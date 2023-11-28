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В Чехии признали невыполнение Западом обещания о поставках вооружения Украине

Президент Чехии Павел: Запад не выполнил данные Украине обещания по оружию
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Президент Чехии Петр Павел в понедельник, 27 ноября, заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения.

«Мы не сдержали своих обещаний обеспечить украинцев боеприпасами для артиллерии, подготовка к [полетам на истребителях] F-16 идет не так быстро, как следовало бы», — заявил Павел в интервью Corriere della Sera.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках. Павел подчеркнул, что такая ситуация создает дисбаланс и мешает Киеву заниматься военным планированием.

«Населению (Украины. — Ред.) будет тяжело, и из-за колебаний со стороны стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти. И естественно, это создает ситуацию, не очень благоприятную для продолжения контрнаступательных операций», — заключил президент Чехии.

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Ранее в этот день министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что страна почти полностью исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов. При этом она добавила, что чешское руководство собирается компенсировать нехватку, увеличив число экспортных лицензий частным фирмам.

Агентство Bloomberg 10 ноября поделилось информацией о том, что ЕС вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов до марта 2024 года. Планировалось, что объединение передаст Киеву снаряды в течение года — сначала из имеющихся запасов, а затем благодаря совместным закупкам и увеличению производственных мощностей.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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