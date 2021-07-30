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Зарплата учителей в Алтайском крае вырастет почти на 17%

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В Алтайском крае зарплата учителей в новом учебном году вырастет в результате индексации на 16,5%. Об этом сообщает министерство образования края.

Индексация будет проведена в два этапа. С 1 сентября зарплаты вырастут на 12% за счет краевого бюджета, с 1 октября — более чем на 4% за счет федерального бюджета, пишет altapress.ru.

Власти обещают, что повышение окладов будет продолжаться постоянно.

По итогам 2020 года средний уровень заработных плат педагогов в регионе составлял 31 тыс. рублей.

Ранее в июле Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства подготовил рейтинг социально-экономической устойчивости регионов за I квартал этого года. Первое место по уровню средней зарплаты в России занимает Чукотка, на втором — ЯНАО, а на третьем — Москва. Следом идут Магаданская и Сахалинская области, НАО, Камчатка, ХМАО, Якутия и Санкт-Петербург.

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