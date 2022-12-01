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Путин высказался о сроках завершения интеграции Донбасса в российскую науку

Путин: период завершения интеграции Донбасса в российскую науку будет зависеть от темпов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Период завершения интеграции Донбасса в российскую науку будет зависеть от темпов. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин, встречаясь с молодыми учеными в центре «Сириус».

Он подчеркнул, что людям из присоединенных регионов России нужно «врасти в российскую действительность», и для этого нужно работать в этих регионах так, они почувствовали преимущество от вхождения в состав РФ.

«Что касается периода завершения — он, конечно, будет зависеть от темпов, которыми мы будем двигаться. Чем быстрее, тем лучше», — сказал российский лидер в ответ на вопрос, когда закончится интеграция новых регионов РФ, в том числе в научную образовательную среду.

Президент РФ также напомнил, что уже было принято решение по поводу признания в РФ документов об образовании граждан новых территорий. Также он отметил, что власти будут делать всё, чтобы льготы ученых распространялись и на их коллег в новых регионах.

Кроме того, Путин заявил, что несколько десятков миллиардов рублей нужно для создания приборной базы в Донбассе, так как там существуют проблемы сложного состояния инфраструктуры.

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«По предварительным подсчетам, на это потребуется несколько десятков миллиардов рублей, где-то 37, по-моему, миллиардов. Эти средства будут предусмотрены, и мы будем все это на плановой основе стабильно все делать», — подчеркнул глава государства.

2 октября в Конституционном суде РФ пояснили, что переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. В течение переходного периода территории должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную, правовую системы РФ и в систему органов государственной власти.

По итогам серии референдумов в состав Российской Федерации вошли четыре новых региона — Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская и Запорожская областей. 5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

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