Тень кампуса: России не хватает настоящих студгородков

В аналитической записке Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС говорится, что в России нет общепринятых за рубежом качественных кампусов. Вместо них используется модель территориально разорванных зданий в большом городе. Между тем кампусы смогут стать драйвером развития как вузов, так и российских городов. Государство к этому выводу, по сути, уже пришло и создает программу по строительству новых кластеров. Достаточно ли нынешнее развитие студенческих городков в России, разбирались «Известия».

Кампусы есть, но их нет

Аналитическую записку (имеется в распоряжении «Известий») подготовили директор Научно-исследовательского центра стратегий регионального развития ИПЭИ Владимир Комаров, научный сотрудник этого центра Варвара Акимова и старший научный сотрудник лаборатории экономики знаний ИПЭИ Анна Волошинская.

В тексте они указывают, что именно placemaking (создание места) — ключевое направление по привлечению и удержанию талантов, однако в России отсутствуют кампусы в общепринятом за рубежом понимании. Вместо этого используется модель отдельных территориально разорванных зданий в большом и неудобном для жизни городе.

Тень кампуса_3 Студенты во время заселения в общежитие Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Другая проблема — отдаленность и отсутствие общежитий. Эксперты РАНХиГС призывают заняться в стране созданием кампусов мирового или хотя бы национального уровня, причем речь идет как о строительстве новых, так и о переформатировании существующих.

— Большинство отечественных кампусов создавалось еще в советские времена, — сказал «Известиям» Владимир Комаров. — Сегодня они устарели не только физически, но и морально. Современный университетский кампус — это не коробки общежитий, а полноценный тихий, уютный, пешеходо-ориентированный студенческий городок.

Каким должен быть кампус

По мнению аналитиков, кампус мирового уровня отличают качественная инфраструктура, удачное местоположение, сформированное сообщество с уникальной культурой и традициями, вклад объекта в местную экономику как туристического объекта.

Под качественной инфраструктурой понимаются не только близко размещенные общежития и учебные корпуса, но и спортивные площадки, кафе и рестораны, концертные залы, музеи, уникальный дизайн.

Тень кампуса_1 Территория нового кампуса университета в Ханчжоу, Китай Фото: Global Look Press/Long Wei/Sipa Asia

В идеале студгородок должен находиться рядом с крупными инновационными кластерами, технопарками, либо, наоборот, в красивом природном месте, или рядом с городскими достопримечательностями.

Студгородок способен стать пилотной площадкой для технологий и проектов: например, там можно тестировать энергосберегающие зеленые здания, беспилотные автомобили.

Аналитики РАНХиГС делят кампусы на три типа по месту расположения: городские, пригородные или расположенные в научном городке и в сельской местности. В российских условиях, отмечают аналитики, кампусам лучше располагаться в крупном мегаполисе либо в научном городке вроде Зеленограда или Черноголовки. Проблема в том, что в стране в принципе ограниченное количество наукоградов. Третий вариант — строительство кампуса на новом месте, например, в пригородной зоне, но это подразумевает большие инвестиции.

Почему в России проблема с кампусами

В России слово «кампус» трактуется несколько иначе, чем за рубежом, считает заместитель директора направления «Муниципальное экономическое развитие» фонда «Институт экономики города» Роман Попов.

— У нас не было культуры размещения вузов в небольших городах. Понятие «университетский городок», привычное для западных стран, для России как раз нехарактерно, — сказал он «Известиям». — Есть отдельные примеры (новосибирский Академгородок), но чаще всего университеты, активно развиваясь, приобретали здания в разных районах города. Взять тот же СПбГУ, расположение которого представляет собой мозаичную структуру. Вузы приобретали здания там, где получалось. Более или менее везде так.

Тень кампуса_2 Студенты на занятиях в спортивном комплексе кампуса университета в Чжанцзякоу Фото: Global Look Press/Xiaodong Chen

Председатель Всероссийского студсоюза Олег Цапко замечает: в России около 1000 ведущих вузов, несколько тысяч техникумов и колледжей, но кампусы в них — скорее исключения. И не все университеты могут обеспечить проживание в них местным студентам, что вызывает сложности в логистике.

— Я был в нескольких кампусах в Европе и Китае. Там обязательное условие — заселить местных студентов, — говорит Цапко. — У нас, к сожалению, каждый год есть вузы, которые выселяют старшекурсников, для того чтобы дать места в общежитиях первокурсникам.

