Аренда и ребята: студентам предложили компенсации за съемные квартиры

Депутат Госдумы Василий Власов предложил помогать студентам, которые вынуждены снимать жилье, предоставляя им скидку в 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. В студенческом сообществе с сомнением отнеслись к такой инициативе, однако дискуссия лишний раз напомнила о проблемах с размещением учащихся вузов в общежитиях — мест на всех не хватает. Как исправить ситуацию с дефицитом фондов и насколько велика проблема — разбирались «Известия».

Что предлагают компенсировать студентам

Василий Власов направил соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова. В своем письме депутат замечает, что одна из главных проблем, с которой сталкиваются иногородние студенты, — это поиск места жительства на время учебы. По законодательству нуждающимся в жилых помещениях предоставляются места в общежитиях, но только если у образовательных организаций есть соответствующий фонд. Если его нет, жилье на время обучения в университете становится головной болью родителей или самого студента.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50-процентной скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в жилье, арендуемом лицами, проходящими очное обучение по программам среднего профессионального и высшего образования и не имеющими возможности проживать в общежитии образовательной организации», — говорится в обращении.

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Председатель Всероссийского студсоюза Олег Цапко замечает: идея вряд ли реализуема.

— Давайте будем честны: большинство арендодателей сдают жилье «втемную», никаких чеков никто не предоставит, — сказал он «Известиям». — Многие студенты снимают жилье, арендуют квартиры, но документально это подтвердить, чтобы выделять им деньги, очень сложно.

Руководитель Ассоциации активистов студенческих общежитий Андрей Король замечает, что инициативу скорее можно было бы применить к общежитиям, потому что именно там в среднем 80% стоимости — это оплата коммунальных услуг, а остальное — наем жилья.

Насколько велика проблема с общежитиями

О проблеме с общежитиями говорил еще в декабре 2020 года президент Владимир Путин . По его словам, обострилась она после введения ЕГЭ, когда у выпускников из регионов стало больше возможностей поступить в ведущие вузы страны. После этого он дал поручение до 2030 года создать сеть современных кампусов вузов . Пока современных студгородков не хватает (о чем подробно писали «Известия»), как и общежитий в принципе.

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Руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин указывает, что проблема проживания иногородних студентов стоит очень остро, особенно в мегаполисах.

— ЕГЭ действительно стал социальным лифтом, но даже в случае зачисления на бюджетное место в московском вузе родители и ребенок порой решают отказаться от поступления туда, поскольку расходы на проживание и питание в столице намного выше, чем в среднем по России, — замечает он.

Совершенно разную ситуацию от вуза к вузу показывает мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования за 2022 год. Так, например, в Дальневосточном федеральном университете, согласно приведенным данным, вообще не осталось нуждающихся в общежитии, а в другом крупном вузе — Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина — доля нуждающихся студентов, не обеспеченных общежитием, превышает 67%. При этом площадь общежитий в УрФУ более чем в два раза превышает площадь общежитий в ДВФУ.

В столичных вузах ситуация также совершенно разная: например, у НИУ ВШЭ доля нуждающихся студентов, не обеспеченных общежитием, достигает 52%, а в Бауманке она нулевая. В СПбГУ доля нуждающихся в общежитиях тоже находится на нуле, а в другом крупном университете Северной столицы — Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого — достигает почти 44%. Впрочем, справедливости ради, там сейчас строится еще один большой кампус в дополнение к имеющемуся.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В региональных вузах тоже сложно выделить какую-то закономерность в обеспечении студентов жильем при учебных заведениях. Так, в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева доля нуждающихся студентов составляет чуть больше 10%, в Тульском госуниверситете — 0%, а вот в Ульяновском государственном университете — более 88%.

— Статистика приводится разная: где-то пишут, что не хватает 25–30%, где-то утверждают, что почти все студенты более-менее обеспечены, — говорит Олег Цапко. — Однако очень часто нуждаемость студентов в общежитиях просто не учитывается. Например, на этапе приема студенту говорят: «Платник? Даже не рассчитывай на место в общежитии». Спрос есть, просто определенная категория нуждающихся изначально отсеивается.

Доктор технических наук, автор Telegram-канала «Наука и университеты» Евгений Белый (ранее — профессор Ульяновского государственного университета) также замечает, что особенно проблема общежитий касается студентов, обучающихся на внебюджетной основе — они вынуждены «страдать дважды»: платить за обучение и оплачивать аренду жилья.

— Еще одна особенность, связанная с общежитиями, — зачастую приоритет при заселении в общежития имеют иностранные студенты, что обусловлено подписанными учебными заведениями договорами, — рассказал он «Известиям». — Это создает дополнительную напряженность в студенческой среде.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Немного уменьшили проблему в столицах правила приема в вузы, изменившиеся в прошлом году, продолжает Евгений Белый: была ликвидирована вторая волна зачисления, из-за чего часть абитуриентов из регионов не стала рисковать и осталась учиться в «домашних» вузах.

