Цифровой холст: смогут ли нейросети занять место реальных художников

В середине декабря художники со всего мира устроили бойкот на крупнейшей платформе для диджитал-искусства ArtStation — сервис активно продвигает иллюстрации, сделанные нейросетями. Ранее созданная ИИ картина заняла первое место на конкурсе изобразительного искусства в Колорадо, что также подлило масло в огонь. На фоне этих новостей художники не на шутку обеспокоились перспективой остаться без работы. «Известия» разбирались, насколько дешевле использовать компьютерный разум вместо настоящих людей и станут ли картины, нарисованные машинными алгоритмами, долговечным трендом. И заодно узнали, что думает на этот счет одна из нейросетей.

Не запрещено, значит, разрешено

ArtStation является одной из основных платформ для профессиональных художников и графических дизайнеров, работающих в сферах диджитал-искусства и развлечений. На сегодняшний день у сайта нет политики, которая бы ограничивала отображение изображений, созданных искусственным интеллектом. Из-за этого такие работы не раз всплывали в популярном разделе сервиса. Подход компании возмутил пользователей — на главной странице портфолио одновременно размещаются рисунки, сгенерированные нейросетью, и картины, на создание которых ушли сотни часов и годы опыта.

Руководитель студии компьютерной графики RE2 Альберт Хайбуллин считает, что причина недовольства творческого сообщества еще и в том, что искусственный интеллект использует «скормленные» алгоритму картинки, которые были созданы настоящими художниками.

— Можно сказать, что и график, делая иллюстрацию, ищет мудборд для вдохновения, но есть одно большое различие — он не берет чужие работы и не составляет из них коллажи. В этом, на мой взгляд, основная претензия художников, — пояснил эксперт.

Протест спровоцировали иллюстратор Николас Коул и художник по костюмам Имоджен Чейес: по их инициативе представители мира искусства начали массово загружать на сайт картинку с перечеркнутой аббревиатурой AI (Artificial Intelligence — искусственный интеллект). В итоге посетители сайта среди недавно опубликованных работ видели только знак протеста.

Цифровой холст Фото: Global Look Press/Jan Walter

Хозяйка культурного пространства «Третье место» Ольга Звагольская считает, что протест на платформе вызван хайпом вокруг темы искусственного интеллекта.

— Благодаря тому, что индустрия нейросетей сегодня доведена до обычного пользователя, то абсолютно каждый владелец смартфона и ПК может сделать качественную иллюстрацию при помощи ИИ, — рассуждает она.

Epic Games, владеющие ArtStation, сообщили, что не будут запрещать загрузку созданных нейросетями иллюстраций. Вместо этого они планируют предоставить пользователям сервиса больший контроль над размещением и распространением работ. Свой отказ компания аргументировала нежеланием препятствовать развитию технологий искусственного интеллекта.

— С платформы ArtStation не собираются удалять ИИ-работы, но предлагают художникам ставить тег #NoAi, который запретит нейросетям использовать контент и защитит авторские права на работы художников, — рассказала «Известиям» генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова.

Однако данный тег вряд ли будет мешать тем, кто использует контент креаторов в целях обучения ИИ, считает Ольга Звагольская. По словам эксперта, новая метка не столько требование, сколько просьба диджитал-художника, — императивно запретить использование его произведений нельзя.

Цифровой холст Фото: Global Look Press/GODONG/Pascal Deloche

Эксперт по цифровой трансформации и стандартов обслуживания Сергей Лукашкин предполагает, что ArtStation не против удовлетворить просьбу художников, но у администрации нет инструментов модерации работ, созданных ИИ.

Американский IT-гигант Adobe также разрешил загружать в свой платный фотобанк изображения, сгенерированные алгоритмами Dall-E и Stable Diffusion. Разработчики Photoshop считают, что нейросети не конкуренты творческих людей, а их помощники. Бренд йогуртов EPICA, в свою очередь, провел эксперимент, ведя соцсети и блоги при помощи контента нейросети.

