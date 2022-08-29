Цена успеха: как подобрать репетитора

При общем сокращении затрат на дополнительное образование экономить на подготовке к ЕГЭ и ОГЭ родители школьников не собираются. Зачем нужны репетиторы, можно ли справиться без них и как подобрать ребенку хорошего преподавателя — в материале «Известий».

Какие курсы выбирают родители

Согласно опросу образовательной компании MAXIMUM Education, 27% родителей собираются в этом году сэкономить на дополнительном образовании детей, остальные 73% сокращать затраты не планируют. Самым актуальным направлением для дополнительных занятий считается подготовка к ЕГЭ и ОГЭ — ее выбирают 60% опрошенных. Каждый пятый родитель отправляет ребенка на английский язык, 10% — на другие занятия в рамках учебной программы. 4% родителей отдают детей на программирование, столько же — на профориентационные курсы.

В рамках дополнительных занятий чаще всего предпочтение отдается репетиторам — 40%, образовательные курсы предпочитают 34%.

Каждый третий родитель готов потратить на эти цели в месяц не более 5 тыс. рублей, 30% — до 10 тыс. рублей, каждый пятый — не более 15 тыс. рублей, каждый десятый готов и более 20 тыс. рублей вложить в дополнительное образование своих детей.

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— К результатам исследования, опубликованным не авторитетными и признанными социологическими центрами, а коммерческими компаниями, я бы посоветовал подходить очень осторожно , — сказал «Известиям» замруководителя Центра развития образования Российской академии образования Эммануил Баграмян. — Всегда есть риск, что подобные опросы проводятся избирательно, с целью подтвердить востребованность на рынке той или иной услуги .

Он сказал, что намерение родителей сократить затраты на дополнительное образование может быть связано с тем, что во многих регионах школы получают существенное финансирование в рамках госзадания на реализацию бесплатных для родителей программ дополнительного образования .

— Уже несколько лет в рамках национального проекта «Образование» открываются детские технопарки и «Точки роста», — заметил Баграмян. — Кружки и секции становятся доступнее, а значит, снижаются и затраты семей на них.

Кому не хватает школьной подготовки к ЕГЭ

— Родители в своем в стремлении улучшить результаты ребенка на экзамене направляют средства на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ. Обычно мы наблюдаем эту картину в старших и выпускных классах, однако это никак не связано с тем, что «классическое» допобразование становится менее популярным или к нему падает интерес , — говорит Баграмян.

По его словам, родители стремятся сконцентрировать ресурсы и усилия семьи на прохождении итоговой аттестации, хотя классных занятий для успешного освоения образовательной программы вполне достаточно, школа к этому хорошо готовит.

Цена успеха Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Нюанс в том, что большинство выпускников мечтают не просто успешно завершить школу: они хотят выдержать высокую конкуренцию за бюджетные места в желаемом вузе и поступить на желаемое направление подготовки , — отмечает Баграмян. — То есть — получить максимально высокие баллы. А здесь уже большинству старшеклассников необходима серьезная поддержка, индивидуальный подход.

По его словам, многие школы, у которых есть соответствующие ресурсы, могут это обеспечить. Но если ресурсов у школы по каким-то причинам, как кажется родителям, не хватает, они обращаются к репетиторам. Спрос рождает предложение.

Директор компании «Репетитор.Ру» Анатолий Жислин считает, что зачастую у школьных учителей просто не хватает сил и времени на тактику сдачи экзамена.

— И если старшеклассник хочет получить высокий балл на ЕГЭ, то без дополнительных усилий ему не обойтись, — говорит он. — Есть редкие, практически единичные случаи, когда школьник справляется с этим абсолютно самостоятельно.

Член Общественной палаты РФ, научный руководитель Института спортивного менеджмента и права НИУ ВШЭ Елена Истягина-Елисеева считает, что современная школа «не соответствует требованиям времени: нуждам детей, родителей, государства», «работая скорее как корпорация».

— Еще с первого класса своей дочери, которая сейчас ходит в третий класс, я поняла, что учебный материал с детьми должны изучать родители , — рассказала она «Известиям». — И для меня это стало реальной проблемой: я работаю на двух работах, у меня нет физической возможности заниматься этим делом.

Цена успеха Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала выгодным бизнесом , замечает Истягина-Елисеева. Родители редко сами могут подготовить своего ребенка, поэтому и появилось множество частных курсов. Пресс-секретарь финтех-компании ЮMoney Антон Рубас подтверждает это статистикой: весной 2022 г. число работающих в сфере образования самозанятых выросло в 4,3 раза, летом увеличилось в 3,9 раза.

