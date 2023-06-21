Живешь, молодежь: людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья

В России планируют субсидировать аренду жилья молодежью — государство будет компенсировать людям до 35 лет половину платежей. Но параллельно им придется копить на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке — таковы условия будущей программы. Ежегодно она будет охватывать порядка 310 тыс. человек , сообщили «Известиям» в Минстрое. Инициатива также поможет вывести из серой зоны рынок аренды жилья , говорят эксперты.

Адресная помощь

В России планируют запустить программу, стимулирующую молодежь к накоплению первоначального взноса по ипотеке . Для этого людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье , сообщили «Известиям» в Минстрое. Обязательным условием субсидирования станет именно параллельное накопление на покупку своего жилья в новостройке.

Анонсировать подробности новой меры планируется в течение ближайших пары месяцев, сказал «Известиям» замглавы министерства Никита Стасишин. Ведомство разрабатывает программу совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью. Потенциально она сможет охватить 310 тыс. человек ежегодно , сообщили в Минстрое. Сроки ее старта пока не называются. Никита Стасишин назвал инициативу интересным механизмом.

— По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос, — рассказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Предложения по реализации дополнительных программ для молодежи разрабатываются по поручению Владимира Путина по итогам заседания Госсовета РФ в январе 2023 года, сказала «Известиям» управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Комплексная программа позволит не только накопить в течение достаточно короткого периода (от 1,5 года) на собственное жилье, но и дополнительно подготовит молодых граждан к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту, окажет положительный эффект на их платежную дисциплину, отметили в Минстрое.

В ведомстве считают, что целевая аудитория — люди 23–27 лет, те, кто закончил институт, начал работать, хочет создавать семью. По словам Никиты Стасишина, программа должна быть эффективна для граждан, но при этом не потребует существенных затрат бюджета.

Сегодня, по данным «Авито Недвижимости», средняя стоимость арендного жилья по России составляет 25 тыс. рублей в месяц.

— Это важная программа, которая действительно может оказать положительное влияние и на демографическую ситуацию , которая сейчас совсем не простая, и на повышение уровня жизни именно молодых специалистов , — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Особенно актуальна мера в удаленных регионах, например, в Архангельской области, сказал губернатор субъекта Александр Цыбульский. Программа поможет решить проблему оттока населения, особенно молодых специалистов, считает он.

Кроме того, программа простимулирует спрос на рынке строящегося жилья , отметил Александр Якубовский. Но есть опасность, что увеличившийся интерес к его покупке может привести к повышению цен на квартиры, полагает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Поэтому необходимо предусмотреть механизм сдерживания роста цен на недвижимость, — сказал депутат.

По словам парламентария, к финансовой устойчивости банков, в которых будут копиться средства на первоначальный взнос, должны предъявляться высокие требования. Необходимо и обязательное страхование вложенных средств, подчеркнул Александр Якубовский.

Молодые люди до 35 лет составляют весомую часть покупателей и ипотечных заемщиков, в силу возраста они могут брать кредиты на максимально возможный срок, отметила управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

А в силу отсутствия опыта и стажа их зарплаты в среднем ниже, чем у опытных специалистов, поэтому им сложнее накопить на первоначальный взнос и приобрести собственное жилье, сказала она. Помощь в накоплении первоначального взноса действительно может стимулировать граждан делать выбор в пользу собственной квартиры, уверена она.

— Адресная поддержка различных категорий покупателей жилья — правильная и своевременная мера. Наряду с льготными ипотечными программами должны действовать и другие меры, в том числе социальный наем жилья, — полагает президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

«Известия» направили запросы в ДОМ.РФ и Росмолодежь с просьбой прокомментировать подробности программы.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Повышение прозрачности

Помимо помощи молодым специалистам инициатива будет содействовать развитию цивилизованного рынка арендного жилья в нашей стране, сделает его более прозрачным , полагает первый вице-президент GloraX Александр Андрианов.

— Программа Минстроя поможет расширить «белый» сектор арендного рынка. Владельцы квартир будут заинтересованы в том, чтобы сдавать жилье участникам программы, ведь государственная субсидия делает квартиросъемщиков более надежными, — согласен девелопер жилого кластера RDD Владимир Щекин.

В то же время пока рынок цивилизованной аренды очень ограничен, поэтому есть риск, что арендные ставки на такие варианты вырастут, добавил он. Поэтому, по мнению девелопера, необходимо расширять предложение съемного жилья для молодежи, в том числе через госзаказ на новые дома арендные дома.

Фото: ТАСС/Octagon.Media/М. Конанков

С 1 июня 2023 года минимальный первоначальный взнос по ипотеке повысился с 10% до 20%. С 1 января 2024 года он составит уже 30%. С учетом этого мера особенно актуальна , считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По мнению эксперта «Народного фронта» Павла Склянчука, изначально действие программы следует распространить на проживание в арендных домах, которые принадлежат ДОМ.РФ. Затем механизм можно точечно расширить на отдельные города и регионы с малорентабельным рынком строительства недвижимости, считает он.

ДОМ.РФ с 2016 года занимается развитием рынка цивилизованной аренды жилья: коммерческой, корпоративной, льготной для отдельных категорий граждан, в том числе студентов. Сейчас в портфеле компании 17 проектов в семи регионах России: в Москве, Свердловской, Воронежской, Тюменской, Сахалинской областях, Приморском крае и Якутии.