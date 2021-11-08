Не остались с «Носом»: арт-развод миллиардеров и Конституция США

Самая дорогая картина Бэнкси, «буратино» от Альберто Джакометти за $90 млн, первое издание американской Конституции и инновационный арт-объект Beeple, мирового рекордсмена NFT-продаж . Это лишь немногие из сверхдорогих лотов ноября. Но, пожалуй, самые интересные. «Известия» приценились и изучили их историю.

Beeple «Human One»

Продажа за $69 млн цифровой NFT-работы художника Майка Винкельманна (Beeple) «Первые 5000 дней» весной этого года стала главной сенсацией аукционного рынка . Ни до, ни после таких крупных продаж NFT не было. Да и для цифрового искусства в целом это беспрецедентный результат. Но всех, конечно, интересовало, что же Beeple создаст дальше. И вот — новая работа Винкельманна, и снова на Christie’s .

«Человек один» — первая материальная работа Beeple. Но роль цифровой информации здесь крайне важна . Сам объект представляет собой монолитный светодиодный параллелепипед, на четырех стенках-экранах которого динамически меняющиеся изображения — антиутопический пейзаж, по которому ритмично шагает похожий на космонавта анонимный герой в шлеме . За воспроизведение и смену контента отвечает спрятанный за экранами компьютер, получающий данные случайным образом из созданного художника набора. Доступ к этому массиву осуществляется через блокчейн Ethereum.

Фото: Christie’s/christies.com

Основное видео, состоящее из непрерывной серии одноминутных видеоклипов, будет бесконечно развиваться, поскольку запрограммировано на постоянное обновление в соответствии с вводными, получаемыми от художника. Beeple планирует всю жизнь дополнять и развивать эту коллекцию видеообразов, реагируя на текущие события и тем самым создавая вечно актуальное произведение искусства .

На сайте Christie’s эстимейт не указан. Но в пресс-службе аукционного дома «Известиям» сообщили, что оценочная стоимость работы составляет свыше $15 млн . Позволим себе смелый прогноз: эта цифра будет в ходе торгов существенно превышена. И дело не только в том, что прошлая продажа делает Beeple самым дорогим цифровым художником современности, но и в том, что коллекционер получает не просто объект или файл, а work-in-progress — постоянно меняющееся произведение, целое цифровое собрание.

Первое издание Конституции США

Среди топ-лотов этого месяца — не только произведения искусства, но и важнейший исторический документ — первое издание Конституции США, датированное 17 сентября 1787 года . Оно представляет собой шестистраничный буклет формата фолио. Внутренняя крышка коробки — сафьянового складного футляра с этикеткой — подписана членами Верховного суда и другими высокопоставленными лицами и общественными деятелями.

Известно, что обсуждение текста Конституции на Филадельфийском Конвенте продолжалось до утра 17 сентября, но уже двумя днями ранее Джеймс Мэдисон (четвертый президент США и один из авторов Конституции) внес предложение о её принятии. Предложение было одобрено Конвентом, который также распорядился, чтобы новый документ был переписан вручную на пергаменте и напечатан тиражом 500 экземпляров.

Фото: Sotheby's/sothebys.com

Работа над рукописным вариантом (в настоящее время находящимся в Национальном архиве США) и наборными копиями, возможно, началась одновременно с ныне утраченных текстов. Так, рукопись первоначально описывала соотношение членов Палаты представителей и жителей страны как один к 40 тысячам, а в официальном печатном издании указана правильная цифра в 30 тысяч. Вдобавок, утром 17-го Франклин предложил завершение Конституции, которое придало ей видимость абсолютного единодушия, поскольку не были перечислены штаты (не все из них участвовали в обсуждении).

До наших дней сохранилось 11 экземпляров из тиража в 500 копий, причем на аукционах появлялись только два, включая выставленный сейчас на торги . Для сравнения, известно 27 экземпляров Декларации Независимости. Особая редкость и значимость документа обусловливает эстимейт: $15-20 млн .

Banksy «Sunflowers from Petrol Station»

Казалось, долго еще Бэнкси не сможет даже приблизиться к собственному аукционному рекорду прошлого месяца, когда «Любовь в корзине» — результат скандальной арт-акции — была продана за $25,4 млн. Но вот Christie’s бросает вызов Sotheby’s и выставляет на торги картину «Подсолнухи с автозаправки» , уже не имеющую такого событийного ореола — и указывает верхнюю границу эстимейта на уровне $18 млн. Для сравнения, эстимейт «Любви в корзине» составил £4-6 млн, то есть оценка новой вещи — в три раза выше. Конечно, не стоит рассчитывать на многократное превышение эстимейта, как было с предыдущей вещью, но преодолеть порог в $25,4 млн — вполне реально.

Здесь стоит сказать, что подавляющее большинство работ Бэнкси, появляющихся на мировых торгах — это авторские принты, авторизованные художником репродукции известных граффити. «Девочка с шариком» до ее повреждения и превращения в «Любовь в корзине» — не исключение. Тогда как «Подсолнухи с автозаправки» — редкий пример собственноручной масляной живописи Бэнкси.

Стиль его здесь узнаваем лишь отчасти, поскольку трафареты при создании изображения не использовались . Но концептуальная составляющая — абсолютно в духе этого автора. Пародируя «Подсолнухи» Ван Гога, анонимный провокатор предлагает задуматься об экологии: все листья у цветов опали, стебли поникли. Метафора прямолинейна, если не сказать плакатна, но именно такими образами и славится Бэнкси .

Alberto Giacometti «Le Nez»

15 ноября в Нью-Йорке будет продана коллекция с крупнейшей суммарной оценкой в истории: $600 млн . Ее владельцы — нью-йоркские миллиардеры Гарри и Линда Маклоу. Они прожили в браке 59 лет и собрали множество шедевров современного искусства: Пикассо, Ротко, Уорхол, Свомбли, Поллок, Кунс... Но пять лет назад пара затеяла скандальный бракоразводный процесс , и коллекция стала одним из камней преткновения. В процессе долгих переговоров представителей обеих сторон было решено отправить 65 самых ценных произведений на торги, а вырученную сумму разделить поровну.

Фото: Sotheby's/sothebys.com

Топовые лоты — картина Марка Ротко «Номер 7» и скульптура Альберто Джакометти «Нос». За каждую рассчитывают получить $70-90 млн . Но если работа Ротко абсолютно типична для него, объект Джакометти, напротив, выглядит совершенно неожиданно. Это не очередная вариация на шагающего человека, а подвешенная в полом параллелепипеде голова с длинным-длинным носом, как у Буратино. Рот у загадочного персонажа раскрыт, и зрители могут сам домыслить, говорит ли он или кричит.

Образ этот цепляет своей амбивалентностью: вроде он и не вполне серьезен, но в то же время есть в нем что-то отчаянно-экспрессивное. Вдобавок, при всей необычности и загадочности он демонстрирует фирменный прием Джакометти: вытянутые и истонченные части тела.