Деньга за Дега: скульптура танцовщицы и обнаженная муза Пикассо

Портрет юной возлюбленной Пикассо продадут за $60 млн. Скульптуру 14-летней танцовщицы в исполнении Дега — за $30 млн. Столько же рассчитывают выручить за рисунок нагого юноши, атрибутируемый Микеланджело. Вопреки всем мировым кризисам, торговля шедеврами искусства не снижает оборотов. Ну а пикантные сюжеты и обнаженная натура тем более — всегда в цене. «Известия» выбрали самые громкие лоты мая.

Абстракция Марка Ротко

Фото: sothebys.com Безымянная абстракция Марка Ротко

Sotheby’s продолжает распродавать коллекцию Маклоу. В ноябре «Известия» рассказывали о торгах первой частью собрания. В общей сложности, за 35 вещей удалось выручить $676 млн. Теперь пришла очередь и для оставшихся 30 раритетов. Напомним, владельцы — нью-йоркские миллиардеры Гарри и Линда Маклоу. Они прожили в браке 59 лет и собрали работы всех ключевых фигур современного искусства — от Пабло Пикассо до Джеефа Кунса.

Топ-лоты будущих торгов — безымянная абстракция Марка Ротко ($35–50 млн) и полуабстрактный пейзаж Герхарда Рихтера ($25–35 млн). Но если вещь Рихтера привлекает своей нетипичностью, работа Ротко, напротив, выглядит образцовым примером творчества одного из главных живописцев XX века. Огромное полотно — почти 2 м по каждой из сторон — заполнено оттенками двух цветов: бордово-коричневого и лазуревого. Напрашивается параллель с двумя самыми известными поздними сериями гения: баклажанного тона картинами в Часовне Ротко (Техас) и темно-красными холстами для ресторана в нью-йоркском небоскребе Сигрем-билдинг, которые ныне выставлены в Tate Modern (Лондон).

Все эти произведения обладают гипнотической притягательностью; вроде бы однотонный основной цвет при долгом всматривании начинает пульсировать, растекаться, трансформироваться. Почти наверняка этими качествами обладает и работа 1960 года из коллекции Маклоу. Поэтому объявленный эстимейт представляется весьма скромным — целый ряд сопоставимых произведений Ротко был продан существенно дороже. Но, очевидно, Sotheby’s как раз и рассчитывает низкой ценой привлечь потенциальных покупателей, которые уже в процессе торгов разгонят ее до нужного уровня.

Рисунок эпохи Возрождения

Фото: christies.com Графический рисунок обнаженного мужчины

Творчество гениев Ренессанса в последнее время не менее востребовано на аукционах, чем послевоенный авангард. И пускай доказать, что это произведения именно указанных мастеров, а не их учеников и подмастерьев, почти невозможно, картины и рисунки стабильно уходят за миллионы долларов. Очередная заявка на рекорд — графический лист, атрибутированный Микеланджело. Изображение обнаженного юноши в окружении двух мужских фигур, выполненное пером, позиционируется как первое известное ню титана Возрождения.

Работа происходит из частной французской коллекции. Раньше она была признана объектом национального достояния и потому не могла быть вывезена из страны на протяжении 30 месяцев. Недавно французское правительство отозвало этот статус и выдало лицензию на экспорт, что позволяет без каких-либо ограничений предлагать рисунок коллекционерам по всему миру.

В 1907 году лист в качестве работы школы Микеланджело был продан на парижских торгах Drouot, после чего он надолго пропал из поля зрения ученых вплоть до недавнего времени. В 2019 году Фурио Ринальди, который на тот момент был специалистом департамента графики старых мастеров Christie’s, признал, что авторство принадлежит Микеланджело . Позже с атрибуцией согласился почетный профессор истории искусств Кембриджского университета и автор каталогов графики Микеланджело Пол Джоаннидис, отмечает аукционный дом.

Скульптура Эдгара Дега

Фото: christies.com Скульптура «Четырнадцатилетняя танцовщица»

Имя великого импрессиониста ассоциируется у нас с воздушными пастелями и гуашами на тему танца — Дега обожал писать танцовщиц и учениц хореографических студий. Есть даже старая искусствоведческая шутка: видим балерину на картине — говорим, что Дега. Куда менее известна его деятельность в качестве скульптора. И представленная на торги работа занимает среди объемных произведений художника особое место. Во-первых, ее размер — более метра в высоту. И во-вторых, здесь ярко представлена фирменная для Дега тема танца: 14-летняя девочка стоит в балетной позиции, выставив одну ногу вперед и отведя руки за спину.

Важный нюанс: литьем данного экземпляра занимался не сам Дега. Бронзовая скульптура появилась уже после его смерти, в 1927-м. Он же выполнил оригинальную модель из воска, продемонстрировав ее в 1881 году на Шестой выставке импрессионистов в Париже. Тем не менее воспроизведение считается подлинником и, кстати, сохраняет аксессуары вековой давности: муслиновую юбку и атласную ленту для волос. Из-за этого объект крайне хрупкий — настолько, что Christie’s отказались от предаукционного турне и отправили в путешествие голографическое воспроизведение скульптуры.

Поможет ли хайтек-идея продать работу за $30 млн — большой вопрос. Лишь считаные произведения Дега уходили за суммы с семью нулями.

Портрет возлюбленной Пикассо

Фото: sothebys.com Картина Пикассо «Лежащая обнаженная женщина»

Кажется, нет более популярного и стабильного художника в аукционном мире, чем Пикассо. Исключительная плодовитость не мешает его полотнам уходить за десятки миллионов и в то же время обеспечивает стабильную циркуляцию вещей на рынке. Впрочем, очередной лот рядовым даже по меркам этого гения назвать нельзя: «Лежащая обнаженная женщина» — портрет Марии-Терезы Вальтер, любовницы и музы Пикассо, с именем которой связан целый ряд важных произведений. И все они, как и новый лот, относятся к 1932 году.

История отношений Пикассо и Вальтер хорошо известна: в 1927-м 45-летний живописец, женатый на Ольге Хохловой, с первого взгляда влюбился в 17-летнюю девушку, через полгода она сдалась под его натиском и годы жила с ним в тайне от всех. Кульминация их отношений пришлась на 1932-й: именно тогда Пикассо позволял себе самые смелые эксперименты и в сексуальной сфере, и в творческой. В обоих случаях Мария-Тереза была незаменима. «Обнаженная, зеленые листья и бюст» была продана за $106 млн, «Сон» — предположительно за $155 млн (частная сделка). А «Женщина, сидящая у окна» — за $103,4 млн. Для всех этих композиций, написанных в том году, Вальтер была моделью.