Бережное отношение: как проходит эвакуация с правого берега Днепра

В среду, 9 ноября было принято решение от отводе российских сил с правого берега Днепра, — в том числе и из Херсона. Как заявил в ходе своего доклада командующий группировкой генерал Сергей Суровикин, из-за неизбирательных ударов украинских формирований возникла реальная угроза для мирных жителей. Были трудности и со снабжением российских сил. Сейчас ВС РФ выстраивают оборону по восточному берегу Днепра. За последние дни из оставляемых населенных пунктов было эвакуировано больше ста тысяч гражданских. Журналисты «Известий» одними из последних побывали в Херсоне, увидели, что происходило в городе, как работала паромная переправа и в каком состоянии находился Антоновский мост.

Берег правый, берег левый

На всём пути к Херсону на левом берегу Днепра идёт строительство линий обороны. Широкие противотанковые рвы и заграждения, получившие в прессе название "зубы дракона", пересекают поля у дорог. С длинномерных прицепов разгружаются бетонные колпаки огневых точек, основных укрытий и перекрытий. Строятся "сирийские валы" — двухметровые насыпи для маневрирования и ведения огня из бронетехники . На многих участках работа идёт круглосуточно, строительная техника орудует в темноте при свете фар.

Бережное отношение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

На блокпостах и линиях обороны много мобилизованных из всех уголков России. Подавляющее большинство из них одето в полные комплекты штатной зимней формы, имеют бронежилеты и шлемы. Часть «щеголяет» в более дорогом коммерческом снаряжении.

Первое, что встречает нас на подъезде к Херсону — это зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Сейчас перед российскими зенитчиками стоит одна из самых трудных задач: прикрыть паромную переправу и защитить мирных жителей от ударов ракетных комплексов HIMARS и «Ольха» . В своем выступлении генерал Сергей Суровикин признал, что порядка 20% украинских ракет все-таки преодолевают российскую противовоздушную оборону.

Интенсивность и эффективность работы наших систем ПВО можно оценить по состоянию автомобильных подъездов к Антоновскому мосту. На коротком участке то и дело попадаются остатки транспортно-пусковых контейнеров ракет «Панцирей». Вокруг дороги хорошо видны следы попадания боеприпасов от HIMARS. Встречаются и сгоревшие автомобили. Украинские формирования наносили здесь массированные ракетные удары. Хорошо видно, что российские зенитчики отбили основную массу ракет, но некоторые снаряды прорвались и смогли нанести определенный ущерб. Вывести из строя важную транспортную артерию ВФУ так и не смогли.

Доброволец из Ингушетии

Мы подъезжаем к паромной переправе. Еще недавно она была забита мирными жителями, которые эвакуировались из Херсона. Сейчас поток людей, желающих покинуть город, стал значительно меньше. Но все равно — гражданские продолжают переправляться на левый берег Днепра. Перед нашими глазами с парома съезжает пара автомобилей, груженных домашней утварью и самым необходимым. Это очередные семьи покинули Херсон, чтобы эвакуироваться в безопасное место.

Бережное отношение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Обеспечивающие переправу военные просят рассредоточивать автомобили — чтобы в случае «прилета» не было пострадавших. Погрузка и разгрузка на паром проходит за считанные минуты. Пока последние автомобили еще съезжают, первые уже начинают заходить на погрузку. Нас прямо на пароме заставляют развернуть автомобиль в сторону носового спуска — на противоположном берегу времени на автомобильные маневры уже не будет. Как только аппарель (платформа) понтона опустится на берег, мы должны сразу же съехать и быстро покинуть опасную зону.

Паром проходит мимо Антоновского моста. Внешне не кажется, что он сильно пострадал. Но, по словам наших сопровождающих, ракетными ударами повреждено дорожное полотно. В мирное время на ликвидацию таких разрушений много времени не уйдет. Но сейчас, когда на мост продолжают падать ракеты, предсказать срок ремонта никто не в силах. Тем более, украинские военные несколько раз пытались стрелять по ремонтникам, которые вели восстановительные работы на этом объекте.

Вместе с нами на правый берег Днепра переплавляются опытные бойцы — донецкие резервисты, воюющие на этом направлении уже восемь месяцев. Тут же замечаем и солдата-добровольца родом из Ингушетии. Все они тоже отправляются в Херсон — там ещё остались их подразделения. Солдаты спокойны, поверх формы — и трофейное, и штатное снаряжение.

Бережное отношение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Пока ждём паром, военные рассказывают об обстановке в городе, и конечно же, расспрашивают о новостях за пределами их участка фронта. Разговор плавно переходит на ожидаемый отход с правого берега. Товарищ из Ингушетии не верит, что украинские военные, войдя в Херсон, будут устраивать чистки среди гражданских. Он, конечно, слышал о подобном, но поверить в то, что люди будут творить такое, нормальному человеку тяжело. Рассказываем ему известные случаи расправ над гражданскими и обстрелов мирных жителей в ДНР. Донецкие бойцы кивают — они за прошедшие годы очень хорошо поняли, против кого воюют.

— Ну мы хоть где-нибудь наносим им (потери) — такие, чтоб прямо огромные?! — в сердцах спрашивает ингуш.

Рассказываем, что да, наносим, что на Украине уже огромная демографическая яма. Это его немного успокаивает и возвращает в хорошее расположение духа.

Паром причаливает к правому берегу. Жмём руки и желаем друг другу удачи. Задерживаться у берега нельзя, надо быстро рассредотачиваться.

Пока есть русские солдаты

В Херсоне пустынно, людей на улицах очень мало. Набирают воду, вывозят вещи, заняты делами. Иногда мимо пролетают медицинские машины — на них вывозят из города лежачих больных и стариков.

Почти все магазины и заведения общепита закрыты. Но следов мародерства не видно, окна и витрины целые. Стоит отметить, что и российские флаги ещё оставались в городе, когда мы там были. А вот заправки уже закрыты все, только на одной распродавали остатки дизельного топлива.

Бережное отношение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Хорошо видно, что во многих домах уже никто не живет. Закрыты шторы, убраны цветы.