Реклама
Прямой эфир
Мир
В ВСУ заявили об опасениях расширения конфликта с Россией
Мир
В Чехии намерены увеличить выдачу коммерческих лицензий на поставки помощи ВСУ
Происшествия
Один человек погиб из-за непогоды в Крыму
Мир
США сообщили об атаке на свой эсминец в Аравийском море
Происшествия
Без электричества из-за непогоды остались 190 тыс. абонентов Донецка
Общество
Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы
Общество
В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков
Общество
СК возбудил дело после аварии на руднике в Якутии
Общество
Дептранс Москвы сообщил об осложненной ситуации на дороге
Общество
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Происшествия
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
Происшествия
В Минздраве сообщили о семи пострадавших в Евпатории из-за непогоды
Мир
Началась крупнейшая забастовка профсоюзов в истории Чехии
Общество
Выпавший за ночь в Москве снег осложнил движение автомобилей
Сюжет:

В Чехии намерены увеличить выдачу коммерческих лицензий на поставки помощи ВСУ

МО Чехии: в стране увеличат выдачу коммерческих лицензий на поставки помощи ВСУ
0
Фото: Global Look Press/Nicholas Pilch
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чехия почти полностью исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов. Об этом сообщила министр обороны страны Яна Чернохова, чьи слова 26 ноября передает портал irozhlas.cz.

При этом она добавила, что чешское руководство собирается компенсировать нехватку, увеличив число экспортных лицензий частным фирмам.

«Не так уж много единиц военной техники, которые мы могли бы отправить в Украину. С другой стороны, невозможность отправки материалов из наших запасов, поскольку мы не хотим ставить под угрозу нашу обороноспособность, мы постараемся компенсировать экспортными лицензиями, которые мы предоставляем частным компаниям», — сказала Чернохова.

Таким образом, отметила она, фирмы получат возможность экспортировать военные материалы на десятки миллиардов крон (на сотни миллионов долларов), дополняется «Газета.Ru». По словам министра, Чехия имеет свободные производственные мощности для помощи Украине через частные компании, о чем также знают партнеры за рубежом.

Остина хондроз: США и Германия пересматривают помощь Украине
Кому может быть выгодно перемирие в 2024 году

Бывший британский офицер Глен Грант 25 ноября заявил, что все западные партнеры Украины, кроме США, уже отдали Киеву все запасы вооружения. По его словам, Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и всё еще ожидает поступления нового.

До этого, 18 ноября, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные страны должны прекратить бессмысленную поставку оружия Киеву и финансовую поддержку его.

Агентство Bloomberg 10 ноября поделилось информацией о том, что ЕС вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов до марта 2024 года. Планировалось, что объединение передаст Киеву снаряды в течение года — сначала из имеющихся запасов, а затем благодаря совместным закупкам и увеличению производственных мощностей.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023