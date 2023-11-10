Все против одного: почему страны Латинской Америки рвут связи с Израилем

Латиноамериканские страны продолжают активно вставать на сторону палестинцев в условиях ближневосточного конфликта: Колумбия поддержала призыв Алжира подать иск на уровне МУС против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а Боливия разорвала дипотношения с еврейским государством . В экспертном сообществе считают, что на обострение с Израилем из-за ситуации в Газе могут пойти, например, страны МЕРКОСУР . В Колумбии же уверены, что палестинцев поддерживают прежде всего страны, где у власти находятся лидеры левого толка и не имеющие прочных экономических отношений с еврейским государством. Чем может завершиться противостояние Израиля с МУС — в материале «Известий».

Чего пытаются добиться страны Латинской Америки

10 ноября министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ахмад Ханом . Это произошло на следующий день после того, как президент латиноамериканской страны заявил на своей странице в X о решении поддержать Алжир, который призвал подать иск в МУС в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху .

«Я призываю свободных людей мира, арабских юристов и правозащитные организации подать иск против сионистского образования (Израиль) в Международный уголовный суд, чтобы положить конец десятилетиям безнаказанности за преступления в отношении Палестины», — сказал Абдельмаджид Теббун.

Министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва Фото: Global Look Press/Chepa Beltran

Международный уголовный суд способен самостоятельно или по призыву одного из государств, ратифицировавших Римский статут, инициировать следствие против физического лица, которое подозревается в нарушении норм международного уголовного права, пояснил в разговоре с «Известиями» профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

По итогам расследования МУС может объявить обвиняемого в международный розыск. Но тут есть нюанс: должностное лицо находится под иммунитетом своего государства даже во время пребывания за границей . В том случае, если государство решит выдать обвиняемого МУС, тот будет направлен на судебное слушание в Гаагу. В случае обвинительного приговора после продолжительного судебного процесса виновного могут оставить на содержании в тюрьме Нидерландов или экстрадировать для отбывания срока на родине.

Ранее представитель правительства Палестины Ибрагим Мильхем сообщил, что Международный уголовный суд задокументировал дела о преступлениях, совершенных Израилем в секторе Газа . Еврейское государство 7 октября подверглось террористической атаке со стороны ХАМАС. После этого ЦАХАЛ начала бомбардировки по сектору Газа. В итоге в анклаве погибло уже более 10 тыс. человек, среди них много женщин, детей и пожилых людей. В ООН несколько раз говорили о том, что еврейское государство совершает военные преступления в секторе Газа.

Фото: Global Look Press/Nidal Eshtayeh

«Разворачивается гуманитарная катастрофа для 2,2 млн человек, запертых в Газе, которые подвергаются коллективному наказанию. Коллективное наказание — это военное преступление», — сказала пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Тем не менее Израиль утверждает, что действует в рамках самообороны, когда главная цель заключается в устранении ХАМАС и недопущении повторения событий 7 октября . Более того, стоит отметить, что Израиль еще до нынешних событий обвинял МУС в антисемитизме из-за «абсолютно ложного обвинения в военных преступлениях».

В случае с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху МУС будет тяжело предпринять какие-то действия , уверен Дмитрий Лабин. Так же как Россия, Китай, Индия, Иран и США, Израиль не принял юрисдикцию МУС. Тем временем не признанное многими странами государство Палестина находится под юрисдикцией международного суда , причем в границах на 1976 год (то есть в составе сектора Газа и Западного берега, включая Восточный Иерусалим). Махмуд Аббас подписал Римский статут 31 декабря 2014 года. В 2018-м Палестина попыталась инициировать расследование против действий Израиля. В 2021 году следствие было начато, однако еврейское государство отказалось сотрудничать с судом.

Фото: Global Look Press/Omar Ashtawy

Как реагирует Израиль на критику

Основными критиками действий Израиля на территории сектора Газа выступили Колумбия, Чили и Боливия. 31 октября Боливия решила разорвать дипломатические отношения с еврейским государством . Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел страны Фредди Мамани. В тот же день осудили действия Израиля и отозвали своих послов для консультаций Колумбия и Чили . 3 ноября своего посла для консультаций отозвал Гондурас.

Как утверждает колумбийский политолог Мария Паула Веландиа, среди стран, осуждающих действия Израиля, в основном те, кто имеет у власти левонастроенных лидеров, намеренных бороться с пережитками колониализма . Кроме того, по словам эксперта, государствам латиноамериканского региона проще идти на эти действия, поскольку они не имеют плотных экономических связей с Израилем.

— Для стран Латинской Америки разрыв дипломатических отношений с Израилем не станет глобальной проблемой для экономики . Это определенно ведет к ряду сложностей, но с ними вполне можно справиться, — считает политолог.

Хотя, с другой стороны, та же Колумбия довольно активно сотрудничала с Израилем в оборонной сфере . А на фоне заявлений колумбийского лидера Густаво Петро, который осудил действия ЦАХАЛ в секторе Газа, еврейское государство прекратило экспорт систем безопасности в это южноамериканское государство.

Фото: Global Look Press/Naaman Omar

Действия Израиля также осудило правительство Кубы. Президент страны Мигель Диас-Канель 29 октября написал на своей странице в Х, что история не прощает безразличие , а глава МИД Кубы Бруно Родригес выразил сожаление по поводу гибели более 3 тыс. детей в секторе Газа «по вине преступной эскалации конфликта Израилем».

На связь с президентом Палестины Махмудом Аббасом 16 октября вышел лидер Венесуэлы Николас Мадуро . В телефонном разговоре глава Боливарианской Республики обвинил Израиль в гибели тысяч жителей сектора Газа и заявил, что своими действиями еврейское государство перешло границы уважения международного гуманитарного права . Несколькими днями позже, 19 октября, Мадуро сообщил об отправке более 30 т гуманитарной помощи в сектор Газа.

Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов прогнозирует, что следующими разорвать дипломатические отношения с Израилем могут страны МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

— У латиноамериканцев свои ценности. Они привержены нормам гуманитарного права и уверены, что не должны страдать невиновные. Это не значит, что они поддерживают ХАМАС , они все осудили действия 7 октября, но они осуждают еще и действия, которые совершил Израиль, — резюмировал эксперт.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва Фото: Global Look Press/Ton Molina

Хотя стоит учесть, что для Бразилии Израиль остается достаточно важным торговым партнером . С другой стороны, президент федеративной республики Луис Инасиу Лула да Силва ранее назвал происходящее на Ближнем Востоке геноцидом, а не войной . Осудило действия Израиля после бомбардировок лагеря беженцев в Газе 1 ноября и руководство Аргентины.