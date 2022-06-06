Все российские вузы исключили из Болонского процесса

Все российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы. Об этом 6 июня заявил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — сказал он на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

По словам замминистра, эта декларация — не договор, который надо как-то разрывать или из которого надо выходить.

«Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — добавил Афанасьев.

Ранее, 2 июня, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он пояснил, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России.

По его словам, будущее — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.

В этот же день первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что законопроект о добровольном участии вузов в Болонском процессе разработан и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

24 мая Фальков заявил, что Россия разработает собственную систему образования. Он отметил, что она станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

На следующий день вице-спикер палаты Петр Толстой сообщил, что профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы.

Вместе с тем 30 мая заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.