В России предлагают проводить «Тотальный диктант» по истории

Как выяснили «Известия», зампреда правительства Татьяну Голикову просят рассмотреть идею о проведении ежегодной всероссийской акции «Проверочная (контрольная) работа по истории», по аналогии с «Тотальным диктантом» по русскому языку. Такое предложение направила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (документ есть в распоряжении «Известий»).

«При очевидной важности изучения истории, ее знание у россиян, к сожалению, остается на очень низком уровне», — говорится в тексте обращения. В нем уточняется, что история — необязательный предмет для сдачи ЕГЭ, и большинство школьников не уделяет ей должного внимания, а готовится к предметам, необходимым для поступления в вузы.

Депутат обращает внимание на данные Рособрнадзора за 2021 год о результатах сдачи добровольного экзамена по истории. Средний балл составил 54,9 из 100 возможных, а 7,4% участников и вовсе не преодолели минимальный барьер. В этом году средний балл — 57,95. Из 90 тыс. сдававших только 638 получили на экзамене 100 баллов.

«Я и многие мои знакомые периодически участвуем в «Тотальном диктанте» по русскому языку. Это отличный способ проверить себя, — пояснила «Известиям» Яна Лантратова. — Зачастую люди не знают элементарных вещей. Такая контрольная работа позволит повысить историческую грамотность, лучше ориентироваться в текущих политических событиях, ассоциировать себя с Отечеством».

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина, обращение Яны Лантратовой поступило в аппарат правительства и направлено для рассмотрения в Минпросвещения и Рособрнадзор.

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Чтобы знали: в России хотят проводить «Тотальный диктант» по истории