Газовая акция: к чему могут привести демонстрации в поддержку Палестины

Акции протеста в поддержку Палестины, прокатившиеся по городам Европы и США на выходных, постепенно расширяются и рано или поздно побудят ЕС и американское правительство начать убеждать Израиль пойти на перемирие. Однако ожидать, что Евросоюз или США откажутся от публичной поддержки еврейского государства, не стоит, считают эксперты. Пока что израильские политики явно не стремятся демонстрировать готовность к прекращению огня, несмотря на усилия Вашингтона. О том, как складывается ситуация на Ближнем Востоке, — в материале «Известий».

Блинкен прилетел в Турцию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен спустя несколько дней после визита в Израиль прилетел в Анкару, где 6 ноября были запланированы его переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. На то, что беседа вряд ли пройдет в дружеской обстановке, особенно учитывая критику со стороны президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес США за поддержку Израиля в войне в секторе Газа, указывал и прохладный прием турецкой стороны.

Местные СМИ сообщают, что никто из высокопоставленных турецких чиновников не встретил Блинкена в аэропорту, а в VIP-зале в момент прибытия американского дипломата было отключено освещение. «В Турции такое происходит впервые. <…> Протест, который сравним с пощечиной», — так газета Aksam охарактеризовала начало визита главы Госдепа в Анкару.

Госсекретарь США Блинкен прилетел в Анкару Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Сама встреча 6 ноября продлилась около трех часов, но заявлений по ее итогам сделано не было. Известно лишь, что в центре внимания находился поиск путей урегулирования ситуации в Газе.

Достаточно холодный прием ждал Блинкена и у здания МИД Турции, где группа активистов Союза турецкой молодежи устроила акцию протеста. Они размахивали флагами Палестины, выкрикивая антиизраильские лозунги и требования к дипломату «убираться из страны», сообщает газета Aydinlik.

Реджеп Тайип Эрдоган уже не раз подвергал Израиль и его сторонников критике за несоблюдение норм международного права во время боевых действий в секторе Газа. А самого Блинкена турецкий лидер уличал в субъективном подходе при оценке конфликта.

Вашингтон, очевидно, понимая, что в мире поднимается всё больше вопросов относительно морально-этического аспекта ведения войны Израилем, пытается надавить на еврейское государство, чтобы обеспечить гуманитарные паузы в боевых действиях. По словам американского госсекретаря, США и Израиль обсуждают практические вопросы таких пауз, чтобы они способствовали в том числе и освобождению заложников. Полагается, что это стало и одной из основных тем переговоров Блинкена в Тель-Авиве 3 ноября.

— Есть одна вещь, которую мы не сделаем: не будет прекращения огня без возвращения заложников, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с военнослужащими ВВС 5 ноября. — Это должно быть полностью исключено из нашего лексикона. Мы говорим это нашим друзьям и нашим врагам. Мы просто продолжим, пока не разобьем их. У нас нет альтернативы. Думаю, мы все это понимаем сегодня.

Протесты и дипломатия

На правительство Израиля продолжает оказываться давление и по дипломатической линии. 4 ноября послов из Израиля отозвали Турция и Гондурас. Ранее, 2 ноября, своих представителей вернули Иордания и Бахрейн, второй при этом прекратил с еврейским государством все экономические связи. Также послы вернулись в Чили и Колумбию, а Боливия и вовсе прекратила дипотношения с Израилем.

В этой связи примечательно, что и европейская дипломатия по мере того, как мир поляризуется на фоне ближневосточного кризиса, смягчает свою риторику и называет события в регионе трагедией, виной которому политический провал международной дипломатии.

Митинги в поддержку Палестины у Белого дома в Вашингтоне (США) Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

— Происходящая трагедия на Ближнем Востоке — это результат коллективного политического и морального провала. И израильский, и палестинский народы платят высокую цену за этот провал, и она будет только расти, — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

На выходных крупные акции в поддержку Палестины прошли в европейских столицах и в Вашингтоне. Так, 4 ноября в американской столице несколько десятков тысяч (по некоторым оценкам, до 30–40 тыс.) демонстрантов прошествовали с палестинскими флагами буквально в паре кварталов от Белого дома. Многочисленные демонстрации состоялись в Берлине (до 8 тыс. человек), Дюссельдорфе (до 17 тыс.), в Париже, Неаполе и ряде других городов.

В результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября, по последним данным агентства Al Arabiya, погибли более 800 человек — все гражданские лица, сообщили в минздраве анклава. В некоторых странах прошли акции протеста против действий правительства Израиля. На фото — сотни людей собираются возле генерального консульства Израиля в Торонто, Онтарио, чтобы продемонстрировать солидарность с палестинцами в секторе Газа Фото: Getty Images/Anadolu/Mert Alper Dervis Пропалестинские протестующие провели митинг и демонстрацию возле Белого дома Фото: Getty Images/Anadolu/Celal Gunes В момент обстрела в больнице «находились сотни пациентов, раненых и людей, вынужденных покинуть свои дома из-за авиаударов», сообщили в правительстве Палестины Фото: Getty Images/Anadolu/Amru Salahuddien Турецкая полиция по охране общественного порядка применила перцовый баллончик для разгона пропалестинских демонстрантов во время акции протеста перед посольством Израиля в Анкаре Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan Силы безопасности препятствуют демонстрантам, пытающимся проникнуть в посольство Израиля в Аммане, Иордания Фото: Getty Images/Anadolu/Laith Al-jnaidi Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. К нему присоединились и другие арабские страны, в том числе Иран, Ирак и Ливан Фото: Getty Images/Europa Press News ХАМАС возложил ответственность за произошедшее на США и Израиль. Последний свою вину не признает, говоря, что удар был нанесен исламскими группировками из самой Газы Фото: REUTERS/Dilara Senkaya «Мы прибыли по тревоге в больницу, расположенную в центре Газы. Мы пришли и увидели — геноцид. Они спасались только под деревьями — ни комнат, ни убежищ. Они бомбили их ракетами. Никто не ранен — все были убиты», — сообщил СМИ палестинский врач скорой помощи Ахмед Юсеф эл-Лух. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya Демонстранты в Стамбуле подожгли импровизированный израильский флаг во время акции протеста Фото: REUTERS/Dilara Senkaya Правительство ХАМАС в секторе Газа назвало нападение военным преступлением Фото: REUTERS/Dilara Senkaya В Газе заявили, что готовы к немедленному освобождению всех заложников, если обстрелы со стороны Израиля прекратятся Фото: REUTERS/Zohra Bensemra Ливанцы собираются перед посольством США, чтобы устроить акцию протеста против израильского авиаудара по баптистской больнице Аль-Ахли Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Cardenas Протестующие попытались взять здание штурмом. В ответ представители силовых структур перегородили проходы к территории посольства Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Colon Вид на территорию в густом дыму в момент, когда ливанцы собираются перед посольством США, чтобы устроить акцию протеста Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Cardenas В ходе митингов против авиаудара Израиля был ранен один из демонстрантов Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Cardenas Ливанцы также устроили акцию протеста перед французской дипмиссией Фото: Getty Images/Anadolu/Houssam Shbaro Полиция вмешалась в митинг, организованный перед зданием посольства Франции в Бейруте Фото: Getty Images/Anadolu/Houssam Shbaro Не обошлось без столкновений возле посольства США Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Colon Ливанские протестующие в Бейруте машут палестинскими флагами, взбираясь на забор посольства США Фото: REUTERS/Zohra Bensemra Беспорядки также вспыхнули в Египте, Тунисе и Йемене Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Расширение протестов в поддержку жителей Газы способно вынудить европейские страны пересмотреть подходы к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

— Антиизраильская волна, которая идет по Европе и США, ставит под вопрос жизнеспособность Израиля с точки зрения его экономических взаимодействий, гуманитарных и дипломатических отношений. Поскольку в европейские странах большая численность мусульманских диаспор, антиизраильские протесты могут оказать давление на руководство государств, которое будет вынуждено предпринимать какие-то действия, чтобы этот конфликт если не решить, то заставить Израиль пойти на перемирие, — полагает эксперт.

В то же время усиливается риторика и арабских стран региона. Так, Иордания заявила, что будет рассматривать как объявление войны любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан. Президент Алжира призвал юристов и правозащитников собрать документы для обращения в Международный уголовный суд за военные преступления против Палестины.

Демонстрация в поддержку Палестины в Хельсинки, Финляндия Фото: REUTERS/LEHTIKUVA

Вместе с тем вряд ли стоит ожидать, что страны Запада принципиально поменяют свою позицию и откажутся от поддержки Израиля как минимум на риторическом уровне, считает декан школы политических исследований Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. По словам политолога, все участники процесса понимают, что палестино-израильская проблема — это то, что будет существовать всегда, по крайней мере, до реального формирования двух государств — еврейского и арабского, однако политической воли на это у заинтересованных сторон сейчас нет.

Число жертв превысило 10 тыс. человек

ЦАХАЛ продолжает продвижение в рамках наземной операции в секторе Газа. В частности, сообщалось, что 36-я дивизия ЦАХАЛ уже заняла позиции вдоль побережья, взяв в окружение северную часть анклава. Во время боев, отмечают военные, поражено более 1,6 тыс. объектов ХАМАС.

«В число [пораженных] целей вошли инфраструктура организации, склады оружия, пусковые и наблюдательные пункты противотанковых ракет, а также боевики ХАМАС», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Эксперты ожидают, что зона проведения операции будет расширяться. Вместе с тем потери ЦАХАЛ с начала конфликта выросли до 350 человек.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Bashar Taleb

— Израиль осторожничает, но политические события подталкивают к тому, что наземную операцию придется расширять. Они сами загнали себя в тупик своей риторикой. Кроме того, консервативно настроенные круги израильской общественности требуют возмездия, — говорит Сергей Демиденко.

Сохраняется напряженной обстановка и на границах Израиля. Стороны опасаются масштабирования конфликта за счет подключения к нему третьих сторон — наблюдаются обмены ударами между Израилем и ливанским радикальным движением «Хезболла», а также с Йеменом.

Вашингтон в очередной раз 6 ноября направил Ирану и «Хезболле» предупреждения о готовности вступить в войну, если с территории Ливана будет совершена атака на Израиль.

Иран же, после того как министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху не стал исключать вариант с применением ядерного оружия против Газы, призвал МАГАТЭ и СБ ООН срочно принять меры по денуклеаризации Израиля.

Ситуация в секторе Газа остается критической: до сих пор не до конца решены вопросы эвакуации населения и бесперебойной доставки гуманитарных грузов. С начала конфликта в Газе погибло более 10 тыс. человек, 4104 из которых — дети.