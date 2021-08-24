Школьники предложили законодательно защитить учителей от оскорблений

Школьники, принимающие участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», предложили на законодательном уровне закрепить защиту учителей от оскорблений. Об этом во вторник, 24 августа, рассказал в беседе с журналистами губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Большая перемена» — всероссийский конкурс для учеников с 5-го по 10-й класс. Организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр», соорганизатором является Российское движение школьников.

Инициативы школьников обсуждались на семинаре-совещании по подготовке к ближайшему заседанию президиума Госсовета, которое состоится 25 августа. На повестке заседания будут стоять задачи субъектов РФ в сфере общего образования.

«У нас ребята очень активные из «Большой перемены». У них масса идей, хороших и продуманных. В частности, по защите учителей от оскорблений. Сегодня, к сожалению, этот вопрос не сбалансирован. Ребята предложили хорошее решение», — сказал Никитин.

Он указал на актуальность проблемы оскорблений в адрес учителей в социальных сетях.

«Есть огромное количество случаев в социальных сетях, когда родители [школьников] травят учителя, и ученики издеваются над учителем. Никаких инструментов о защите чести и достоинства не существует. Была такая проблема с врачами, сейчас она нормативно отрегулирована. Возможно, имеет смысл что-то подобное сделать для учителей», — допустил глава региона.

В феврале 2020 года в общероссийском профсоюзе педагогов предложили ввести штрафы за оскорбление учителей. При этом минимальная санкция за неприятное высказывание предполагалась в размере 500 рублей. В случае нападения на педагога штраф бы составил 5 тыс. рублей. Кроме того, рассматривалась возможность появления уголовной ответственности за стычки.

В ноябре того же года между учителем и учеником в Петербурге произошла словесная перепалка. Позднее выяснилось, что школьник часто провоцирует педагогов и вступает с ними в перебранки. Родители мальчика рассказали, что у школьника также произошел конфликт с мужем этой преподавательницы, который работал учителем в школе. В итоге у мужчины случился инфаркт, и он умер.