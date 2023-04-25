Режим в ожидании: Минэк выступил за продление налоговых льгот для самозанятых

Минэк выступил за продление налоговых льгот для самозанятых, сообщили «Известиям» в ведомстве. Режим со ставкой 4% для физлиц и 6% для ИП действует до конца 2028 года . Предварительные итоги эксперимента показывают, что он пользуется популярностью, заявили в Минфине. Он позволяет вывести занятость из тени. Законопроект о пролонгации меры поддержки рассчитывают рассмотреть в весеннюю сессию, рассказал глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он также предложил направлять средства от налогов самозанятых в их пенсионные накопления.

Вывести из тени

Минэк поддерживает продление действия специального режима для самозанятых граждан после 2028 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Такой формат деятельности соответствует запросам тех, кто ведет свое небольшое дело — сектор активно растет, их число уже превысило 7 млн , добавили там.

Сегодня для работающих на себя действует специальный режим — налог на профессиональный доход (НПД). Его ввели в 2019 году в качестве эксперимента на 10 лет. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перешли на НПД, платят по льготной ставке — 4 и 6% соответственно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Предварительные итоги эксперимента по введению НПД показывают, что этот режим пользуется популярностью , рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там добавили: для самозанятых создали необременительные налоговые условия и удобную инфраструктуру, чтобы всё больше людей в стране хотели легализовать свою деятельность . По данным ФНС, ежедневно число работающих на себя растет на 7,5 тыс . За всё время эксперимента участники зарегистрировали доходы более чем на 1,9 трлн рублей , подчеркнули в Минфине.

В начале года депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о продлении режима еще на 10 лет. Документ также предусматривает увеличение предельного размера дохода самозанятого в два раза, до 4,8 млн . Сейчас НПД назначается только тем, кто зарабатывает в год не более 2,4 млн рублей.

На данный момент проект ожидает заключение правительства — после этого документ может быть рассмотрен в первом чтении уже в весеннюю сессию, сообщил «Известиям» глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Необходимость повышения предельной суммы дохода он объясняет тем, что лимит ввели около пяти лет назад, он не учитывает инфляцию . По словам депутата, в перспективе режим могут сделать постоянным, поскольку он пользуется огромной популярностью и позволяет очень многим выйти из тени .

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что заключение по законопроекту ЛДПР еще не готово.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Фракция рассчитывает, что законопроект будет принят, но, возможно, с некоторыми поправками. Михаил Мишустин был идеологом появления льготного режима, когда руководил налоговой службой. При этом он не раз обращал внимание на то, что у самозанятых не формируются пенсионные накопления. Взимаемые с них налоги идут в Фонд медицинского страхования (ФФОМС) и в региональные бюджеты . Поэтому, возможно, есть смысл пересмотреть формирование пенсионных накоплений путем перенаправления не в ФФОМС, а в Соцфонд (объединение ПФР и Фонда социального страхования), — отметил Ярослав Нилов.

Кроме того, нельзя допускать злоупотреблений, когда работодатель побуждает людей увольняться и регистрироваться в качестве самозанятых, чтобы не платить налоги , подчеркнул депутат.

В Минэке по вопросу увеличения предельного размера дохода отметили, что только 0,6% работающих на себя приблизились к верхнему порогу . «Известия» направили запрос в ФНС.

Как сделать лучше

Действие налогового режима для самозанятых, скорее всего, будет продлеваться , считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Он подходит прежде всего фрилансерам, трудящимся неполный день и специалистам, занятым на временных работах , добавил он.

Популярность налогового режима вызвана максимальной простотой его применения , отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил: все операции осуществляются с помощью мобильного приложения, также нет требований к отчетности .

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кроме того, для самозанятых граждан предусмотрены меры поддержки, например возможность участия в закупках крупнейших заказчиков, а также консультационная и образовательная помощь , рассказал эксперт. Сейчас важно дать право этой категории работников более квалифицированно вести и развивать свой бизнес , добавил Александр Исаевич.

В случае увеличения лимита по доходам режим самозанятости привлечет еще большее число людей , полагает Агван Микаелян. К примеру, заявленную сумму до 4,8 млн рублей, то есть около 400 тыс. в месяц, могут зарабатывать популярные представители творческих профессий , отметил он.

Предельный размер дохода можно просто привязать к инфляции и увеличивать раз в несколько лет , считает координатор «Деловой России» в ЦФО, директор «Леонардо» Дмитрий Аббакумов. Это может привести к еще большему росту числа работающих на себя, но в какой-то момент произойдет стабилизация, как было с ИП , добавил он. По словам Александра Исаевича, наиболее популярные виды деятельности среди самозанятых — это транспортные, ремонтные и маркетинговые услуги, а также продажа продукции собственного производства .