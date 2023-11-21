Остина хондроз: США и Германия пересматривают помощь Украине

Правительство Германии может сократить помощь Украине на следующий год из-за сложностей с принятием бюджета страны , заявил «Известиям» депутат бундестага Евгений Шмидт. По его словам, дыра в бюджете составляет около €60 млрд. 21 ноября в Киев прибыл министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он пообещал направить ему пакет военной помощи на сумму более €1,3 млрд , в котором, в частности, нет дальнобойных ракет Taurus. 20 ноября в украинской столице был и глава Пентагона Ллойд Остин, заявивший, что у Киева есть все необходимые средства для зимней кампании . Эксперты полагают: ресурсы США на исходе и администрация Джо Байдена прощупывает почву для возможной смены тактики на Украине, не исключая возможности перемирия в 2024 году .

Писториус в Киеве

21 ноября исполняется 10 лет с начала евромайдана, ставшего прологом для госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По случаю такого знакового для Запада юбилея в Киев прибыл председатель Евросовета Шарль Мишель , он встретился с президентом Владимиром Зеленским. На встречу в украинскую столицу приехала и президент Молдавии Майя Санду. Целью их визита стало обсуждение перспектив евроинтеграции Украины и Молдавии. Ожидается, что на саммите ЕС в декабре европейские лидеры могут объявить о старте переговоров с Киевом и Кишиневом по вступлению в Евросоюз .

Однако перспективы присоединения Украины к ЕС, на которые так рассчитывали вышедшие на майдан в 2013 году, сегодня туманны как никогда . В Европе не скрывают, что, пока в стране бушует вооруженный конфликт, Киев не примут в союз. Тем не менее большинство европейских стран продолжают отправлять Украине военную помощь. Основным поставщиком оружия в ЕС остается Германия.

Министр обороны Германии Борис Писториус в Киеве Фото: Global Look Press/Sergei Chuzavkov

21 ноября украинскую столицу с необъявленным визитом посетил глава минобороны ФРГ Борис Писториус . Он встретился с министром обороны Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским. Писториуса отвели к мемориалу «Героям майдана», где он возложил цветы. Затем его сопроводили в учебный центр ВСУ и даже продемонстрировали ход танковой подготовки на боевом тренажере. В газете Bild отметили, что ни один немецкий министр «не оказывался так близко к украинским войскам».

На сегодня ФРГ направила Украине вооружений на сумму более €4,2 млрд . Общие затраты за полтора года составили более €24 млрд. Писториус заверил Киев, что Берлин не прекратит военные поставки. «Я здесь, чтобы пообещать новую помощь, а также выразить нашу солидарность» , — сказал он. По данным Bild, он пообещал выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму более €1,3 млрд. Он включает, в частности, четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, 20 тыс. артиллерийских снарядов, 60 дронов и около 25 радаров для борьбы с беспилотниками. В октябре минобороны ФРГ объявило, что Берлин передаст Киеву вооружения для защиты критически важных объектов инфраструктуры в начале зимы. Речь шла в основном о средствах ПВО, поэтому неудивительно, что в новом пакете отсутствуют дальнобойные ракеты Taurus, которые уже много месяцев требуют в Киеве. Писториус заявил, что решения по вопросу возможных поставок Украине по-прежнему нет .

У Германии нет денег

Депутат бундестага Евгений Шмидт сказал «Известиям», что в ФРГ чувствуется нехватка средств для дальнейшей поддержки Украины.

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— У Германии уже просто нет денег. Осенью мы верстали бюджет на следующий год и буквально два дня назад его «завернули» . Конституционный суд постановил, что там некоторые положения не соответствуют немецкой Конституции. Теперь придется верстать всё заново и где-то изымать €60 млрд. Сейчас правительство в спешке пытается где-то урезать какие-то статьи расходов , чтобы бюджет на следующий год был принят. Не исключено, что поддержка Украины будет тоже в какой-то степени снижена , — рассказал депутат.

Шмидт также допустил, что ради формирования бюджета правительство может даже поднять налоги. При этом в ноябре немецкие СМИ писали, что власти Германии планируют удвоить военную помощь Украине в 2024 году до €8 млрд.

Многие европейские политики опасаются, что общественность в скором времени может потребовать свернуть военную и финансовую помощь Киеву. В Евросоюзе всё чаще говорят о риске усталости от происходящего на Украине . Так, президент Чехии Петр Павел заявил 21 ноября, что она может привести к «давлению на окончание конфликта». « Соглашение, если оно будет достигнуто, конечно, будет базироваться на реальной ситуации на поле боя », — отметил чешский президент.

Европейские элиты продолжают заявлять, что они привержены идее добиться производства необходимого количества боеприпасов для Киева, хотя и признают, что это практически невыполнимая задача. Ранее глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер заявил, что Евросоюз хотел бы произвести 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм к весне следующего года, однако, скорее всего, он не сможет «полностью реализовать эту цель». Об этом же недавно говорил и Борис Писториус. Пока ЕС сосредоточился на переподготовке украинских военных. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что союз уже обучил более 30 тыс. человек и рассчитывает подготовить еще 10 тыс. военнослужащих.

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США тяжелее помогать

20 ноября Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Он объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на $100 млн . Шеф Пентагона сообщил, что Украина обладает всеми средствами, «чтобы добиться успеха и сражаться зимой» , отметив необходимость продолжать боевые действия. При этом Остин отметил: у США нет оружия, которое могло бы стать «волшебной палочкой» для Киева.

За несколько дней до визита главы Пентагона Зеленский констатировал: украинской армии не хватает артиллерийских боеприпасов из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он посетовал, что склады пусты, а нынешних объемов поставок от западных партнеров недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ.

« Сегодня у нас есть проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. На Ближнем Востоке что, вы думаете, они начали покупать в первую очередь? Снаряды калибра 155 мм. Наши запасы уменьшились », — сказал Зеленский.



По подсчетам Кильского института мировой экономики, с января 2022 года по сентябрь 2023-го Вашингтон выделил Киеву около $75,4 млрд, из которых $45,7 млрд — это военная поддержка. 17 ноября Джо Байден одобрил закон о временном финансировании работы федерального правительства, в который не включены средства на помощь Израилю и Украине.

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Остин прибыл в Киев, чтобы прощупать почву для возможной смены тактики , заявил «Известиям» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Одним из возможных вариантов для администрации Байдена могло бы стать перемирие, считает он.