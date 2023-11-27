В Чехии намерены увеличить выдачу коммерческих лицензий на поставки помощи ВСУ

Чехия почти полностью исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов. Об этом сообщила министр обороны страны Яна Чернохова, чьи слова 26 ноября передает портал irozhlas.cz.

При этом она добавила, что чешское руководство собирается компенсировать нехватку, увеличив число экспортных лицензий частным фирмам.

«Не так уж много единиц военной техники, которые мы могли бы отправить в Украину. С другой стороны, невозможность отправки материалов из наших запасов, поскольку мы не хотим ставить под угрозу нашу обороноспособность, мы постараемся компенсировать экспортными лицензиями, которые мы предоставляем частным компаниям», — сказала Чернохова.

Таким образом, отметила она, фирмы получат возможность экспортировать военные материалы на десятки миллиардов крон (на сотни миллионов долларов), дополняется «Газета.Ru». По словам министра, Чехия имеет свободные производственные мощности для помощи Украине через частные компании, о чем также знают партнеры за рубежом.

Бывший британский офицер Глен Грант 25 ноября заявил, что все западные партнеры Украины, кроме США, уже отдали Киеву все запасы вооружения. По его словам, Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и всё еще ожидает поступления нового.

До этого, 18 ноября, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные страны должны прекратить бессмысленную поставку оружия Киеву и финансовую поддержку его.

Агентство Bloomberg 10 ноября поделилось информацией о том, что ЕС вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов до марта 2024 года. Планировалось, что объединение передаст Киеву снаряды в течение года — сначала из имеющихся запасов, а затем благодаря совместным закупкам и увеличению производственных мощностей.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.