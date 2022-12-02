Бюджет на местах: РФ увеличит квоту для студентов из Европы почти на 20%

Россия с 1 сентября на 18% увеличит количество бюджетных мест в вузах для европейцев в рамках правительственной квоты , рассказали «Известиям» в Россотрудничестве. Так, уже осенью в наши университеты смогут поступить 1482 студента из Европы (в 2022-м зачислили 1255 учащихся). При этом общее число мест для иностранцев на 2023/24 учебный период также возрастет — на 30% — и составит 30 тыс. Несмотря на ухудшение отношений между Россией и Западом, в этом году в топ-10 по количеству европейских заявок вошли восемь стран ЕС, причем среди них вся Прибалтика , также повысился интерес в Германии и Австрии.

Европейский интерес

Санкционное давление Запада на Москву и даже уход РФ от Болонской системы образования не смогли ослабить интерес иностранцев , в частности из Европы, к поступлению в российские вузы.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Россотрудничества, на этот учебный год РФ получила свыше 2 тыс. заявок от студентов из 33 государств европейского региона . Конечно, всех желающих зачислить было невозможно, поскольку правительственная квота на 2022/23 год составила 1255 мест . Тем не менее именно на этом фоне власти РФ решили к следующему учебному году увеличить их количество сразу на 18% . Теперь у 1482 европейских студентов есть шанс бесплатно обучаться в университетах по всей стране .

Стоит отметить, что в десятку лидеров по числу европейских заявок в этом году попали все страны Прибалтик и, несмотря на проводимую властями республик антироссийскую политику. По словам латышского общественного деятеля Яниса Кузинса, в Эстонии, Латвии и Литве, в принципе, наблюдается тенденция на отъезд молодежи за границу , не только в Россию, но и в Великобританию и Ирландию. Основной причиной, как правило, выступает дефицит рабочих мест для людей с высшим образованием. Что касается непосредственно Латвии, то в республике в последнее время усилилось давление на русскоязычное население .

Бюджет на местах Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Причем даже на тех, кто имеет латышское гражданство, но разговаривает на русском или у кого родители русские, — сказал Янис Кузинс «Известиям». — Кроме того, Латвия сейчас активно занялась переводом всех школ на обучение на латышском, а учителя подвергаются языковым проверкам. На этом фоне неудивительно, что молодежь в качестве альтернативы рассматривает поступление в вузы России .

В конце сентября сейм Латвии принял поправки к законам «Об образовании» и «О всеобщем образовании», в соответствии с которыми все школы, где обучались нацменьшинства, должны перейти на обучение на госязыке в течение трех лет. После этого в стране активизировались языковые проверки педагогов, причем в случае несдачи их отстраняют от работы на три месяца без сохранения зарплаты.

Потенциальный рост

В этом году в топ-10, помимо стран Прибалтики, вошли еще пять государств ЕС: Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия и Франция. Возглавила список Турция, состоящая в НАТО . Также в десятке оказалась Сербия. К тому же в Россотрудничестве отметили увеличившийся интерес к российскому образованию среди граждан ФРГ и Австрии.

Как подчеркнул экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт, в Германии желание учиться в РФ неуклонно росло в течение последних пяти лет.

Бюджет на местах Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Это связано с экономическим ростом и потенциалом России. Многие также сейчас связывают свое будущее с РФ, понимая, что мир радикально меняется и те страны, которые сейчас способны сами себя обеспечить, к примеру, энергетикой и питанием, могут и будут процветать . С этим связано большое желание не только учиться, а просто переехать в Россию, чтобы там обосноваться, перенести свой бизнес, — объяснил он «Известиям».

Европу ждут сложные времена, особенно на фоне энергокризиса, а это может «вытолкнуть» большое количество ее жителей как в сторону США и Латинской Америки, так и в сторону России, допустил немецкий политик. При этом санкции, введенные западным блоком в отношении Москвы, не смогут снизить интерес к обучению в РФ.

— Санкции — это экономическая и политическая составляющая , а здесь идет речь о будущем. Ведь обучение — больше эмоционально-прагматическое решение. Их ввел не народ, а правительство. А люди остаются людьми , их рассуждения и понимание ситуации не надо сбрасывать со счетов, как и почти многомиллионную диаспору русскоговорящих в одной только Германии, — подчеркнул экс-депутат бундестага.

И действительно, еще летом замглавы Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что ведомство не зафиксировало всплеска отказов от правительственной квоты на фоне обострения обстановки на международной арене . Он отметил, что лишь около сотни иностранных студентов от общего числа подавших отозвали свои заявки. По его словам, это один из лучших показателей за последние годы.

Вместе с тем у РФ есть все шансы удвоить поток европейских студентов. Для этого, по словам Гердта, необходимо усовершенствовать систему и программу по приему иностранцев. Кроме того, российской стороне нужно активнее продвигать свои образовательные возможности, как это делают другие страны.

Бюджет на местах Фото: РИА Новости/​Алексей Мальгавко

Расширение горизонтов

При этом увеличение количества бесплатных мест на 2023/24 учебный период распространилось не только на европейские страны, но и на все остальные регионы мира . Так, 1 сентября российские университеты смогут принять 30 тыс. иностранных студентов в рамках правительственной квоты — это на 30% больше, чем власти РФ выделили в этому году (23 тыс. мест). Отчасти это может быть связано с тем, что объем заявок в два раза превысил количество бюджетных мест для иностранных граждан.

— В первом этапе отбора, проводимого в зарубежных странах представительствами Россотрудничества и дипломатическими представительствами РФ, приняло участие 47 688 кандидатов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Традиционно наибольшее количество заявок на обучение по правительственной квоте было зафиксировано в странах СНГ, добавили в Россотрудничестве. Среди стран дальнего зарубежья по числу кандидатов выделились Афганистан, Ангола, Египет, Колумбия, Ливан, а также Нигерия и Сирия .

В этот раз наиболее востребованным направлением подготовки стала «клиническая медицина» — ее выбрали более 8 тыс. иностранцев. Кроме того, в пятерку вошли «экономика и управление» (6,3 тыс.), «информатика и вычислительная техника» (почти 4 тыс.), «политические науки и регионоведение» (2,4 тыс.), а также «языкознание и литературоведение» (2,3 тыс.).

Бюджет на местах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев