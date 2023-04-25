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Режим в ожидании: Минэк выступил за продление налоговых льгот для самозанятых

Могут ли их сделать постоянными и нужно ли увеличивать порог по доходам таких граждан и ИП
Фото: Getty Images
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Минэк выступил за продление налоговых льгот для самозанятых, сообщили «Известиям» в ведомстве. Режим со ставкой 4% для физлиц и 6% для ИП действует до конца 2028 года. Предварительные итоги эксперимента показывают, что он пользуется популярностью, заявили в Минфине. Он позволяет вывести занятость из тени. Законопроект о пролонгации меры поддержки рассчитывают рассмотреть в весеннюю сессию, рассказал глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он также предложил направлять средства от налогов самозанятых в их пенсионные накопления.

Вывести из тени

Минэк поддерживает продление действия специального режима для самозанятых граждан после 2028 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Такой формат деятельности соответствует запросам тех, кто ведет свое небольшое дело — сектор активно растет, их число уже превысило 7 млн, добавили там.

Сегодня для работающих на себя действует специальный режим — налог на профессиональный доход (НПД). Его ввели в 2019 году в качестве эксперимента на 10 лет. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перешли на НПД, платят по льготной ставке — 4 и 6% соответственно.

Минэк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Предварительные итоги эксперимента по введению НПД показывают, что этот режим пользуется популярностью, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там добавили: для самозанятых создали необременительные налоговые условия и удобную инфраструктуру, чтобы всё больше людей в стране хотели легализовать свою деятельность. По данным ФНС, ежедневно число работающих на себя растет на 7,5 тыс. За всё время эксперимента участники зарегистрировали доходы более чем на 1,9 трлн рублей, подчеркнули в Минфине.

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В начале года депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о продлении режима еще на 10 лет. Документ также предусматривает увеличение предельного размера дохода самозанятого в два раза, до 4,8 млн. Сейчас НПД назначается только тем, кто зарабатывает в год не более 2,4 млн рублей.

На данный момент проект ожидает заключение правительства — после этого документ может быть рассмотрен в первом чтении уже в весеннюю сессию, сообщил «Известиям» глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Необходимость повышения предельной суммы дохода он объясняет тем, что лимит ввели около пяти лет назад, он не учитывает инфляцию. По словам депутата, в перспективе режим могут сделать постоянным, поскольку он пользуется огромной популярностью и позволяет очень многим выйти из тени.

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что заключение по законопроекту ЛДПР еще не готово.

чтение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Фракция рассчитывает, что законопроект будет принят, но, возможно, с некоторыми поправками. Михаил Мишустин был идеологом появления льготного режима, когда руководил налоговой службой. При этом он не раз обращал внимание на то, что у самозанятых не формируются пенсионные накопления. Взимаемые с них налоги идут в Фонд медицинского страхования (ФФОМС) и в региональные бюджеты. Поэтому, возможно, есть смысл пересмотреть формирование пенсионных накоплений путем перенаправления не в ФФОМС, а в Соцфонд (объединение ПФР и Фонда социального страхования), — отметил Ярослав Нилов.

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Кроме того, нельзя допускать злоупотреблений, когда работодатель побуждает людей увольняться и регистрироваться в качестве самозанятых, чтобы не платить налоги, подчеркнул депутат.

В Минэке по вопросу увеличения предельного размера дохода отметили, что только 0,6% работающих на себя приблизились к верхнему порогу. «Известия» направили запрос в ФНС.

Как сделать лучше

Действие налогового режима для самозанятых, скорее всего, будет продлеваться, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Он подходит прежде всего фрилансерам, трудящимся неполный день и специалистам, занятым на временных работах, добавил он.

Популярность налогового режима вызвана максимальной простотой его применения, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил: все операции осуществляются с помощью мобильного приложения, также нет требований к отчетности.

Приложение Мой налог
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кроме того, для самозанятых граждан предусмотрены меры поддержки, например возможность участия в закупках крупнейших заказчиков, а также консультационная и образовательная помощь, рассказал эксперт. Сейчас важно дать право этой категории работников более квалифицированно вести и развивать свой бизнес, добавил Александр Исаевич.

В случае увеличения лимита по доходам режим самозанятости привлечет еще большее число людей, полагает Агван Микаелян. К примеру, заявленную сумму до 4,8 млн рублей, то есть около 400 тыс. в месяц, могут зарабатывать популярные представители творческих профессий, отметил он.

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Предельный размер дохода можно просто привязать к инфляции и увеличивать раз в несколько лет, считает координатор «Деловой России» в ЦФО, директор «Леонардо» Дмитрий Аббакумов. Это может привести к еще большему росту числа работающих на себя, но в какой-то момент произойдет стабилизация, как было с ИП, добавил он. По словам Александра Исаевича, наиболее популярные виды деятельности среди самозанятых — это транспортные, ремонтные и маркетинговые услуги, а также продажа продукции собственного производства.

Есть небольшая корреляция между ростом числа работающих на себя и ситуацией на рынке труда, продолжил эксперт. Многие из них никогда не работали в найме, это был теневой сектор экономики. Но, вероятно, есть и те, кто уходит из штата в самозанятость, отметил Дмитрий Аббакумов.

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