускникам быстрее вливаться в процессы производства, но вузам зачастую очень тяжело успевать за той скоростью смены технологий, которая происходит на рынке.

Как отмечает Богин, основной запрос к вузам в наше время — это максимальное привлечение профессиональных экспертов из IT-компаний для преподавания прикладных направлений, а также гибкость учебных планов. Наиболее адаптированными к современным реалиям выглядят совместные проекты в вузовском обучении с крупными IT-компаниями.

Усков отмечает, что разрыв между IT-образованием и реальной бизнес-средой остается существенной проблемой для российского рынка.

Именно эту проблему должен решить Институт iSpring. Базовая образовательная траектория для студентов предусматривает интеграцию в рыночные реалии с первого семестра. Процесс обучения строится в тесной связке с компанией iSpring и другими партнерами вуза: уже на первом курсе студентов ждут стажировки в крупных IT-компаниях, а со второго они начинают работать по специальности в режиме частичной занятости.

Таким образом, четвертый курс выпускники завершат с профессиональным портфолио проектов и сложившейся карьерой в IT. В выигрыше окажутся и сами выпускники, которым вуз гарантирует успешный карьерный старт, и компании, которым не придется переучивать молодых специалистов и годами ждать, пока те освоятся в реалиях бизнеса.

Точка роста

В этом году Институт iSpring открывает двери для первых абитуриентов. Из 96 студентов не менее двух третей получат гранты на обучение от заинтересованных компаний. Гранты покрывают от 50 до 100% стоимости обучения, после учебы их обладателям предстоит отработать по контракту 1,5 или три года в предоставившей грант компании.

Абитуриентов ждет многоступенчатая система набора. Приемную комиссию интересуют не столько общие цифры баллов ЕГЭ, сколько эмоциональный интеллект, обучаемость, мотивация и критическое мышление. Первая ступень — встречи с выпускниками в школах, где со старшеклассниками беседуют о том, как они представляют себе свое будущее, чего хотели бы достичь и как представляют себе первые шаги на пути к своей цели.

Следующий этап — тестирование когнитивного потенциала и эмоционального интеллекта. Абитуриенту также предстоит написать эссе и мотивационное письмо, формулируя цели своего обучения, пройти профориентационные тесты и мастер-классы по специальности. Завершающий шаг — поход, совместное времяпрепровождение в компании абитуриентов и преподавателей в неформальных условиях. Это уже — часть командообразования, необходимого этапа работы над любым IT-проектом.

Учиться в Институте iSpring предстоит по одному из четырех направлений, непосредственно связанных с практикой IT-отрасли: программирование, маркетинг, дизайн и управление цифровым продуктом. Сейчас первый набор будущих студентов практически завершен. В будущем их число может расти — и велика вероятность, что Йошкар-Ола через несколько лет превратится в один из ведущих IT-центров России, к чему есть все предпосылки. Еще несколько лет назад работа в IT здесь считалась экзотикой, а сегодня на 250 тыс. жителей города приходится несколько десятков IT-компаний, которые работают на федеральном и мировом рынках и имеют от 300 до 600 сотрудников каждая. Новый вуз, несомненно, вольет в IT-кластер новую кровь, дав ему мощный импульс к развитию.