Руководитель Ассоциации активистов студенческих общежитий Андрей Король добавляет, что конкурентным преимуществом вуза в России часто становится даже не наличие кампуса, а хотя бы возможность размещения студента в общежитии. Однако есть и плохие примеры: вуз изначально может сообщить, что первокурсникам предоставляется жилье, но на деле «мест нет» либо качество помещений оставляет желать лучшего.

Считают ли кампусы проблемой сами вузы

Далеко не все опрошенные «Известиями» вузы согласились с выводами экспертов РАНХиГС о том, что в России есть проблемы со студгородками. Так, Сибирский федеральный университет (Красноярск) указал, что имеет полноценный кампус . Хотя ситуация с ним нетипична для российских университетов, оговорилась проректор по информационной политике СФУ Евгения Туртапкина.

— Мы молодой вуз и частично развивались как гринфилд, — сказала она «Известиям». — Это дало возможность спроектировать кампус в экологически чистом районе мегаполиса.

Будучи первым федеральным университетом, СФУ смог вложиться в строительство удобных общежитий, постепенно на территории появились кафе, магазины, парикмахерские, аптеки и т.д. В кампусе проходят филармонические концерты, кинопоказы. При подготовке к Универсиаде появился медицинский центр, лыжный стадион, горнолыжные трассы, несколько бассейнов, собственное гольф-поле.

Тень кампуса_4 Жилая комната в одном из корпусов общежития кампуса СФУ в Красноярске Фото: СФУ

МФТИ — это случай, когда кампус у института появился изначально: Физтех был основан по замыслу Петра Капицы в городе Долгопрудном как настоящий университетский городок по образу и подобию Кембриджа.

— В то время Долгопрудный был далек от московской суеты, и здесь можно было организовать локальный, совершенно изолированный процесс обучения точным наукам и инженерным навыкам, — рассказали в пресс-службе МФТИ. — Сейчас здесь располагаются 12 современных общежитий общей площадью 93 тыс. кв. м, девять учебных и научно-исследовательских корпусов и спортивный комплекс.

Ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов подходит к вопросу с другой стороны: он не согласен с самим посылом относительно «кампусов как некой панацеи».

— Проблема наличия или отсутствия кампусов западного образца не является сколько-нибудь важной, — сказал он «Известиям». — Главные проблемы образования связаны с его содержанием, системой организации и финансирования обучения.

Тень кампуса_5 Спортивный зал в одном из корпусов общежития кампуса МФТИ в Долгопрудном Фото: МФТИ

Отсутствие студгородка в западном понимании слова он называет «псевдопроблемой», на которую можно «израсходовать миллиарды бюджетных средств без внятного содержательного результата». Сейчас Кубанский университет строит общежитие за пределами главного кампуса. Планов сконцентрировать всё в одном месте нет: «Это и невозможно, и не нужно».

Проректор по развитию инфраструктуры Южного федерального университета Алексей Богацкий считает полезным создавать межвузовские кампусы, если в городе есть пять крупных университетов: это было бы место общения студентов, совместных проектов, взаимодействия вузов с бизнесом и властями.

Кампус — не для города?

Роман Попов из Института экономики города замечает, что обособленный кампус, имея свою атмосферу и субкультуру, всё равно является неким отдельным миром, а вот разрозненность объектов вуза (если это не доходит до крайности) на город влияет скорее положительно . В пример он приводит НИУ ВШЭ, который в последнее время старается отказываться от удаленных корпусов в пользу зданий в районе главного офиса.

— Это никакая не обособленная территория, это часть города Москвы, но при этом видно, что там, где есть вуз, где есть обслуживающие университет учреждения, там развивается студенческая субкультура, открываются кафе, прочие заведения, рассчитанные на молодежь, — говорит эксперт. — Всё это влияет на атмосферу города в целом. Сейчас район улицы Мясницкой — ее начало между Лубянкой и Бульварным кольцом — во многом такой студенческий субрайон.

Другое дело, говорит он, что такая разрозненность создает сложности в работе самих вузов, в особенности проблемы с общежитиями.

Как в России развивают кампусы

Развитие кампусов в российских вузах в последнее время не только активно обсуждается, но и реализуется. В декабре были определены девять регионов, в которых создадут кампусы мирового уровня: федеральная территория Сириус, Самара, Пермь, Южно-Сахалинск, Иваново, Архангельск, Тюмень, Хабаровск, Великий Новгород. Отбор проходил из 39 заявок, реализация девяти проектов-победителей стартует в 2023 году. В прошлом году из 27 заявок было отобрано восемь (Томск, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Москва, Новосибирск и Уфа). Работа ведется в рамках поручения президента РФ о создании 25 кампусов мирового типа к 2030 году.

