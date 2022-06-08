Скрипка и леса: инструмент Страдивари против пейзажа Хокни

Что дороже — скрипка Страдивари или «детский» пейзаж Дэвида Хокни? Реальный портрет кисти Эль Греко или виртуальная абстракция Василия Кандинского? Аукционы июня предлагают знатокам прекрасного задуматься о различных ценностях современного мира. Все подробности — в «Известиях».

Скрипка Страдивари

Один из самых дорогих лотов месяца — вовсе не произведение искусства, а музыкальный инструмент. Хотя скрипки Антонио Страдивари тоже можно считать произведениями искусства. Раритет, выставленный аукционным домом Tarisio, был создан в Кремоне в 1714 году, а самым известный его владелец — скрипач Тоша Зайдель. Он родился в 1899 году в Одессе, входившей тогда в состав Российской империи. После обучения в Петербурге эмигрировал в США и стал широко известен там благодаря участию в записи саундтреков к голливудским фильмам. В частности, его игру на этой скрипке можно услышать в одном из главных оскаровских хитов всех времен — «Волшебнике страны Оз» с Джуди Гарленд.

Фото: Tarisio Auctions

Ааукционисты рассчитывают выручить за лот от $16 млн до $20 млн. Если продажа состоится, это будет самая дорогая скрипка в мире. Предыдущий рекорд за инструмент Страдивари был поставлен в 2011-м: тогда покупатель заплатил за другой экземпляр $15,9 млн. Но в случае со скрипкой Зайделя на цену влияет не только качество звучания — без сомнений, исключительное, — но и сопутствующая история, связанная в том числе и с золотым веком Голливуда. Теперь главный вопрос — какому музыканту эта скрипка в итоге достанется. Скорее всего, лот купит инвестфонд или группа инвесторов, которые затем передадут творение Страдивари в долгосрочное пользование одной из современных звезд скрипичного искусства. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться.

Шестичастный пейзаж Дэвида Хокни

Sotheby’s отмечает юбилей правления королевы Елизаветы II масштабными торгами британским искусством. Среди лотов — «панковский» портрет Черчилля кисти Бэнкси (£4–6 млн), «Спящая» Джона Эверетта Милле (£1–1,5 млн) и даже небольшой пейзажик Томаса Гейнсборо (£150–250 тыс). Но символично, что топ-лот — работа современного автора, Дэвида Хокни. Это огромное (более 3,5 м в ширину) полотно из шести составных частей, изображающее дорогу Уолдгейт через лес.

Фото: Sotheby's

Уолдгейт — довольно узкая тропа, проложенная еще римлянами и соединяющая прибрежный городок Бридлингтон с деревушкой Киллэм. Известными на весь мир эти места сделал именно Хокни, запечатлевший лесной пейзаж в разные времена года. Так, в 2016 году с молотка ушел полиптих из той же серии, на котором изображен осенний вид. Покупатель выложил за него $11,7 млн. За новый лот — явно летний и отличающийся яркими, почти кислотными цветами, — аукционный дом планирует выручить от 10 до 15 млн, причем фунтов. Видимо, не без оснований. Так что инвестиционная привлекательность полиптиха несомненна.

Сложнее — с художественной составляющей. Помимо неестественных цветов в глаза бросается странная композиция (разветвляющаяся дорога сдвинута немного влево от центра) и нарочито «детская» техника. Да, ироничный Хокни любит такие фокусы, но в других работах серии они использованы более тонко. Впрочем, так ли это важно инвесторам?

Портрет кисти Эль Греко

Christie’s в этом месяце распродает очередную важную американскую коллекцию — Alana Collection. Но, в отличие от собрания Маклоу, она посвящена искусству старых мастеров, в частности эпохи Возрождения и барокко. Владельцы произведений, хранящихся в штате Делавер, — чилийский экономист Алваро Сайе и его жена Ана Гузман (как несложно догадаться, название Alana образовано от их имен).

Что сподвигло миллиардеров на распродажу — история умалчивает, об их разводе нигде не сообщалось. Так или иначе, для состоятельных ценителей живописи это прекрасная возможность обзавестись теми вещами, которые очень редко попадают на торги. Самый дорогой лот —небольшая вертикальная панель, атрибутируемая Фра Анджелико ($4–6 млн). Однако это сравнительно недавняя находка, и в музеях она выставлялась лишь один раз — в Прадо в 2019 году. Покупать ее — определенный риск, ведь бывало, что атрибуции старинных произведений пересматривались. Куда более надежная история — у «Портрета молодого человека» Эль Греко, фигурирующего в литературе с начала XX века и неоднократно выставлявшегося в солидных арт-институциях.

Фото: Christie's

Прежде считалось, что великий греко-испанский художник изобразил Игнатия де Лойолу, основателя ордена иезуитов. Но теперь исследователи склонны считать, что это святой Алоизий Гонзага — иезуит, помогавший больным и умерший в 23 года во время римской эпидемии чумы.

У его фигуры на картине нет характерной вытянутости, которой известны работы Эль Греко, но и лицо, и руки святого — очень выразительны. А кроме того, это один из немногих портретов Эль Греко, остающихся в частных руках. Так что $3–5 млн за него — совсем не много.

NFT работы Василия Кандинского

Тренд на цифровое искусство и NFT не ослабевает. Причем в игру включаются не только частные, но и государственные институции. Вслед за Эрмитажем, выпустившим NFT для виртуальных копий 10 своих шедевров, аукцион NFT планирует провести РОСИЗО (совместно с платформой Joys.Space). Правда, произведения будут взяты не из фондов самого объединения, а у музеев-партнеров и коллекционеров.

Фото: из открытых источников Картина Василия Кандинского «В сером»

Заявлены имена Валентина Серова, Василия Поленова и других известных художников. Деталей на момент написания статьи еще не было, однако можно предположить, что наиболее дорогим окажется NFT работы Василия Кандинского. «Известиям» удалось выяснить, что оцифрована будет картина «В сером» из собрания Тульского музея изобразительных искусств, причем тиража не предполагается — NFT уникален. Учитывая стоимость подлинников Кандинского на мировых аукционах, существенно превышающую цены на русскую живопись XIX века, логично предположить, что digital-версия образцовой абстракции одного из лидеров авангарда станет топ-лотом грядущих торгов.