Однако замдиректора ФИРО РАНХиГС, доктор педагогических наук Алексей Майоров замечает, что репетиторство и подготовка к итоговой аттестации связаны очень опосредованно. По распространению репетиторства судить о возможностях школ в подготовке к экзаменам нельзя.

— Российские школы справляются с подготовкой учеников к ЕГЭ и ОГЭ, ведь феномен репетиторства — это явление городское и востребованное среди наиболее активной части родителей, — рассказал он «Известиям». — Сельские школы и школы малых городов вносят достойный вклад в подготовку высокообразованных абитуриентов.

Он отмечает, что мало кто обращает внимание на результаты исследования эффективности работы репетиторов.

— Полученные результаты для разных стран дают разные результаты: в Германии и Японии наблюдается положительная взаимосвязь между индивидуальными дополнительными занятиями и результатами экзаменов, а в Корее и Сингапуре такой связи не обнаружили, — говорит он. — В России наиболее масштабное исследование в данной области было проведено в 2016 году с участием почти 3 тысяч учеников выпускных классов. В результате связь между занятиями у репетитора и высокими баллами на экзамене не была выявлена и подтверждена. Но на персональном уровне ситуация может отличаться.

Зампредседателя предметной комиссии ЕГЭ по информатике Московской области Елизавета Беримская отмечает, что на ЕГЭ по математике и информатике без дополнительной подготовки можно получить от 40 до 60 баллов. В школах с факультативами дети получают до 80 баллов. 90+ баллов набирают школьники, которые занимались с репетиторами или на курсах в течение года, а 100 баллов — ученики, усердно занимавшиеся дополнительно в течение нескольких лет и участвовавшие в олимпиадах.

Цена успеха Фото: ТАСС/Артур Лебедев

— Но если школьные преподаватели участвуют в олимпиадном движении и готовят ребят к сложным задачам, то и баллы значительно повышаются , — говорит она. — В специализированных школах, в которых есть сильная подготовка к ЕГЭ, дети могут сдать экзамен и на 100 баллов, потому что внутри уроков есть подготовка к олимпиадным задачам.

Как выбрать репетитора

Директор «Репетитор.Ру» Анатолий Жислин отмечает, что при выборе преподавателя надо пойти «на дозированный риск»: никакой способ выбора не даст гарантии качества.

— Плохой преподаватель может встретиться даже во вполне приличном учебном заведении, — говорит он. — И все же шансы на успех зависят от репутации того места, где производится поиск. Специализированные сервисы конкурируют между собой и делают все возможное, чтобы поддерживать свою репутацию.

Частный преподаватель русского языка и литературы Ирина Грибанова считает, что хорошие курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ можно найти в ведущих российских вузах, но стоимость индивидуальных занятий там может доходить до 3-5 тыс. рублей за 1 час. По ее словам, рынок частных преподавателей и репетиторов в России неконтролируем с точки зрения качества оказания образовательных услуг.

— Обращайте внимание на регистрацию частного преподавателя в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя, диплом государственного образца по специальности , — советует она. — Можно и нужно запрашивать диплом и приложение к нему — может ли научить человек, у которого диплом с тройками или отсутствует? Если ищете преподавателя иностранного языка — обязательно запрашивайте сертификат, подтверждающий владение языком.

Репетитор по математике и информатике, преподаватель в Школе программистов МШП Александр Ватолин призывает обращать внимание на развернутые отзывы , которые зачастую пишут клиенты, прошедшие долгий курс с исполнителем.

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— Для репетитора хватит и 10-15 отзывов, чтобы понять его подход к работе, в случае компании это число должно быть значительно больше , — рассказал он «Известиям».

Академический руководитель онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Ольга Лаврентьева отмечает, что надо отличать настоящие отзывы от фальшивок. Последние не содержат никаких деталей, только общие слова : «Прекрасный репетитор! Очень довольны!». Настоящие отзывы чаще развернуты, описывают индивидуальную ситуацию и результаты работы.

Также, по словам Ватолина, надо ориентироваться на подробно прописанные программы обучения. При этом обещания «за 2 месяца подготовим на 95+ баллов» должны скорее напугать, чем заинтересовать — обещать можно достойные, но не заоблачные результаты.

Хорошо, если репетитор или курсы по подготовке к госэкзаменам находятся на связи с действующими экспертами ЕГЭ и принимают участие в составлении программы, отмечает Александр Филатов из ЕГЭLAND. Эксперт по преподаванию английского языка Алевтина Попова советует при встрече с репетитором попросить его что-то вам объяснить. Если откажется — уже повод насторожиться, а если объяснит непонятно, то нет оснований считать, что в дальнейшем станет более доходчиво.