— Нельзя обойти стороной опыт студии Артемия Лебедева, чьи инженеры «приручили» ИИ. Нейросеть Николай Иронов (сейчас уже 2.0) создает логотипы и элементы фирменного стиля, получается круто, а со временем будет только лучше, — привела пример эксперт по продвинутой аналитике компании Axenix Анна-Мария Лонь. В случае с Ироновым заказчик в свободной форме описывает задумку, а нейросеть анализирует его содержание и мгновенно предлагает первые варианты логотипов.

Инструменты ИИ остаются доступными, а дизайнерам и художникам не требуются знания в области машинного обучения и навыки программирования, отметил CEO проекта Phygital+ Олег Юсупов.

Пока горячо

Критики ИИ-творчества задают справедливый вопрос: велика ли художественная ценность таких произведений? Летом 2022 года на конкурсе изобразительных искусств в Колорадо в категории «Цифровое искусство» выиграла картина, полностью сгенерированная программой искусственного интеллекта Midjourney.

Джейсон Аллен считает себя не художником, а финальным автором данной работы, — именно он задал описание для программы и потратил на его совершенствование несколько недель. Мужчина заявил, что даже при генерации изображений нейросетью работа человека очень важна: от него требуется редактировать картины в Photoshop и улучшать их качество с помощью ИИ-редактора.

Цифровой холст Картина, сгенерированная программой искусственного интеллекта Midjourney Фото: Jason Allen

При этом многие пользователи социальных сетей раскритиковали такой подход, утверждая, что ИИ-произведения не должны соревноваться с рисунками настоящих художников.

— Как бы нас ни настораживала такая тенденция, но факт остается фактом — искусственный интеллект уже конкурирует с иллюстраторами. Несомненно, ИИ-картины будут монетизироваться, — считает Инна Анисимова.

Произведения искусства, созданные нейросетями, пополняют частные художественные коллекции и уходят с молотка за огромные суммы. Например, алгоритм искусственного интеллекта под названием Botto заработал около $1,3 млн за свои первые шесть картин в виде NFT в 2021 году.

Еще один громкий случай — портрет некоего Эдмонда де Белами осенью 2018 года был продан на аукционе Christie’s за $432,5. Эта сумма сопоставима с ценами на шедевры главных европейских художников прошлого века.

— Остальные работы оцениваются в $1–3. Большого интереса для коллекционеров они не представляют, — поделилась с изданием продюсер, специалист в NFT&Crypto Ольга Дворецкая. Эксперт отметила, что возможности искусственного интеллекта являются лишь инструментом в руках по-настоящему креативных людей.

Так, немецкий художник Марио Клингеманн, одним из первых начавший работать с ИИ-технологиями, продал картину «Воспоминания прохожих I» на аукционе Sotheby’s за 40 тыс. фунтов.

Фото: Sotheby’s Картина Марио Клингеманна «Воспоминания прохожих I»

Ольга Звагольская считает, что со временем ИИ-работы уступят позиции. По ее словам, уже нет такого сильного ажиотажа коллекционеров, который был поначалу — сейчас это масс-маркет.

С этим утверждением не согласна Анна-Мария Лонь, отмечая, что всё новое и трендовое может представлять интерес для коллекционеров и аукционов.

— Ценность какого-либо произведения или инновации осознается по прошествии времени, когда уже виден вклад в развитие следующих направлений в искусстве. Технологии ИИ определенно очень перспективны, — рассуждает она. — Именно изъяны, не свойственные массовому производству, отсутствие лоска и идеальной картинки приносят ощущение уникальности.

Сергей Лукашкин согласен: коллекционеры готовы платить, если перед ними оригинальное изображение, этому способствует рынок цифрового искусства с подтверждением прав через NFT . По словам специалиста, сейчас на любой экспозиции цифрового искусства есть работы с использованием ИИ. В 2021 году в Санкт-Петербурге посвятили целую выставку произведениям, созданным нейросетью StyleGAN2.

В последнее время многие современные авторы применяют нейросети в своем творчестве, констатирует художница Анна Полякова. Сама девушка использует ИИ для быстрого создания референсов, описания работ, постов в соцсетях и для автоматизации процессов .

— Сейчас обладать ИИ-произведениями равносильно тому, что иметь в своей коллекции фотографию, созданную в первые годы появления фотоаппарата, — считает она.

