Горький урок: как справиться с учителем

В Пермском крае учителю школы вынесли предупреждение за травлю ученика. Проверка подтвердила, что педагог настраивал против него других детей. Главная причина, по которой такие истории до сих пор происходят в российских школах, — непонимание последствий таких действий, считают специалисты. Как вычислить подобного рода травлю и бороться с ней — в материале «Известий».

Кто может признать факт травли

К уполномоченному по правам ребенка обратилась мама ученика одной из общеобразовательных организаций Пермского края. Она сообщила, что учитель настраивает других детей против ее ребенка.

В результате проверки приглашенные психолог и начальник районного отдела образования подтвердили факт буллинга.

«Преподаватель была предупреждена об ответственности за несоблюдение должностных обязанностей в части обеспечения комфортных условий обучения и воспитания несовершеннолетних», — отметили в аппарате уполномоченного, добавив, что специалисты проведут работу с классом для оказания кризисной психологической помощи в следующем учебном году.

Как проявляется учительский буллинг

У буллинга есть четкое определение — это использование силы против слабого с целью причинения боли, рассказала «Известиям» заведующая кафедрой юридической психологии и права МГППУ, кандидат психологических наук Римма Чиркина. Когда учитель не имеет цели причинить боль, но причиняет ее — это всё равно буллинг, уточнила она.

Горький урок Фото: Global Look Press/WavebreakmediaMicro/imago-images

— Учитель может не быть направленным против какого-то ребенка, но организовать ситуацию так, что другие дети будут против него. Он может не говорить прямо, не допускать каких-то откровенно негативных высказываний в сторону ребенка. Но даже в этом случае здесь улавливаются некоторые нюансы — дети очень быстро считывают невербальное негативное отношение, пусть и скрытое, — поясняет специалист. — Учитель может так построить отношения в классе, что ребенок всегда будет в состоянии подчиненности другим. Например, учитель может не говорить, но при этом подразумевать, что этому ребенку ничего не надо поручать, что от него ничего хорошего ждать не приходится — другие дети это очень быстро подхватывают. А когда учитель откровенно и открыто направлен против ребенка, это уже самый настоящий призыв к буллингу.

Кроме буллинга есть еще такое понятие «остракизм» — отвержение, игнорирование, исключение, отмечает Чиркина. То есть отвержение — это прямое негативное отношение, а исключение и игнорирование — это, например, бойкот, или обнуление каких-то достижений, или же когда человека не включают в значимые процессы.

— Переживание остракизма вызывает боль, сопоставимую с физической. То есть за это чувство отвечает та же зона коры головного мозга, что и за ожог, — говорит психолог. — Острота этого переживания настолько сильна, что человек, чтобы его преодолеть, предпринимает какие-то действия : либо становится в крайнюю степень жертвенности, либо начинает агрессировать против обидчика. И то и другое разрушительно для всех.

Основные признаки травли в школе

Как понять, что ребенок страдает от такого рода травли? Если сам он об этом не рассказывает, то родителю бывает сложно догадаться, признает Чиркина, но особые признаки всё-таки есть.

— В начальной школе учитель имеет очень большой авторитет в глазах ребенка. И вот когда ему неприятно говорить об учителе, то стоит насторожиться — возможно, этот учитель не проявляет расположения. Также стоит присмотреться и к отношению учителя: если он критикует ребенка, не выделяя при этом никаких его положительных качеств, то это тоже повод задуматься , — считает специалист. — В средней школе учителей много. В это время дети часто говорят, что вот учитель мне постоянно несправедливо ставит двойки и еще что-то такое, при этом ребенок может быть сам виноват. Но предвзятость учителя ребенок отмечает и может это озвучивать. Также если ребенок отказывается ходить на какие-то уроки: ищет предлоги и сбегает именно с этих уроков именно этого учителя. Это, конечно, может быть связано как с неуспешностью в этом предмете, так и с отношением учителя — здесь надо исследовать ситуацию и ее дифференцировать.

К сожалению, часто учителя не понимают, что они делают и почему их слова так отзываются на других, отметил в разговоре с «Известиями» руководитель направления «Школьные службы примирения» межрегионального общественного центра «Судебно-правовая реформа» Антон Коновалов. По его словам, частично это связано с тем, что в педагогических вузах просто не уделяется достаточно внимания теме буллинга. При этом в российских школах уже существуют инструменты решения подобных проблем.

— Если речь идет о травле и буллинге со стороны учителя, то создается школьная служба примирения, где, как правило, работают социальные педагоги и психологи. Но внутри школы это решить довольно сложно, — говорит он. — Поэтому речь идет о городской или областной службе примирения, которая приходит извне. Тут нужен сторонний человек вне администрации школы, чтобы он мог на равных с директором обсуждать сложные управленческие вопросы на примере этого буллинга.

Но пока таких служб по России только около 20, признает Коновалов. Они создаются в системе образования на базе психологических центров, но «приезжают извне и в этом смысле они нейтральны, то есть к ним нет предубеждения».

— Необходимо понимать, что работа с буллингом начинается с признания недопустимости факта буллинга, осознания этого, — подчеркивает он. — Восстановительное правосудие в службе примирения начинается с того, что обидчик говорит о том, что он был не прав, и дальше обсуждается, как исправить эту ситуацию.

Куда обращаться родителям

О том, куда обращаться родителям, если они подозревают, что их ребенок подвергается травле со стороны учителя , рассказала «Известиям» уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

— В первую очередь о факте психического насилия ребенок должен рассказать родителям, а родители как законные представители ребенка могут поговорить с учителем и выяснить, в чем проблема и как ее решить. Если учитель не идет на контакт или родитель видит ситуацию иначе, чем объясняет учитель, нужно обратиться с письменным заявлением к директору школы с просьбой разобрать ситуацию на комиссии по разрешению конфликтов — такие комиссии должны быть созданы в каждой школе. Если и в стенах школы вас не понимают, то нужно написать заявление в управление образования своего муниципалитета.

Что касается возможного наказания в отношении учителя, в каждом таком случае решение принимается индивидуально, как, собственно, и в любых спорах, уточняет Денисова. Возможным решением проблемы может стать примирение сторон с дальнейшим психологическим сопровождением.

Если же это не просто слова, а какие-то действия со стороны учителя, то родителям необходимо обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, подчеркнул в разговоре с «Известиями» юрист Андрей Сергеев. После чего будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.