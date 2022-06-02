Российским вузам планируют разрешить добровольное участие в Болонском процессе

Законопроект о добровольном участии вузов в Болонском процессе разработан и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин сообщил в четверг, 2 июня.

Депутат напомнил, что в 1996 году был принят закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании, разрешавший российским вузам участвовать в Болонском процессе на добровольной основе. Однако в 2007 году бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко внес в нижнюю палату парламента законопроект, который предполагал принудительное участие вузов в Болонском процессе. Несмотря на то что в профильном комитете выступали против, в 2011 году он вступил в законную силу.

«Наша формула такая: входили в Болонский процесс, скажем так, по политическим соображениям и без большого ума — двигаться дальше нужно по профессиональным соображениям и с умом»,— сказал Смолин в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что депутаты подготовили законопроект примерно такого же содержания, о котором говорит министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, а именно о возвращении к участию вузов в Болонском процессе на добровольной основе.

«Напомню, что, когда была такая система, 90% всех выпускников вузов выходили специалистами, то есть при свободной конкуренции специалитет явно выигрывал у бакалавриата», — подчеркнул он.

Смолин указал на несколько причин, которые указывают на то, что возможность участия в Болонском процессе для российских вузов надо сохранить.

«Первое: по некоторым специальностям, не требующим высокой квалификации, бакалаврского образования достаточно. Второе: есть вузы, которые явно ориентированы на подготовку зарубежных студентов, например Российский университет дружбы народов (РУДН), им Болонская система явно полезна. Третье: есть положительный опыт внедрения Болонской системы, например, интегрированные программы бакалавриата и магистратуры в Московский государственный университет (МГУ), они фактически представляют собой усовершенствованный специалитет», — заключил Смолин.

Ранее в этот день министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он пояснил, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России, передает RT.

По его словам, будущее — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.

24 мая Фальков заявил, что Россия разработает собственную систему образования. Он отметил, что она станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

На следующий день вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что профильный комитет по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы.

Вместе с тем 30 мая заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

Болонская система включает в себя два уровня — бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.