Цифровой холст Выставка произведений, созданных нейросетью StyleGAN2, в Санкт-Петербурге Фото: Habr/habr.com

Олег Юсупов также уверен, что нейросети привносят в искусство новую эстетику, которую эксперт называет алгоритмической.

— Более того, реальное искусство будет существовать вместе с виртуальным, взаимно обогащая друг друга и опыт зрителей. Нас ждет новый этап — фиджитализм (от слов physical и digital), который объединит в себе цифровой и физический мир, — прогнозирует он.

Конкурент как инструмент

Искусственный интеллект позволяет относительно дешево производить качественную коммерческую графику. Нейросети могут использоваться для создания эскизов и набросков, но окончательное оформление изображения всё еще требует человеческого участия, уверена Анна Полякова.

В этом году журнал Cosmopolitan выпустил первую в мире обложку, сгенерированную при помощи нейросети DALL-E 2. В рекламных целях было объявлено, что на ее создание алгоритму понадобилось 20 секунд . Технически это правда, однако процесс поиска идеи, композиции и последующее редактирование заняли у дизайнеров намного больше времени.

По словам Инны Анисимовой, ИИ уже используется в концепт-арте с целью поиска идей. Технология генерирует изображения под абстрактные запросы, а художник их дорабатывает и придает смысл. Если искусственный интеллект продолжит развиваться с той же скоростью, то, по мнению эксперта, вскоре бизнес может пересмотреть свое отношение к кадровой политике.

— Например, арт-студии могут сократить штат иллюстраторов и оставить тех, кто будет работать с нейронкой. Конечно, есть в таком прогрессе и свои преимущества. Умные технологии будут создавать больше контента, быстро и дешево. Но, с другой стороны, я понимаю недовольства художников — нейросеть может лишить их хлеба, а искусство — уникальности, — рассуждает директор агентства. При этом специалист считает, что наступающий на пятки ИИ станет мощным стимулом для художников и приведет к увеличению количества новых шедевров искусства.

Фото: Cosmopolitan Обложка журнала Cosmopolitan, сгенерированная нейросетью DALL-E 2

Анна-Мария Лонь не согласна с тем, что человек вытесняется технологией, но цифровое развитие подталкивает его к изменениям.

— Многие художники рисуют в диджитал-программах, и ни у кого сейчас не возникает сомнений, что это тоже искусство, — рассуждает эксперт.

По мнению Ольги Дворецкой, ИИ создан для того, чтобы помочь людям, а не заменить их. По крайней мере речь идет о творцах, так как нейросеть умеет лишь анализировать .

— Скорее всего, нейросеть несет угрозу дизайнерам и людям невысокой квалификации. Художника такая технология никогда не заменит, так как первый создает стиль, смысл и форму, а ИИ учится, — резюмировала она.

Искусственный интеллект не станет конкурентом для художников, потому что процесс создания картин машинами кардинально отличается от художественного процесса человека, согласен генеральный директор компании Smart Engines, которая занимается разработкой основанных на искусственном интеллекте технологий, кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

— Художник всегда создает что-то новое. А работа искусственного интеллекта — это чистая комбинаторика, генерирование рисунков, в которых сочетаются уже известные человеку сюжеты и методы. Создать что-то принципиально новое текущий искусственный интеллект не способен, а художники делают это каждый день, — рассуждает он.

Цифровой холст Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Использование нейросетей для генерации контента, по его мнению, дает «существенную экономию, но средний результат». Поэтому если заказчик хочет чем-то отличаться от других, ему придется обращаться за решением к человеку.

Альберт Хайбуллин тоже не верит, что искусственный интеллект полностью заменит настоящих художников. Каждую профессиональную задачу описывать алгоритмом нецелесообразно, но в качестве инструмента для быстрого концепта ИИ — интересное решение, считает он.

Сам искусственный разум придерживается такой же точки зрения. Специально для «Известий» основатель и креативный директор студии мультимедиа дизайна Radugadesign Иван Нефедкин задал вопросы издания нейросети ChatGPT. Нейросеть сочла, что ИИ может стать сильным конкурентом для художников в тех областях, где он будет использоваться для автоматизации рутинных задач и замены ручной работы.

— Однако ИИ также может помогать художникам в их работе, например, автоматизируя рутинные задачи и ускоряя процесс создания искусства, — комментирует компьютерный разум.