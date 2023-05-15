С очностью наоборот: в ГД хотят уравнять студентов в ряде льгот

В России предлагают дать одинаковые льготы студентам очного, вечернего и заочного отделения, получающих первое высшее образование. В частности, речь идет о скидке на проезд и на посещение культурных учреждений, которые сегодня доступны только учащимся дневного отделения. Инициативу готовят к внесению до конца весенней сессии депутаты КПРФ. Эксперты считают ее актуальной. По их мнению, существенных расходов музеи не понесут. Впрочем, в «Единой России» опасаются возможного «перевеса» гарантий в отношении студентов заочных и очно-заочных отделений.

В равных правах

Вслед за решением Минобрнауки о единых сроках приемной кампании студентов очной и заочной формы в РФ заговорили об уравнивании учащихся в предоставлении им льгот. К разработке такой инициативы приступили депутаты Госдумы от партии КПРФ. Как пояснил автор законопроекта, первый зампредседателя комитета ГД по безопасности Юрий Афонин, инициатива отвечает на поставленные ранее Владимиром Путиным задачи перед политиками.

— Создание суверенной системы образования, о которой говорил президент России Владимир Путин на Совете законодателей, невозможно без поддержки студентов. Наша задача — стимулировать желание учиться и уравнять гарантии для ребят, получающих высшее образование по разным формам обучения. Будет справедливо уравнять студентов очной, очно-заочной и заочной формы обучения и в ряде льгот, а именно — в скидках на проезд в электричках и на посещение учреждений культуры при получении ими первого высшего образования, — сказал Юрий Афонин.

Кандидат юридических наук Александр Зорин назвал инициативу актуальной и реализуемой. Сейчас в России, согласно постановлению правительства от 2010 года, каждый студент-очник может ездить на пригородных поездах с 50-процентной скидкой, отметил он. Предоставление льгот на посещение культурных учреждений, по словам эксперта, чаще всего регулируется местной властью.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Полномочия рассматриваются в зависимости от того, кому подчинен музей. То есть если он подпадает под ведение субъекта Федерации, то принимает решение субъект, если это музей федерального уровня — Эрмитаж — решение будет принимать федеральный орган. Если будет принят этот закон об уравнивании в льготах на посещение культурных учреждений, то все государственные учреждения культуры будут обязаны предоставлять такую скидку, — сказал он.

В партии уже приступили к разработке такого законопроекта и рассчитывают внести его на рассмотрение в нижнюю палату парламента до конца весенней сессии. Необходимые финансовые затраты в настоящий момент изучаются и будут отражены в итоговой версии документа, подчеркнул Юрий Афонин. Впрочем, существенные расходы в случае его принятия учреждения культуры не понесут: музеи посещают не слишком часто, сотрудники и так получают зарплату, а аренда помещения предоставляется бесплатно от государства. «Известия» направили запрос в правительство и в Министерство науки и высшего образования.

Перевес привилегий

Всего, по официальным данным Минобрнауки за 2021 год, в России на заочке учится чуть больше 1,3 млн человек, а на вечернем — 264 тыс. студентов, однако процент получающих первое образование не уточняется. По статистике ведомства это меньше половины от общего числа студентов в России, которых насчитывается около 4,1 млн. При этом количество заочников увеличиваться не будет, уверен Юрий Афонин, поскольку ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в вузах не планируется открывать больше заочных отделений из-за появления «элементов дистанционного обучения».

Впрочем, в «Единой России», наоборот, опасаются перевеса привилегий в сторону студентов-заочников. Несмотря на отсутствие соразмерных с учениками дневных отделений льгот, остальные студенты, которые помимо учебы имеют больше возможностей работать, могут рассчитывать на поддержку со стороны работодателя: 40 дней отпуска на первом и втором курсах и 50 дней на последующих, до четырех месяцев отпуска в период прохождения госэкзаменов, напомнил первый зампредседателя комитета по молодежной политике ГД Игорь Кастюкевич. Первый замглавы комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга подчеркнул, что при абсолютно одинаковом результате с точки зрения получения диплома обучение по очной, очно-заочной и заочной форме всё же имеет отличие.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков



— В случае заочной формы студент большую часть материала осваивает самостоятельно, а в вузе проводит примерно 30% от учебного времени. В случае очно-заочной, то есть вечерней формы, — примерно 50%. Чаще всего такая форма обучения рассматривается студентами, которые параллельно с учебой работают. Кстати, именно по очной форме больше всего бюджетных мест, а есть специальности, где, кроме очного образования, других форм нет, как, например, для медицинских специальностей, — сказал Александр Мажуга.

Сегодня все силы брошены на то, чтобы учащиеся получали именно очное образование и качественную подготовку и, соответственно, имели положенные по закону льготы, подчеркнула председатель комиссии ОП РФ по социальной политике Наталья Починок. По ее словам, на протяжении последних лет Министерство науки и высшего образования сокращает количество бюджетных мест на заочных и очных-заочных направлениях в пользу дневного обучения. Так, во многих университетах по ряду специальностей такая форма обучения предоставляется только на платной основе.

— Важно понимать, что разница между очными, вечерними и заочными студентами в том, что очные студенты должны фактически 100% времени тратить на обучение. И у них практически нет возможности подрабатывать в отличие от вечерних и заочных студентов, формат обучения которых изначально предполагает, что люди должны сначала работать, а параллельно — учиться, — сказала она.

Однако авторы законопроекта утверждают, что, несмотря на распространенное мнение о возможности студентов очно-заочного и заочного отделения работать, при первом образовании оплата их труда чаще всего невысокая. Более того, работодатель не всегда соглашается на официальное оформление студентов без опыта работы с соблюдением всех трудовых гарантий. При этом учащиеся всё равно вынуждены нести свои расходы, в том числе на проживание и на само обучение в университете. «Будет справедливо уравнять студентов очной и заочной формы обучения в ряде льгот»,— резюмировал автор законопроекта.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Инициатива о распространении льгот на эти категории учащихся стала бы ощутимым подспорьем, считают и в фонде «СтудМолодежь». Его директор Анна Лапенко пояснила, что такие студенты в отличие от очников чаще всего обучаются на коммерческой основе и значительную часть от заработанных средств тратят именно на оплату образования. Кроме того, льготы на посещение культурных учреждений позволят расширить кругозор, помогут учащимся в более глубоком изучении истории, искусства и других сфер, подчеркнула она.