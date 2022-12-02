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Битва за талант: какие льготы положены молодым ученым в 2023 году

Господдержку расширят на научных сотрудников из новых регионов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Механизмы поддержки молодых ученых действуют в России уже несколько лет. Нынешнюю форму они приобрели в 2018 году с запуском национального проекта «Наука». Помощь получают работники образовательных или научных организаций, кандидаты наук до 35 лет или доктора до 40 лет, аспиранты, исследователи и преподаватели вузов без ученой степени до 30 лет. На них государство делает особую ставку: предоставляет гранты, льготы, помощь с жильем и ипотекой. Теперь господдержку расширят и на жителей новых присоединенных регионов. Подробности — в материале «Известий».

Какие льготы получат молодые ученые Донбасса в 2023 году

Научным сотрудникам Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей полагаются те же льготы, что и остальным ученым. Об этом в ходе встречи с молодыми российскими исследователями на базе центра «Сириус» заявил президент Владимир Путин. Он также напомнил о признании Россией дипломов и других документов об образовании для граждан новых территорий.

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Сотрудница лаборатории физиологии и биохимии растений
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Дополнительные субсидии планируется направить на создание базы приборов и инструментов в Донбассе. По предварительным подсчетам, на это потребуется 37 млрд рублей, сообщил глава государства.

Какие льготы положены российским ученым в 2023 году

Законопроект о статусе молодого ученого был внесен в Госдуму осенью 2022 года, он находится на рассмотрении. Согласно документу, исследователи могут получить:

  • президентскую премию в области науки и инноваций. Она вручается молодым ученым до 35 лет включительно вне зависимости от ученой степени;
  • гранты фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности;
  • надбавку к зарплате в зависимости от ученой степени;
  • предоставление сертификатов на жилье молодым ученым на условиях соцнайма или служебного жилья;
  • право на получение денежной выплаты по программе «Жилище» при стаже научной работы не менее 5 лет;
  • скидку при оплате ЖКУ;
  • освобождение от призыва на военную службу.
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Сотрудник научного центра
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В рамках профессиональной поддержки в России создают инновационные лаборатории и образовательно-научные центры. А проекты победителей государственных конкурсов внедряют в жизнь. По словам члена комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмилы Скаковской, закрепление в законе статуса молодого ученого позволит улучшить их положение: определит права и гарантии, сделает меры поддержки адресными и поможет привлечь выпускников в науку.

Как поддерживают российскую науку

В России уже несколько лет действует программа «Приоритет-2030», в рамках которой был отобран 121 вуз страны. Эта программа — не только крупнейшая поддержка для развития российских университетов, но и попытка создать новую формулу российского высшего образования — с уклоном на решение наукой прикладных задач и кооперацию с производствами. По всей стране для школьников и студентов открываются технополисы и центры инноваций, проводятся акселераторы и многочисленные конкурсы. В 2021 году на создание 900 передовых научных лабораторий в 219 вузах было решено выделить 36 млрд рублей.

Особенно остро проблема встала после выхода России из Болонской системы в 2022 году. Реформы Минобрнауки вызывают немало споров, однако в ведомстве надеются, что она поможет сделать российское образование для молодых специалистов «востребованным и престижным».

Льготы для молодых преподавателей

Государственную помощь получают все работники образования. В нее входит:

— надбавка к зарплате за категорию по итогам аттестации, а также за звание «заслуженный учитель» (размер надбавки зависит от региона);
— надбавка к зарплате за классное руководство и дополнительные занятия;
— сокращенный рабочий день (18 часов в неделю);
— увеличенный ежегодный отпуск (56 дней);
— компенсация оплаты ЖКУ;
— предоставление жилья на условиях социального найма или частичная помощь в погашении ипотеки;
— право на дополнительное образование, связанное с профессиональной деятельностью (минимум один раз в три года);
— дополнительный неоплачиваемый отпуск до года раз в10 лет (в случае непрерывного педагогического стажа) с сохранением должности;
— досрочный выход на пенсию при выслуге 25 лет с сохранением положенных выплат;
— доплата за вредные условия учителям химии.

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Урок английского языка в классе московской школы
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В рамках проекта «Земский учитель» педагоги, приехавшие на работу в села, рабочие поселки и города с населением до 50 тыс. человек, получают дополнительные выплаты в размере 1 млн рублей, а для ДФО — 2 млн рублей. Еще одна единовременная выплата — от 5 до 10 окладов — предусмотрена для обустройства жилья при переезде.

Год преподавателей и наставников

2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Власти планируют множество событий, посвященных учителям и образованию. Среди них — серия мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения русского педагога, основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского.

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Ученики начальных классов
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По данным Минтруда на октябрь 2022 года, в России работает более 1,25 млн школьных учителей и 625 тыс. воспитателей детсадов. В вузах преподают более 180 тыс. педагогов, еще около 160 тыс. трудятся в техникумах и колледжах.

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