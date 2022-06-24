Взяли на сдачу: повлияла ли пандемия на результаты ЕГЭ-2022

Пессимистичный прогноз о том, что пандемия снизит результаты Единого государственного экзамена, не сбылся, они в среднем не хуже прошлогодних — так эксперты оценили предварительные данные основного этапа ЕГЭ. Но беспокойство специалистов вызвало число сдавших ЕГЭ по физике — их явно недостаточно для того, чтобы через 5–6 лет на рынок труда пришло много особенно нужных экономике представителей инженерно-технических специальностей. ЕГЭ уже сдали более 600 тыс. человек. Еще 97 тыс. запланировали сделать это в резервные дни с 23 июня по 2 июля.

Средняя температура

Резервные дни для сдачи ЕГЭ начались с 23 июня и продлятся до 2 июля. В этот период экзамены будут сдавать три категории учеников: во-первых, выпускники прошлых лет, во-вторых, те, кто по уважительной причине пропустил основной день, и в-третьих, уже сдававшие ЕГЭ, но с неудовлетворительным результатом. Заявку на сдачу в эти сроки подали почти 97 тыс. человек, сообщается на сайте Рособрнадзора. Всего ЕГЭ в этом году сдадут порядка 723 тыс.

— За последние два года мы приспособились к ковиду. В этом году уже в феврале мы видели, какие риски могут возникнуть, и вместе с регионами и нашими подведомственными учреждениями экстренно начали подготовку. Мы учли, что могут возникнуть проблемы с расходными материалами, картриджами, бумагой, интернетом, оборудованием. Все эти риски с каждым регионом отработаны, даны рекомендации, чтобы их нивелировать, — заявил журналистам руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев накануне первых экзаменов.

Серьезных эксцессов по ходу экзамена не наблюдалось. Были те, кто пытался хитрить, но их немного. Так, в первый день экзаменов по всей стране из аудиторий удалили только 19 учеников, сообщал Рособрнадзор.

На данный момент обнародованы предварительные результаты ЕГЭ. Если сравнивать с прошлым годом, то вырос средний балл по истории — 57,95 (в прошлом году было 54,9), математике — 56,86 (было 55,1), химии — 54,3 (было 53,8), обществознанию — 59,88 (было 56,4).

В то же время снизились средние оценки по русскому языку — 68,3 (было 71,4), литературе — 60,8 (было 66), географии — 54,6 (было 59,1), физике — 54,1 (было 55,1).

Физиков не добрали

По словам академика РАО, бывшего руководителя Рособрнадзора Виктора Болотова, пандемия по-разному сказалась на подготовке школьников к экзаменам.

— Мотивированные ученики за счет пандемии смогли полностью сконцентрироваться на тех предметах, которые намеревались сдавать. Эти ребята, скорее всего, получили результат даже лучше, чем те, у кого не было возможности посвятить подготовке столько времени, — отметил он.

В то же время уровень знаний менее мотивированных школьников мог стать несколько ниже, если сравнивать с выпускниками прошлых лет, считает эксперт. На это мог повлиять удаленный формат обучения и отсутствие подготовки к обязательной аттестации в девятом классе, которую отменили из-за коронавируса.

— Оставшись без постоянного присмотра учителей, такие ученики, скажем так, не проявляли особого рвения. Они, скорее всего, сдали хуже, чем если бы готовились к экзаменам в 9-м классе и не на удаленке.

Сравнивать баллы этого года и прошлого не совсем корректно , подчеркнул Виктор Болотов. Дело в том, что в ЕГЭ теперь появились задания нового типа, связанные с проверкой практических навыков, — это сильно меняет картину.

— Условно 50 баллов в этом году и 50 баллов в прошлом году могут означать разный уровень подготовки, — уточнил эксперт.

Директор московского центра образования № 109, заслуженный учитель России Евгений Ямбург оценил основную кампанию положительно.

— Дети очень довольны, они сдали хорошо — причем и специализированные классы, и общеобразовательные. Неожиданностей не было, если возникали спорные вопросы, подавались апелляции, — сказал он. — Я очень доволен результатами. У меня сдавали не только дети из обычной школы, но и ученики филиалов нашей госпитальной школы — некоторые из них ждут пересадки почки, некоторые болеют онкозаболеваниями и так далее. Они тоже сдавали очно, и результат великолепный, есть и медалисты, и стобалльники.

Сравнивать результаты с прошлом годом пока рано, добавил Евгений Ямбург, но уже можно сказать, что они как минимум не хуже.

По мнению директора Института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, в этом году не оправдались ожидания по числу выпускников, сдающих ЕГЭ по физике в качестве предмета по выбору.

— С учетом новых задач, стоящих перед нашей экономикой, пока недостаточное число школьников связывает свое будущее с физикой. Я имею в виду, что при очень большой потребности в импортозамещении нам нужны люди, которые свяжут карьеру с развитием и организацией производства, а для поступления на инженерно-технические специальности физика необходима, — пояснила она. — Ожидалось, что сдавать физику будут 300–350 тыс. человек, но сдавали меньше.

По данным Рособрнадзора, физику выбрали более 100 тыс. человек.

Не сбылся пессимистичный прогноз о том, что из-за пандемии и новых заданий выпускники повально не смогут сдать ЕГЭ, добавила Ирина Абанкина. Предварительные результаты коррелируют с показателями прошлого года. Что же касается инцидентов вроде удаления из аудитории или апелляционных споров — это не массовая история, считает эксперт.