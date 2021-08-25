Путин заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда педагогов

Систему оплату труда педагогов в России надо совершенствовать. Власти намерены это делать с учетом бюджетных возможностей. Об этом 25 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

«Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы. Надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей. Но мы будем делать это и дальше», — сказал российский лидер.

Также на встрече Путин предложил объявить 2023 год в России годом педагога.

Днем ранее сообщалось, что школьники, принимающие участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», предложили на законодательном уровне закрепить защиту учителей от оскорблений.

До этого, 30 июля Министерство образования Алтая сообщило, что зарплата учителей в новом учебном году в регионе вырастет в результате индексации на 16,5%. Индексация будет проведена в два этапа. С 1 сентября зарплаты вырастут на 12% за счет краевого бюджета, с 1 октября — более чем на 4% за счет федерального бюджета.

В апреле вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что кураторы групп в российских колледжах будут получать доплату в 5 тыс. рублей с 1 сентября. По ее словам, доплату в таком же размере получили 810 тыс. учителей за классное руководство осенью — зимой 2020 года.