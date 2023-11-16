Друг платежом красен: шатдаун в США может оставить Украину без денег

США уже в ближайшее время могут столкнуться с новым шатдауном , то есть остановкой работы государственных органов власти: 17 ноября истекает срок действия временного бюджетного соглашения , утвержденного в конце сентября. Сейчас палата представителей предлагает новый законопроект, но в нем, как и в предыдущем, не предусмотрены деньги для Украины и Израиля . Что привело к кризисной ситуации и как она отразится на поддержке военных союзников Вашингтона — в материале «Известий».

Бюджет без союзников

Над США снова нависла угроза остановки работы госорганов из-за скорого истечения срока действия временного бюджета , принятого в конце сентября. Тогда шатдауна удалось избежать лишь благодаря соглашению, которое заключил экс-спикер палаты представителей Кевин Маккарти с демократами.

Бюджетная резолюция, утвержденная 30 сентября, действует до 17 ноября . Если новый финансовый документ не будет утвержден, с 00:01 18 ноября работа всех государственных ведомств, на службе в которых находится около 4 млн сотрудников, остановится. В это время госслужащие также не будут получать зарплату .

Фото: Global Look Press/Aaron Schwartz

Палата представителей активно работает, чтобы предотвратить такое развитие событий. В частности, 14 ноября нижняя палата американского конгресса приняла законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без предоставления помощи Израилю и Украине . Акцент в этом документе сделан на финансировании национальных программ по сельскому хозяйству, энергетике, военному строительству, транспорту и жилью.

Если документ получит одобрение сената и будет подписан президентом США Джо Байденом , вопрос отправки денег на спонсирование военных операций не будет рассматриваться до начала 2024 года. Правда, Politico пишет, что сенаторы вряд ли пропустят законопроект дальше.

При этом источник CNN заявил, что Байден готов подписать законопроект, если он будет принят сенатом .

Шатдауном в США называют ситуацию, когда конгрессу не удается принять проект бюджета на новый финансовый год, который в Соединенных Штатах стартует 1 октября. К этой дате американские парламентарии не смогли договориться о распределении бюджета. Ключевой проблемой тогда стала военная и финансовая поддержка Украины.

30 сентября за 2,5 часа до полуночи президент США Джо Байден утвердил временный бюджет на 45 дней. В него вошли только финансирование работы правительства и поддержка пострадавших от стихийных действий . Чтобы предотвратить шатдаун, главе Белого дома пришлось закрыть глаза на отсутствие статьи расходов на финансирование Киева.

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Сейчас ситуация может повториться, только к украинскому кризису добавилось обострение палестино-израильского конфликта , в рамках которого США заняли категорическую позицию в пользу поддержки еврейского государства. Вероятно, Байдену и в этот раз придется подписать проект бюджета, который не будет учитывать нужды Украины и Израиля.

— В разных ситуациях и республиканцы, и демократы используют угрозу шатдауна в своих политических целях для борьбы с оппонентом. Это дубина, которой республиканцы бьют по демократам и наоборот , — считает политолог Игорь Пшеничников.

Полное прекращение работы государственных ведомств возможно только в ситуации, если республиканцы и демократы не смогут договориться. Всего в истории был 21 такой прецедент с 1976 года . Последний шатдаун случился в 2018-м, когда парламентарии не смогли договориться о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, возведение которой лоббировал экс-президент Дональд Трамп. Тогда шатдаун продлился рекордные 35 дней.

Угроза шатдауна в совокупности с рекордным госдолгом США может говорить о серьезных экономических проблемах в Штатах , сказал «Известиям» ведущий эксперт РИСИ Павел Захаров.

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— Экономические проблемы США требуют радикальных решений, на которые пока никто не готов . Небольшие подвижки могут произойти только после выборов 2024 года, когда при своей победе демократы попытаются разрешить экономические трудности увеличением налогов, а республиканцы — сокращением социальных расходов, — добавил эксперт.

Как ситуация отразится на поддержке Украины и Израиля

Решение вопросов внешней политики не станет приоритетным для США при утверждении временного бюджета. Если выбор стоит между выплатами зарплат госслужащим и пенсий простым гражданам, США будут готовы пренебречь финансированием зарубежных войн , считает Павел Захаров.

Штаты вполне могут принять временный бюджет без упоминания Украины и Израиля во избежание проблем в бюджетной сфере и экономике . Уже после его утверждения оппоненты могут продолжить разговоры по спорным вопросам финансирования Израиля и Украины , уверен эксперт. Сколько могут занять такие переговоры — неизвестно.

У министерства обороны США осталось около $1,1 млрд для подготовки армии Украины к боевым действиям этой зимой. Об этом 8 ноября на брифинге в Белом доме заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

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По словам чиновника, из $60 млрд, выделенных на помощь Украине с начала вооруженного конфликта, казначейство израсходовало около 96%.

При этом в американской прессе фигурирует еще большая цифра суммарных затрат на Украину — $111 млрд. Такие данные в сентябре представили в эфире телеканала Fox News.

США за неимением внушительных результатов в ходе контрнаступления ВСУ будут постепенно сокращать расходы на финансирование Украины , уверен Игорь Пшеничников.

Против продолжения активной финансовой поддержки Украины — избранный в конце октября спикер палаты представителей Майк Джонсон . В первые дни после вступления в должность он заявил, что американская администрация должна отчитаться за каждый доллар, потраченный на Украину , а затем настоял на разделении пакетов финансовой помощи Украине и Израилю.

Однако, несмотря на все сложности, США найдут способ продолжить поддержку Киева, считает эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

—То, что сейчас происходит на Украине, и тот режим, в котором оно происходит, полностью устраивает США. Вашингтон скорее будет настаивать на перемирии или на мире, но всё равно не откажется от помощи Украине, — уверен эксперт.

Что касается финансирования Израиля, то тут Штаты вряд ли пойдут на сокращение бюджета , уверен Игорь Пшеничников.

— Они никогда не прекратят финансировать Израиль. При всех администрациях главным союзником на Ближнем Востоке США видели Израиль. Это неприкасаемая корова, которую будут финансировать всегда , — говорит эксперт.

Он связывает позицию США также с тем, что большая часть сотрудников администрации Байдена — этнические евреи, которые, по словам эксперта, в данной ситуации будут действовать «по зову крови».