Бюджет на местах: РФ увеличит квоту для студентов из Европы почти на 20%
Россия с 1 сентября на 18% увеличит количество бюджетных мест в вузах для европейцев в рамках правительственной квоты, рассказали «Известиям» в Россотрудничестве. Так, уже осенью в наши университеты смогут поступить 1482 студента из Европы (в 2022-м зачислили 1255 учащихся). При этом общее число мест для иностранцев на 2023/24 учебный период также возрастет — на 30% — и составит 30 тыс. Несмотря на ухудшение отношений между Россией и Западом, в этом году в топ-10 по количеству европейских заявок вошли восемь стран ЕС, причем среди них вся Прибалтика, также повысился интерес в Германии и Австрии.
Европейский интерес
Санкционное давление Запада на Москву и даже уход РФ от Болонской системы образования не смогли ослабить интерес иностранцев, в частности из Европы, к поступлению в российские вузы.
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Россотрудничества, на этот учебный год РФ получила свыше 2 тыс. заявок от студентов из 33 государств европейского региона. Конечно, всех желающих зачислить было невозможно, поскольку правительственная квота на 2022/23 год составила 1255 мест. Тем не менее именно на этом фоне власти РФ решили к следующему учебному году увеличить их количество сразу на 18%. Теперь у 1482 европейских студентов есть шанс бесплатно обучаться в университетах по всей стране.
Стоит отметить, что в десятку лидеров по числу европейских заявок в этом году попали все страны Прибалтики, несмотря на проводимую властями республик антироссийскую политику. По словам латышского общественного деятеля Яниса Кузинса, в Эстонии, Латвии и Литве, в принципе, наблюдается тенденция на отъезд молодежи за границу, не только в Россию, но и в Великобританию и Ирландию. Основной причиной, как правило, выступает дефицит рабочих мест для людей с высшим образованием. Что касается непосредственно Латвии, то в республике в последнее время усилилось давление на русскоязычное население.
— Причем даже на тех, кто имеет латышское гражданство, но разговаривает на русском или у кого родители русские, — сказал Янис Кузинс «Известиям». — Кроме того, Латвия сейчас активно занялась переводом всех школ на обучение на латышском, а учителя подвергаются языковым проверкам. На этом фоне неудивительно, что молодежь в качестве альтернативы рассматривает поступление в вузы России.
В конце сентября сейм Латвии принял поправки к законам «Об образовании» и «О всеобщем образовании», в соответствии с которыми все школы, где обучались нацменьшинства, должны перейти на обучение на госязыке в течение трех лет. После этого в стране активизировались языковые проверки педагогов, причем в случае несдачи их отстраняют от работы на три месяца без сохранения зарплаты.
Потенциальный рост
В этом году в топ-10, помимо стран Прибалтики, вошли еще пять государств ЕС: Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия и Франция. Возглавила список Турция, состоящая в НАТО. Также в десятке оказалась Сербия. К тому же в Россотрудничестве отметили увеличившийся интерес к российскому образованию среди граждан ФРГ и Австрии.
Как подчеркнул экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт, в Германии желание учиться в РФ неуклонно росло в течение последних пяти лет.
— Это связано с экономическим ростом и потенциалом России. Многие также сейчас связывают свое будущее с РФ, понимая, что мир радикально меняется и те страны, которые сейчас способны сами себя обеспечить, к примеру, энергетикой и питанием, могут и будут процветать. С этим связано большое желание не только учиться, а просто переехать в Россию, чтобы там обосноваться, перенести свой бизнес, — объяснил он «Известиям».
Европу ждут сложные времена, особенно на фоне энергокризиса, а это может «вытолкнуть» большое количество ее жителей как в сторону США и Латинской Америки, так и в сторону России, допустил немецкий политик. При этом санкции, введенные западным блоком в отношении Москвы, не смогут снизить интерес к обучению в РФ.
— Санкции — это экономическая и политическая составляющая, а здесь идет речь о будущем. Ведь обучение — больше эмоционально-прагматическое решение. Их ввел не народ, а правительство. А люди остаются людьми, их рассуждения и понимание ситуации не надо сбрасывать со счетов, как и почти многомиллионную диаспору русскоговорящих в одной только Германии, — подчеркнул экс-депутат бундестага.
И действительно, еще летом замглавы Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что ведомство не зафиксировало всплеска отказов от правительственной квоты на фоне обострения обстановки на международной арене. Он отметил, что лишь около сотни иностранных студентов от общего числа подавших отозвали свои заявки. По его словам, это один из лучших показателей за последние годы.
Вместе с тем у РФ есть все шансы удвоить поток европейских студентов. Для этого, по словам Гердта, необходимо усовершенствовать систему и программу по приему иностранцев. Кроме того, российской стороне нужно активнее продвигать свои образовательные возможности, как это делают другие страны.
Расширение горизонтов
При этом увеличение количества бесплатных мест на 2023/24 учебный период распространилось не только на европейские страны, но и на все остальные регионы мира. Так, 1 сентября российские университеты смогут принять 30 тыс. иностранных студентов в рамках правительственной квоты — это на 30% больше, чем власти РФ выделили в этому году (23 тыс. мест). Отчасти это может быть связано с тем, что объем заявок в два раза превысил количество бюджетных мест для иностранных граждан.
— В первом этапе отбора, проводимого в зарубежных странах представительствами Россотрудничества и дипломатическими представительствами РФ, приняло участие 47 688 кандидатов, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Традиционно наибольшее количество заявок на обучение по правительственной квоте было зафиксировано в странах СНГ, добавили в Россотрудничестве. Среди стран дальнего зарубежья по числу кандидатов выделились Афганистан, Ангола, Египет, Колумбия, Ливан, а также Нигерия и Сирия.
В этот раз наиболее востребованным направлением подготовки стала «клиническая медицина» — ее выбрали более 8 тыс. иностранцев. Кроме того, в пятерку вошли «экономика и управление» (6,3 тыс.), «информатика и вычислительная техника» (почти 4 тыс.), «политические науки и регионоведение» (2,4 тыс.), а также «языкознание и литературоведение» (2,3 тыс.).
Топ-10 вузов возглавил СПбГУ. Также в десятку приоритетных вошли РУДН, Высшая школа экономики, Казанский государственный университет, МГТУ имени Баумана, Сеченовский университет, СПбПУ Петра Великого, Университет ИТМО, НИУ БелГУ и МГЛУ.