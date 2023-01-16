Образовательный минимум: повысят ли стипендии до МРОТ

Правительство рассмотрит законопроект, устанавливающий государственные стипендии для студентов не ниже МРОТ. Документ есть в распоряжении «Известий». По мнению ряда экспертов, принятие такого закона может стать серьезной мерой социальной поддержки. Вместе с тем, возникают сомнения в том, что на ее реализацию сейчас есть бюджетные мощности. Это означает, что решение может быть только политическим, а не экономическим. Подробности — в материале «Известий».

Маловато будет

В настоящее время для получения официального заключения в правительство направлен законопроект, который устанавливает уровень государственных стипендий для студентов не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом рассказал «Известиям» автор законопроекта, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Сразу после получения этого заключения он будет внесен в Госдуму», — сказал Нилов.

С января 2023 года в РФ минимальный размер оплаты труда составил 16 242 рубля. При этом государственная академическая стипендия для студентов вузов в 2023 году составляет 1825 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования — 664 рубля, а уровень государственной социальной стипендии для социально незащищенных студентов в вузах составляет 2739 рублей. Наряду с государственными стипендиями устанавливаются в большем размере стипендии президента Российской Федерации, правительства и именные стипендии. «Однако их количество очень мало», — замечает депутат Нилов.

— На такую стипендию невозможно прожить, поэтому согласно данным Высшей школы экономики более половины студентов, так или иначе, совмещают учебу и работу, — отмечает Ярослав Нилов. — Это отнимает время от занятий, а порой заставляет перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск, что сказывается на качестве образования.

Образовательный минимум Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Правительство будет определять нормативы для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований федерального бюджета с 2024 года. При этом будут учитываться предусмотренные законопроектом требования, указывается в пояснительной записке к проекту закона. «Дополнительные средства федерального бюджета должны быть предусмотрены при формировании проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», — сказано в записке.

— Вопрос стипендиальных выплат действительно достаточно острый, — говорит экс-ректор Тверского государственного университета, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. — Достаточно серьезная совместная работа сейчас ведется в области именных стипендий. В ноябре прошлого года Минобрнауки предложило увеличить выплаты по некоторым из них с 2 или 5 до 15 тыс. рублей в месяц для студентов и до 20 тыс. рублей в месяц для аспирантов. Будем надеяться, что предложение Министерства науки и высшего образования будет поддержано.

О наличии денег в бюджете на реализацию этой идеи можно будет судить после отзыва правительства, полагает сенатор Людмила Скаковская.

— Необходимо также помнить о том, что уровень МРОТ в каждом регионе — свой, так что необходимо не только найти деньги на увеличение стипендиального фонда, но и каким-то образом синхронизировать их с обновлением прожиточного минимума, — указывает сенатор. — Тем не менее, тема затронута действительно очень важная, так как нам необходимо стремиться к тому, чтобы студент всё свое время в университете посвящал получению новых знаний и профессиональных навыков, а это возможно сделать только при достойной стипендии.

Образовательный минимум Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В Минобрнауки не стали комментировать «Известиям» ситуацию с возможностью повышения стипендий российским студентам.

— Вероятность принятия такого документа есть, поскольку это серьезная мера социальной поддержки, — говорит директор Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС Владимир Блинов. — С другой стороны, мы все понимаем, что предлагаемые меры, по всей видимости, не решат проблем отвлечения от учебы в пользу работы. Дело в том, что во многих регионах (в той же Москве) реальные минимальные расходы больше 20 тыс. рублей.

Эксперт РАНХиГС предлагает, вместе с тем, обратиться к опыту европейских университетов, где объем стипендии может зависеть от того, есть родители у студента или нет, живет он дома или в семье. Есть шкала, которая позволяет адресно просчитать объемы этой поддержки. В Германии, например, существует интересный принцип, когда студенту по его просьбе, по договоренности с вузом выплачивается более высокий объем стипендии, при этом часть он потом должен вернуть, выйдя на работу. Опыт СССР показал возможность высоких стипендий — они были высокими и составляли примерно 50% от той суммы, на которую мог претендовать выпускник, уточняет Блинов.

Оптимальное образование

Экс-замминистра здравоохранения и социального развития РФ, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прогнозирует, что в настоящий момент принятие данного закона имеет небольшие шансы в силу большого дефицита федерального бюджета. Ежегодно в РФ являются студентами около 4 млн человек. А это значит, что для выплаты повышенных стипендий всем студентам потребуется почти 700 млрд рублей в год.

Образовательный минимум Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Всё же стипендия и в СССР не являлась для студентов основным источником доходов, — замечает Александр Сафонов. — Поэтому такие предложения опережают экономические возможности страны. Однако надо учитывать, что весь мир сейчас идет в сторону удешевления профессионального образования. Более того, европейский мир сейчас движется по пути предоставления возможности бесплатного образования.

По его мнению, «оптимальным решением было бы введение в РФ бесплатности высшего образования (сейчас оно смешанное), это снизит нагрузку на семьи, а кроме того, создание условий вовлечения студентов в оплачиваемую практику по изучаемой профессии». «Однако есть исключения: это, например, студенты, которые занимаются постижением фундаментальной науки. Тут надо устанавливать стипендии, которые позволили бы думать о науке и только о ней », — подчеркивает Сафонов.

— Принятие вносимого законопроекта представляется крайне сомнительным, — считает руководитель Центра экономики непрерывного образования при РАНХИГС, профессор Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Татьяна Клячко. — При этом стипендии российских студентов действительно низкие и вопрос об их повышении стоит давно. Даже если студент получает и академическую (1825 рублей), и социальную (2739 рублей) стипендии, то на эти деньги невозможно прожить, если жить вне семьи. Если же студент живет в семье, то это немного, хотя и очень скромно, улучшает положение данной семьи. При обучении в другом городе денег на жизнь за счет стипендии (стипендий) хватать не будет, и студент должен будет прибегать либо к помощи родных, либо подрабатывать.

Другое дело, что даже повышение стипендии до уровня МРОТ не приведет к массовому отказу студентов от подработок или работы, продолжает она. После окончания обучения почти 50% выпускников вузов остаются работать там, где они трудились во время учебы. Это практика, это опыт, которые ценятся работодателями.

Образовательный минимум Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

В условиях дефицитного федерального бюджета трудно ждать увеличения стипендий, поскольку это может потребовать при разном охвате ими очных студентов от 200 до 300 млрд рублей , отмечает Татьяна Клячко. А это составит почти четверть или 40% от годовых расходов федерального бюджета на высшее образование. «Это означает, что решение может быть только политическим, а не экономическим», — убеждена Клячко.

— Сейчас, конечно, есть очень льготный кредитный пакет на эти цели, но фактически кредитами по сей день воспользовалась небольшая доля студенчества, — говорит директор института развития образования НИУ ВШЭ, профессор департамента образовательных программ Ирина Абанкина. — Адресные точечные меры, несомненно, предпринимаются, но они не решают проблем в целом стипендиального обеспечения студентов, и стипендия остается сегодня очень низкой. При этом сохраняется глубокое неравенство в аспекте льгот для учащихся вузов. Многие недобрав тех или иных баллов вынуждены обучаться с полным возмещением затрат. Здесь проблема оплаты общежитий и много другое. Коммерческим студентам тоже не выплачивается стипендий, и в этом тоже есть определенная проблема.

Абанкина согласна с тем, что пересмотр федерального бюджета со стипендиальным фондом в ближайшее время будет затруднительным.