Руководитель и преподаватель курсов английского языка FRIENDS в городе Пенза Светлана Муха замечает, что при выборе курсов может помочь пробное занятие. В случае с подготовкой к ЕГЭ или ОГЭ надо посмотреть на результаты, которых достигли ученики, уже прошедшие подготовку у конкретного специалиста.

Еще одним очень действенным методом выбора репетитора она, как и другие эксперты, называет сарафанное радио. А руководитель Ярославского регионального отделения Российского общества социологов Сергей Таланов при этом призывает слушать, что говорит ребенок, и доверять, если он говорит, что получает некачественную подготовку.

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Директор школы «ИнтернетУрок» по учебно-методической части Юрий Гребенюк замечает, что даже самый опытный репетитор может не сойтись характером, темпом изложения или подходом с каким-то учеником — и это вполне нормальное явление. Если после нескольких занятий не возникает какой-то «химии», то стоит задуматься о смене репетитора.

Стоит ли заниматься с репетитором онлайн

— Если вам кажется, что вам не хватает концентрации на предмете, ваш лучший вариант — очные занятия , — считает Александр Ванолин. — В случае с репетитором — лучше заниматься на нейтральной или его территории. Но если вы уверены, что домашний плед и чай не разрушат вашу концентрацию, то можете выбирать онлайн-занятия или занятия на вашей территории.

Алевтина Попова, однако, отмечает, что пока не рекомендует онлайн-формат для школьника, если не готовы «стоять у него за спиной и следить, чем ребенок занимается».

— Онлайн-урок в привычном нам формате никогда не будет столь же интересен, как компьютерная игра, поэтому если с мотивацией для занятий у ребенка есть проблемы, то переключение на более интересное занятие неизбежно , — считает она. — Если же подросток испытывает внутреннюю потребность улучшить свои знания, то и онлайн — хорошее решение.

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CEO и основатель онлайн-школы «Умскул» Дмитрий Данилов главным плюсом онлайн-курсов называет возможность нахождения ученика в максимально комфортных условиях. При этом он всегда получает обратную связь и может разобрать конкретные вопросы со своими кураторами. Не надо тратить время на дорогу, а еще онлайн-уроки ниже по стоимости, чем очные занятия. Создатель онлайн-школы ЕГЭLand Александр Филатов замечает, что в среднем курс подготовки к ЕГЭ по одному предмету за 1 месяц стоит 2000-4000 рублей, а репетитор за эту же цену проведет 2-3 занятия по 1,5 часа.

Школьные дополнительные факультативы Дмитрий Данилов считает самым неудобным, но бюджетным вариантом для подготовки. Здесь проблема может быть в том, что школьные учителя просто не смогут уделить равное внимание каждому учащемуся.

Сколько стоит хороший репетитор

Анатолий Жислин подчеркивает, что цена не может служить исчерпывающей характеристикой репетитора: ему встречались начинающие репетиторы-студенты, которые недостаток опыта компенсировали отличным знанием предмета и собственным энтузиазмом, при этом их услуги стоили недорого. Но репетитор «за недорого» — это повышенный риск , заметил он.

Александр Ватолин говорит, что «репетиторы подешевле» являются таковыми по нескольким причинам. Во-первых, они могут вести программы по жестким шаблонам и не подстраиваются под ваши нужды, объясняя материал . Это безопасно, но может снизить эффективность обучения. Во-вторых, репетитор может активно набирать новых учеников: первые слоты в таких ситуациях могут стоить, например, 700 рублей в час, а последний — 3000 рублей в час , и тогда можно говорить о везении. В-третьих, дешевый репетитор может быть новичком — и это уже лотерея.

Ольга Лаврентьева призывает провести исследование уровня цен, чтобы понимать среднюю стоимость услуг .

Цена успеха Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— Цена — серьезный фактор, но он не должен быть решающим, — говорит она. — Важнее обратить внимание на отзывы учеников и реальные результаты. Лучше найти преподавателя, который подойдёт вашему ребенку по темпераменту и методике, выстроит индивидуальный план обучения, а также обеспечит вам гарантию результата и будет постоянно держать вас в курсе промежуточных результатов.

Необходимо удостовериться, что домашнего задания будет достаточно для достижения результата; ребенок не должен большую часть времени проводить в дороге до педагога; преподаватель должен проводить регулярные оценки прогресса; также он должен быть готов двигать план при изменении целей; занятия должны приносить ребенку удовольствие и увлекать интересным и эффективным процессом обучения.