Андрей Король указывает, что за редким исключением мест в общежитиях всем не хватает, причем выливается это в не самые приятные практики, такие как выселение старшекурсников в конце года ради того, чтобы обеспечить на следующий год место иногородним первокурсникам. Есть и серьезная проблема с качеством предоставляемых общежитий: иногда студенты, увидев условия, сами уезжают в поисках квартиры и работы ради того, чтобы обеспечить ее оплату.

Как помогать с общежитиями

Заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина замечает: наличие общежития является одним из важных факторов конкурентоспособности вуза, и самое лучшее для любого университета — строительство своих кампусов с умеренной платой за проживание.

— Второй вариант — поиск возможности частичной компенсации студентам арендуемого жилья, но в определенном сегменте жилищного рынка, на определенных условиях. Разумеется, требуются расчеты, так как у всех вузов разные ресурсные возможности, — указала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что в ситуации с общежитиями помогать нужно скорее не студентам, а вузам.

— Студенты поддержаны максимально, потому что они оплачивают не более 20% стоимости содержания жилья. Остальные затраты ложатся на плечи вузов, — сказала она «Известиям». — Причем общежития никем не финансируются: в образовательный норматив они не заложены, права их коммерческого использования, по сути, нет. В итоге в большинстве случаев содержание общежитий обеспечивается за счет платной деятельности вузов, то есть за счет платных студентов, которые как раз чаще всего пользоваться этими общежитиями не могут. Я не вижу в этом справедливости.

Ирина Абанкина замечает, что многие вузы просили сделать оплату общежитий хотя бы не прибыльной, но обеспечивающей затраты на их содержание, а льготы и скидки оставить только малоимущим студентам. Но дальше предложения дело так и не пошло.

Реальным выходом Ирина Абанкина считает решение вопроса за счет кредита на образование, которым студенты могли бы покрывать не только расходы на оплату учебы, но еще и затраты на жилье.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Сейчас вопрос состоит не в том, как облегчить жизнь студентов, а в том, каким образом определить источник финансовой поддержки, — замечает профессор Института образования. — На чьи плечи это ляжет? Потому что дополнительных средств в федеральном бюджете нет, особенно с учетом, что очень много денег направляется на поддержку образования в новых регионах.

Ирина Абанкина в качестве примера приводит также опыт европейских стран, где существуют диспетчерские службы, помогающие студентам арендовать жилье под их нужды — от самой низкой до достаточно высокой стоимости, — выстраивая траекторию для конкретного обучающегося в зависимости от его достатка.

— И нельзя забывать, что у нас очень много студентов работают — на 3–4-м курсе до 80%, — продолжает Абанкина. — Так или иначе они могут заработать и оплатить общежитие.

Олег Цапко, говоря о других возможностях поддержки иногородних студентов, приводит в пример практику НИУ ВШЭ. У вуза есть специальное Управление размещения студентов, которое предлагает различные варианты: заселение в квартиры новых жилых комплексов по ценам ниже рыночных либо в гостиницы — в том числе для абитуриентов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как поможет повышение стипендий

С мнением о том, что студенты могут заработать на свое проживание сами, не согласен депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он подчеркивает: студент должен учиться, а не искать средства на проживание.

— Соответственно, жить он должен на стипендию, — говорит он. — Поэтому и предлагается повысить ее размер до минимального размера оплаты труда.

Законопроект на этот счет на днях был внесен в Госдуму. Ольга Панина из Финансового университета заявила, что верит в повышение стипендий, так как это давно назревший вопрос , но у других экспертов реальность реализации этой инициативы вызывает сомнения. Так, Евгений Белый предположил, что это может коснуться только стратегически важных направлений обучения, связанных с ОПК. А Ирина Абанкина подчеркивает, что поддержка обойдется в десятки миллиардов рублей («Известия» ранее писали, что мера потребует 700 млрд рублей ежегодно).

— Если удастся финансово обосновать законопроект о повышении стипендий и доказать, что такие источники финансирования в бюджете есть, это поможет вузам и в оплате общежитий, потому что стоимость проживания как раз соотносили со стипендиями, — заметила она.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Андрей Король отмечает, что в ЦФО в среднем плата за общежитие составляет от 500 до 1 тыс. рублей, а стипендия — 2–3 тыс. рублей. В Москве средняя плата за общежитие — от 1 тыс. до 2 тыс., но были случаи, когда студенты платили по 10–14 тыс. рублей в месяц.

— Есть много вузов, в которых дешевых мест немного, а все остальные значительно дороже, — подтверждает Олег Цапко. — Это могут быть общежития «повышенной комфортности» или квартирного типа. В одном из московских вузов в прошлом году был скандал из-за повышения стоимости на этом основании — студенты сообщали что цены за общежитие доходили до 15–18 тыс. рублей.

Борис Илюхин из ФИРО РАНХиГС полагает, что если и не поднимать стипендию до уровня МРОТ, то нужно хотя бы вернуться к инициативе заключения со студентами целевых договоров на обучение в большем количестве с возможным подписанием договора между студентом и предприятием, когда последнее дополнительно платит будущему работнику во время обучения.