Поджигание розни: как «Хезболла» проникла в Латинскую Америку

Предотвращенный 8 ноября теракт против объектов еврейской общины в Бразилии может оказаться не единственным преступлением на почве антисемитизма, которое готовится в Латинской Америке, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Способствует этому не только падение имиджа Израиля на фоне войны в секторе Газа, но и культурные особенности континента. О том, почему «Хезболла» оказалась в Бразилии и почему ее обвиняют в подготовке терактов в других странах региона — в материале «Известий».

Как «Хезболла» проникла в Бразилию

Служба безопасности Бразилии совместно с израильской разведкой «Моссад» заявила, что им удалось предотвратить теракт, подготовкой которого занималась ливанская шиитская группировка «Хезболла», говорится в заявлении «Моссада», распространенном канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

8 ноября бразильские силовики начали операцию «Трапише», целью которой ставилось выявление возможной вербовки граждан Бразилии для совершения экстремистских акций в стране. Всего было проведено 11 обысков, по итогам которых было «исполнено два ордера на временный арест» и выдано 13 ордеров на арест причастных к подготовке терактов. Полиция проверяет версию с причастностью фигурантов дела к созданию террористической организации или участия в таковых.

О «злых намерениях», которые «Хезболла» и Иран имели в отношении Бразилии, глава Южного командования ВС США Лора Ричардсон заявила еще 11 октября, через несколько дней после начала обострения палестино-израильского конфликта. В частности, она говорила о риске активизации спящих ячеек «Хезболлы» и боевиков-одиночек в Бразилии.

Кроме того, Ричардсон утверждала, что «Хезболла» может использовать Бразилию как платформу для осуществления своих экстремистских целей и в других странах континента, и даже в США.

Западные чиновники и до этого подозревали, что территория Бразилии может быть использована как площадка для подготовки терактов. Так, перед 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке в стране были замечены организатор атаки на башни-близнецы Халид Шейх Мохаммед и сам лидер «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Усама бен Ладен. Кроме того, есть версия, что в Бразилии могла идти подготовка к нападению на посольство Израиля в Буэнос-Айресе в 1992 году и на еврейский общинный центр в 1994-м. В этих преступлениях Аргентина также обвинила «Хезболлу».

В свете предотвращенного 8 ноября теракта в бразильских СМИ вспоминают соглашение о техническом сотрудничестве Бразилии и Палестины, подписанное еще в 2010 году президентом страны Лулой да Силвой. В тексте не уточняются конкретные области сотрудничества и проекты между странами, и на основе этого сторонники произраильской позиции в Бразилии полагают, что документ может быть использован последователями «Хезболлы» и ХАМАС как предлог, чтобы в борьбе за свободу Палестины использовать территорию Бразилии для создания своих штабов.

Не только в Бразилии

В странах Латинской Америки проживает большое число этнических евреев. На 2021 год в Аргентине числилось около 180 тыс. представителей еврейской общины, в Бразилии — около 93 тыс., в Чили — 18 тыс., в Уругвае — 16 тыс. То есть они создают заметные диаспоры, а потому атаки на объекты общины часто привлекают большое внимание общественности.

Атака на еврейский общинный центр в Буэнос-Айресе 18 июля 1994 года унесла жизни 85 человек, более 300 тогда были ранены. В преступлении Аргентина так же, как и два года назад во время покушения на израильское посольство, обвинила «Хезболлу». Аргентинские власти называют эту атаку самым заметным терактом в истории страны и вторым по значимости преступлением против еврейского народа после Второй мировой войны.

Считают причастной «Хезболлу» и к крушению самолета авиакомпании Alas Chiricanas 19 июля 1994 года. Об этом в 2018 году заявил Биньямин Нетаньяху на встрече с тогдашним президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой. Самолет, следовавший по маршруту Колон – Панама, был подорван в воздухе. Погиб 21 человек, 12 из них были бизнесменами еврейского происхождения.

Почему Латинская Америка?

Основной территорией базирования членов «Хезболлы» в Латинской Америке принято считать трехграничную зону между Аргентиной, Бразилией и Парагваем недалеко от бразильского города Фос-ду-Игуасу. Район с его проницаемыми границами дает сторонникам военизированной организации доступ к 30-тысячному населению местных ливанских экспатриантов , а также открывает проход к странам с крупными еврейскими общинами.

Испанская газета ABC утверждает, что на территории трехграничной зоны находится самый крупный картель группировки «Хезболла» за пределами Ближнего Востока, откуда организация занимается трафиком оружия и торговлей людьми.

По данным газеты, на юге Ливана «Хезболла» печатает огромное количество фальшивых денег, которые обменивает в трехграничной зоне на банковские чеки, которые затем направляет в Европу, где уже конвертирует в реальные деньги.

Большинство стран Латинской Америки не признают «Хезболлу» террористической организацией, что дает ее членам возможность без опаски осуществлять свою деятельность в этой зоне. По словам экспертов американского Фонда защиты демократии, «Хезболла» извлекает выгоду из тесных связей некоторых латиноамериканских стран с Тегераном. В качестве примера они приводят Венесуэлу. Кроме того, исследование фонда утверждает об обширной связи «Хезболлы» с местными преступными синдикатами и о вовлеченности организации в наркобизнес. Эти связи, по словам экспертов, дают членам группировки доступ к оружию, контрафактной продукции, а еще к коррумпированным государственным чиновникам.

Интерес для сторонников «Хезболлы» представляют также активисты радикального пропалестинского движения, набирающего популярность среди левонастроенных латиноамериканцев . Согласно исследованию Международной обсерватории по изучению терроризма (OIET), «Хезболла» активно пропагандирует свою позицию на латиноамериканскую публику при помощи сопряженных с группировкой СМИ. Речь идет, в частности, об иранском канале на испанском языке HispanTV и ливанском Al Mayadeen.

Ливанские диаспоры имеют достаточно большой вес в регионе Латинской Америки, и среди их представителей есть и сторонники «Хезболлы» , подтвердил «Известиям» ливанский эксперт Аля’а Хасан.

— Их деятельность сводится к культурной и социальной сфере. Однако я сомневаюсь, что они сотрудничают с «Хезболлой» с целью создать своего рода альянс против США , — говорит Аля'а Хасан.

Тем не менее опасность терактов в Латинской Америке сейчас сохраняется, поскольку в этих странах достаточно высокий уровень преступности, а имидж Израиля на фоне критики относительно методов ведения войны в секторе Газа снижается, считает заместитель директора Института Латинской Америки Борис Мартынов.

— Война на Ближнем Востоке порождает чувство неприязни по всему миру, и Латинская Америка не исключение. Пока конфликт не закончен, мы можем ожидать еще каких-то острых проявлений, — пояснил Мартынов.

Видят эксперты причины активизации исламских группировок в Латинской Америке и в культурных особенностях региона в целом.