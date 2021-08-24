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Школьники предложили законодательно защитить учителей от оскорблений

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Школьники, принимающие участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», предложили на законодательном уровне закрепить защиту учителей от оскорблений. Об этом во вторник, 24 августа, рассказал в беседе с журналистами губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

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«Большая перемена» — всероссийский конкурс для учеников с 5-го по 10-й класс. Организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр», соорганизатором является Российское движение школьников.

Инициативы школьников обсуждались на семинаре-совещании по подготовке к ближайшему заседанию президиума Госсовета, которое состоится 25 августа. На повестке заседания будут стоять задачи субъектов РФ в сфере общего образования.

«У нас ребята очень активные из «Большой перемены». У них масса идей, хороших и продуманных. В частности, по защите учителей от оскорблений. Сегодня, к сожалению, этот вопрос не сбалансирован. Ребята предложили хорошее решение», — сказал Никитин.

Он указал на актуальность проблемы оскорблений в адрес учителей в социальных сетях.

«Есть огромное количество случаев в социальных сетях, когда родители [школьников] травят учителя, и ученики издеваются над учителем. Никаких инструментов о защите чести и достоинства не существует. Была такая проблема с врачами, сейчас она нормативно отрегулирована. Возможно, имеет смысл что-то подобное сделать для учителей», — допустил глава региона.

В феврале 2020 года в общероссийском профсоюзе педагогов предложили ввести штрафы за оскорбление учителей. При этом минимальная санкция за неприятное высказывание предполагалась в размере 500 рублей. В случае нападения на педагога штраф бы составил 5 тыс. рублей. Кроме того, рассматривалась возможность появления уголовной ответственности за стычки.

В ноябре того же года между учителем и учеником в Петербурге произошла словесная перепалка. Позднее выяснилось, что школьник часто провоцирует педагогов и вступает с ними в перебранки. Родители мальчика рассказали, что у школьника также произошел конфликт с мужем этой преподавательницы, который работал учителем в школе. В итоге у мужчины случился инфаркт, и он умер.

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