Путин предложил объявить 2023 год в России годом педагога

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2023 год в РФ годом педагога. Об этом он заявил в среду, 25 августа, в ходе онлайн-встречи с учителями и учениками.

Выпускница 2021 года, 400-балльница ЕГЭ, студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Гришина выступила с предложением поблагодарить всех учителей и объявить один из последующих годов Годом учителя и наставника.

«У нас сейчас 2021 год. В 2023 году мы будем отмечать 200-летие Ушинского Константина Дмитриевича. Это один из основателей российской педагогики. Можно так и сделать, 2023 год объявить Годом педагога. Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорю на этот счет. Спасибо большое за предложение», - сказал Путин в ответ», — оценил инициативу российский лидер.

Кроме того, Путин указал на необходимость совершенствования системы оплаты труда педагогов. По его словам, власти намерены это делать с учетом бюджетных возможностей

Накануне сообщалось, что школьники, принимающие участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», предложили на законодательном уровне закрепить защиту учителей от оскорблений.

До этого, 30 июля Министерство образования Алтая сообщило, что зарплата учителей в новом учебном году в регионе вырастет в результате индексации на 16,5%. Индексация будет проведена в два этапа. С 1 сентября зарплаты вырастут на 12% за счет краевого бюджета, с 1 октября — более чем на 4% за счет федерального бюджета.

В апреле вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что кураторы групп в российских колледжах будут получать доплату в 5 тыс. рублей с 1 сентября. По ее словам, доплату в таком же размере получили 810 тыс. учителей за классное руководство осенью — зимой 2020 года.