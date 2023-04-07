Люди горшки обжигают: представители народных промыслов смогут работать как самозанятые

В ближайшее время Госдума рассмотрит новый закон, призванный помочь ремесленникам. Согласно документу, признавать мастерами народно-художественных промыслов наконец будут и физлиц — самозанятых. Для них налог на профессиональный доход может стать очень удобен: не придется заниматься отчетами и держать бухгалтерию. Однако, считают эксперты, кардинально решать проблему мастеров нужно современными инструментами: прямой поддержкой творческого предпринимательства, защитой прав интеллектуальной собственности, созданием сертификации и т.д. Подробности — в материале «Известий».

Хрупкое дело

Правительстве собирается внести в перечень мастеров народно-художественных промыслов (НХП) самозанятых, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства. Это значительно облегчит положение творческих предпринимателей, заявили российские промысловики из ряда регионов страны. В новом законопроекте мастерами НХП будут признаны физлица — плательщики альтернативного варианта налогообложения со ставкой 4–6%. Трудоустроенные граждане платят сейчас 13%, мастеровые же работают как ИП либо по трудовому или гражданско-правовому договору с юридическим лицом.

— Сейчас законопроект делает важное уточнение — за мастером однозначно закрепляется возможность уплачивать налог на профессиональный доход. Безусловно, режим самозанятости гораздо выгоднее с точки зрения низких ставок и отсутствия требований к отчетным документам, — отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

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Ремеслом удобнее и легче заниматься в качестве самозанятого, не тратя время и лишних денег на создание ИП, соглашается советник президента Центра стратегических разработок Лариса Богданова.

— Вопросы продвижения, продажи, масштабирования, выхода на международные рынки чаще всего остаются вне зоны компетенций ремесленника и его интересов. И если возникает такое желание и необходимость, то тогда появляется и потребность в создании ИП или ООО, — отметила она.

Правительственные новеллы постулируют и то, что места традиционного бытования народных промыслов следует регистрировать в специальном госреестре.

Поддержка творческим предпринимателям закреплена и настоящими актами. В рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» организациям НХП федерального перечня предоставляются субсидии из бюджета. Правила утверждены постановлением правительства РФ от 14 декабря 2019 года.

Как объяснили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ, сейчас субсидии положены на возмещение затрат на модернизацию производства, закупку сырья и материалов, оплату энергоносителей, организацию работ по продвижению продукции на рынок, отчисления на страховые взносы, а также на затраты по продвижению товаров в интернете и др.

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Правовой реликт

Как отмечают специалисты, за последние 30 лет все российские промысловые предприятия из государственных стали частными и контроль за деятельностью и уровнем выпускаемой продукции начал регулироваться рынком. Банкротства, закрытие фабрик и массовые неплатежи зарплат вынудили мастеров уйти в мелкие кооперативы. Рынок наводнился подделками и некачественной продукцией, сетует заместитель председателя правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Валентин Розанов.

— Могу сказать на примере Гжели как самого крупного керамического центра, что после приватизации предприятий многих творческих работников уволили — они же не давали сиюминутную прибыль, остались единицы, которым не выплачивали зарплату, — рассказывает Розанов. — Мы выжили и продолжаем творчески работать на промысле, но государство поддерживает крупные и средние производства, таких по стране в системе НХП не более 60. А мастеров в стране — десятки тысяч.

Конечно, благодаря закону о НХП 1999 года предприятия получили льготы, подчеркнул он. Но что делать мастерам, которые не работают на предприятиях, что делать художникам промыслов, которые трудятся самостоятельно там же, в месте традиционного бытования промысла, задается вопросами собеседник.

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Представитель ассоциации уверен, что настала пора организованно заниматься поддержкой таких специалистов, дать им возможность участия в государственных программах наряду с предприятиями. Ведь очевидно, что отдельным мастерам трудно организовать ИП, и здесь государство наконец предложило оптимальную налоговую систему («плательщик налога на профессиональный налог»).

