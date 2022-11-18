Точные в науках: абитуриенты в 2022 году выбирали вузы своих регионов

Большинство абитуриентов в этом году подавали документы только в один вуз, рассказали 17 ноября в Рособрнадзоре. 60% выпускников школ отдавали предпочтения поступлению в своих регионах. Участники ЕГЭ, набравшие больше 81 балла, выбрали преимущественно вузы Москвы и Петербурга. Самым возрастным поступившим по результатам единого госэкзамена стал 61-летний мужчина из Вологодской области — он теперь обучается в СПбГУ по направлению «Политология». Проходной балл в некоторые вузы, например во ВШЭ, оказался чуть ниже, чем в прошлом (95,1 против 96,3). В целом высшие учебные заведения довольны кампанией этого года, рассказали их представители «Известиям».

Избирательный подход

В этом году большинство абитуриентов заранее определились с выбором вуза, об этом на пресс-конференции по итогами приемной кампании 2022 года сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

По действующим правилам, желающие получить высшее образование могут подать документы в пять вузов на пять направлений в каждом из них. Однако в этом году 66% выпускников подавали заявления только в один университет, 17% абитуриентов — в два вуза.

Почти половина абитуриентов — 44% — сразу определились с будущей специальностью, подав документы только на одно направление подготовки, а 15% — на два.

Средний балл для поступления на бюджет по всем предметам составил 69,5 (в 2021 году он был чуть ниже — 69,35). Для зачисления на платной основе необходимо было набрать 64,53 балла , а в прошлом году — 64,11.

Точные в науках Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Несмотря на те условия, в которых проводился экзамен, несмотря на пандемию, качество набора не снизилось, — отметил Игорь Круглинский.

Он добавил, что большинство выпускников поступали в вузы своих регионов, таких оказалось около 60%.

В Высшей школе экономики рассказали «Известиям», что у них выросло число абитуриентов и качество приема в региональных кампусах на фоне введения программы «Четыре кампуса — один университет».

— Значительный прирост количества абитуриентов произошел в кампусах: в Санкт-Петербурге — на 24%, Нижнем Новгороде — на 66%, Перми — на 41%. Прием на онлайн-программы вырос более чем на 50% , — сообщили в пресс-службе вуза.

Всего на бакалавриат ВШЭ в этом году подали заявления 26 495 абитуриентов — показатель чуть больше прошлогоднего. Средний балл для зачисления на бюджет составил 95,1, что чуть ниже показателя 2021 года и почти соответствует показателю 2020 года (95,2).

Точные в науках Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В свою очередь ректор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирина Краева сообщила «Известиям», что у нее в вузе в этом году средний балл при поступлении за один предмет оказался 90,46, а в 2021 году был 90,08.

— Мы довольны итогами приемной кампании этого года. В 2022 году нами было принято на 61% больше заявлений о приеме на обучение, чем в 2021-м, — добавила она.

В РТУ МИРЭА средний балл на бюджетные места превысил 82.

— Общее количество абитуриентов, подавших заявления о приеме на обучение в университет, включая филиалы, составило 28 208 человек, что на 8% больше, чем в 2021-2022 учебном году, — рассказал советник ректората университета Игорь Рогов.

Высокий интерес

Абитуриенты, набравшие выше 81 балла по каждому предмету на ЕГЭ, отдавали предпочтения вузам, находящихся в Москве и Петербурге, а также университетам в других крупных городах России, отметили в Рсобрнадзоре.

Самыми популярными вузами у отличников оказались ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина, МИРЭА, Финансовый университета при правительстве РФ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, СПбГУ, Санкт-Петербургский политехнических университет Петра Великого и РАНХиГС.

Точные в науках Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Набравшие высокие баллы по ЕГЭ выбирали самые разные специальности для поступления. Среди них — экономика и управление, информатика и вычислительная техника, клиническая медицина, образование и педагогические науки, юриспруденция и другие. В топ-10 вошли также математика и механика, политические науки и регионоведение, информационная безопасность.

В ВШЭ максимальные проходные баллы оказались на таких направлениях, как «Прикладная математика и информатика» (310), «Реклама и связи с общественностью» (307), «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» (304).

При этом наибольший интерес у абитуриентов вызвали программы «Маркетинг и рыночная аналитика», где конкурс оказался 97 человек на место, и «Стратегия и продюсирование в коммуникациях» — туда на одно место претендовали 94 человека. В среди программ с высоким конкурсом были также «Реклама и связи с общественностью», «Иностранные языки и межкультурная коммуникация», «Язык, словесность и культура Кореи», «Управление бизнесом».

В МГЛУ традиционно больше всего поступающих было на направлениях «Лингвистика», «Реклама и связи с общественностью», «Международные отношения», «Журналистика», «Зарубежное регионоведение».

Точные в науках Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В МИРЭА лидерами программ по интересу стали «Прикладная математика и информатика», «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия», «Информационная безопасность», «Компьютерная безопасность» и «Экономическая безопасность».

Нестандартное поступление

Для того, чтобы поступить в вуз на специальность мечты, необязательно сдавать ЕГЭ. Выпускники могут зачислиться на интересующий их факультет по результатам Всероссийской олимпиады школьников. В этом году таким образом были зачислены 1 600 победителей и призеров , рассказал Игорь Круглинский.

Самыми популярными направлением у олимпиадников стали математика и механика, языкознание и литературоведение, физика и астрономия, юриспруденция, экономика и управление. Также ребята выбрали специальности, связанные с политическими науками, регионоведением, средствами массовой информации, информационно-библиотечном делом, биологическими науками, науками о земле и химией.

Точные в науках Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В ВШЭ в 2022 году приняла 371 участника Всероссийской олимпиады школьников без вступительных испытаний , еще 15 засчитали свои дипломы как результаты вступительных испытаний.