Российский президент Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника.

Он подписал соответствующий указ, который опубликовали в понедельник, 27 июня, на официальном портале правовой информации.

В документе сообщается, что Год педагога и наставника утвержден «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Согласно указу, правительство РФ за три месяца должно утвердить состав организационного комитета, а также разработать и утвердить план главных мероприятий.

25 августа 2021 года во время онлайн-встречи с учителями и школьниками выпускница прошлого года, 400-балльница ЕГЭ, студентка факультета компьютерных наук национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Гришина выступила с инициативой поблагодарить всех учителей и объявить один из последующих годов Годом учителя и наставника. Путин пошел навстречу и предложил сделать это в 2023 году.

30 мая заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

2 июня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры. Он пояснил, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России.

6 июня стало известно о выходе из Болонского процесса всех российских вузов. Решение было принято Болонской группой.

27 июня появилась информация о том, что в России предлагается проводить ежегодную всероссийскую акцию «Проверочная (контрольная) работа по истории» по аналогии с «Тотальным диктантом» по русскому языку. Согласно данным Рособрнадзора, за 2021 год средний балл экзамена по истории составил 54,9 из 100 возможных, а 7,4% участников и вовсе не преодолели минимального барьера. В этом году средний балл — 57,95. Из 90 тыс. сдававших только 638 получили на экзамене 100 баллов.