— В результате мы можем прогнозировать рассвет индивидуального творчества , — предвидит Валентин Розанов. — Бесспорно, для мастеровых форма самозанятости удобна. Она очень проста, не надо заниматься отчетами, держать бухгалтерию.

Дополнение правового статуса мастеров НХП напрашивалось давно, ведь 422-ФЗ никаких препятствий этому не создает, отмечает доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов. Проблема заключается в законотворческом реликте, оставшемся неизменным с момента принятия закона «О народных художественных промыслах», когда были варианты работать на организацию либо вести деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Для мастеров народного художественного промысла вариант с регистрацией в качестве ИП часто избыточен, если они работают сами и не привлекают наемных работников (к примеру, керамика, вышивка, резьба, миниатюра и роспись) , — говорит Владимир Попов.

Непредсказуемость прибыли

В настоящий момент большинство россиян, занимающихся НХП и получающих доходы от этой деятельности, являются ИП. Но многие не спешат себя регистрировать, работают сами на себя и, получая доходы, не платят налоги , замечает доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова.

— Если они регистрируют ИП, то должны выплатить 13% с доходов за вычетом расходов. Допустим, доходы составляют 300 тыс. рублей, расходы — 100 тыс., налог — 26 тыс. Большинству ИП этот налог невыгоден, так как слишком высокая ставка и необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ ежегодно, — пояснила эксперт.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

При этом многие ИП выбирают упрощенную систему налогообложения (УСН). На УСН, по данным налоговых органов, зарегистрировано свыше 2,7 млн предпринимателей и свыше 1,4 млн организаций. Около 70% из них предпочитают УСН за доходы со ставкой 6%, а 30% выбирают доходы за вычетом расходов со ставкой 15%. При УСН следует сдавать отчетность в налоговый орган, вести книги учета доходов и расходов, указывает Галина Семенова.

Эксперт предлагает рассмотреть налог на самозанятость для мастеров НХП. Ставка налога на профессиональный доход будет зависеть от того, от кого получен этот доход. Если выплату перечисляют физические лица, то ставка составит 4%, если юридические лица — 6%, еще из налога минусуется налоговый вычет 10 тыс. рублей. Таким образом, предоставляется льгота на развитие своего бизнеса.

— Например, возьмем тот же доход, полученный от юрлиц, в 300 тыс. рублей, помноженный на 6%, — налог составит 18 тыс. рублей минус 10 тыс. Итого налог к уплате — 8 тыс. рублей. Вычет дается один раз. Страховые взносы при применении этого налога не уплачиваются, отчетность никакая не сдается, и нет необходимости регистрировать себя как ИП. Из примеров видно, что выгоден налог на самозанятость. Однако есть минус — никакие расходы не принимаются во внимание при расчете налога , — добавила Галина Семенова.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Возникает вопрос, если у мастеров НХП значительные расходы, то будет ли он им выгоден? Если они минимальные, то выгода есть безусловно, отмечает эксперт. Если же расходы большие, то лучше выбрать УСН со ставкой 15%.

Стоит учесть и ограничение поступлений: при применении УСН доход не должен превышать 150 млн рублей, а при самозанятости — 2,4 млн рублей, при НДФЛ — доход без ограничений.

Берем шире

Проблема НХП гораздо шире, чем просто финансовое затруднение отдельного предпринимателя, полагает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Если ранее проблема решалась путем создания промысловых кооперативов, то сегодня с разрушением кооперации потеряны многие традиции народного творчества.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Изделия, изготавливаемые промысловыми артелями, гремели на весь мир, являлись даже экспортным товаром и олицетворяли таланты умельцев многонациональной страны, одновременно давая работу многим поколениям. Жостово, Дулёво, Гжель и многие другие местности были известны без столь модных сейчас регионального маркетинга и брендирования , — отметила собеседница.