Кроме того, министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что в ближайшее время будет утвержден новый федеральный проект, посвященный созданию кампусов, — сейчас ведется его разработка совместно с аппаратом правительства.

В Минобрнауки заявили «Известиям», что сейчас в стране реализуется «программный подход к развитию университетской инфраструктуры, которая масштабно не обновлялась с конца 80-х годов».

— В нашем понимании современный кампус сегодня — это в первую очередь системный интегратор, объединяющий образование, науку, инновации, вовлекающий в образование, научные исследования и разработки деловые круги, включая потенциальных работодателей и индустриальных партнеров , — сообщили в министерстве.

Подчеркивается, что важно привлечь к созданию кампусов всех потенциально заинтересованных участников: вузы, научные учреждения, регионы, муниципалитеты, экспертное сообщество, деловые круги. Кампусы, отмечают в Минобрнауки, призваны сыграть ведущую роль в конкуренции за лучшие умы на глобальном уровне.

Ряд университетов занимается расширением студгородков самостоятельно. Так, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин рассказал «Известиям», что сейчас строится новый кампус вуза, за счет чего территория Бауманки увеличится почти в полтора раза. Гордин подчеркнул, что объект станет частью инфраструктуры Москвы, доступной всем жителям столицы. Также МГТУ строит кампус Калужского филиала, создавая и там большую экосистему внутри города.

Владимир Комаров из ИПЭИ РАНХиГС замечает, что за счет первой волны отбора кампусов будет создано более 27 тыс. мест в общежитиях нового уровня. Но стоит обратить внимание на масштаб проектов. В пример он приводит мегакампус Гуанчжоу: это остров в Китае площадью почти 18 кв. км, рассчитанный почти на 400 тыс. человек, где сконцентрировано более 10 ведущих университетов. Это территория, сопоставимая со всей Имеретинской низменностью в Сочи.

В России, говорит он, с учетом первой и второй волны отбора, а также непрограммных проектов будет всего 20 кампусов, и пока неясно — отдельных общежитий или целых студенческих городков. Для старта это серьезно, отмечает Комаров, но «для соревнования с мировыми технологическими лидерами нужно больше».

— Важен и учет «фактора места» при выборе локации кампуса — это должно быть лучшее место в стране с точки зрения природно-климатического фактора, — считает специалист. — Нужно уделить внимание созданию кампусов в южных регионах. Если же это не новый, а существующий кластер, то он не должен переноситься на окраину, это должно быть самое лучшее место в городе, с историко-культурным наследием поблизости.

Кроме того, можно не только строить новые корпуса, но и менять городскую среду вокруг уже существующих кампусов, предлагает Владимир Комаров. Это модель «студенческого города в городе» .

— Возьмем кампус МГУ на Воробьевых горах. На мой взгляд, там нужно убрать проезжую часть между старой и новой территорией по Ломоносовскому проспекту, убрать движение транзитного транспорта по Университетскому проспекту, сделать единую пешеходную зону, построить новые общежития, — сказал эксперт РАНХиГС. — Нужна пешеходная и зеленая территория, ландшафтный дизайн, сады, а не автомагистрали и поля асфальта.

Собеседник издания предлагает усилить роль госкомпаний в финансировании студенческих городов.

— В целом программы строительства кампусов подобного масштаба не реализовывались со времен СССР, за исключением кампуса на острове Русский, — говорит он. — То, что делается сегодня, — это действительно прорыв, важнейший шаг для укрепления национальной технологической и интеллектуальной безопасности.

Олег Цапко из студсоюза отмечает усилия российского правительства, но полагает, что этого пока недостаточно: в стране около миллиона студентов живет в общежитиях и во многих из них условия не отвечают даже обычным санитарным нормам.

Андрей Король отмечает, что самые частые обращения в Ассоциацию активистов студенческих общежитий касаются именно жалоб на состояние комнат. Нередко в первые месяцы проживания, говорит он, вместо пар студенты посещают строительные магазины, чтобы за свой счет «закрасить плесень на кухне и в душевой».

— Без более масштабной программы правительства выйти на новый уровень развития кампусов не получится, — считает он.