Поджигание розни: как «Хезболла» проникла в Латинскую Америку
Предотвращенный 8 ноября теракт против объектов еврейской общины в Бразилии может оказаться не единственным преступлением на почве антисемитизма, которое готовится в Латинской Америке, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Способствует этому не только падение имиджа Израиля на фоне войны в секторе Газа, но и культурные особенности континента. О том, почему «Хезболла» оказалась в Бразилии и почему ее обвиняют в подготовке терактов в других странах региона — в материале «Известий».
Как «Хезболла» проникла в Бразилию
Служба безопасности Бразилии совместно с израильской разведкой «Моссад» заявила, что им удалось предотвратить теракт, подготовкой которого занималась ливанская шиитская группировка «Хезболла», говорится в заявлении «Моссада», распространенном канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
8 ноября бразильские силовики начали операцию «Трапише», целью которой ставилось выявление возможной вербовки граждан Бразилии для совершения экстремистских акций в стране. Всего было проведено 11 обысков, по итогам которых было «исполнено два ордера на временный арест» и выдано 13 ордеров на арест причастных к подготовке терактов. Полиция проверяет версию с причастностью фигурантов дела к созданию террористической организации или участия в таковых.
О «злых намерениях», которые «Хезболла» и Иран имели в отношении Бразилии, глава Южного командования ВС США Лора Ричардсон заявила еще 11 октября, через несколько дней после начала обострения палестино-израильского конфликта. В частности, она говорила о риске активизации спящих ячеек «Хезболлы» и боевиков-одиночек в Бразилии.
Кроме того, Ричардсон утверждала, что «Хезболла» может использовать Бразилию как платформу для осуществления своих экстремистских целей и в других странах континента, и даже в США.
Западные чиновники и до этого подозревали, что территория Бразилии может быть использована как площадка для подготовки терактов. Так, перед 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке в стране были замечены организатор атаки на башни-близнецы Халид Шейх Мохаммед и сам лидер «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Усама бен Ладен. Кроме того, есть версия, что в Бразилии могла идти подготовка к нападению на посольство Израиля в Буэнос-Айресе в 1992 году и на еврейский общинный центр в 1994-м. В этих преступлениях Аргентина также обвинила «Хезболлу».
В свете предотвращенного 8 ноября теракта в бразильских СМИ вспоминают соглашение о техническом сотрудничестве Бразилии и Палестины, подписанное еще в 2010 году президентом страны Лулой да Силвой. В тексте не уточняются конкретные области сотрудничества и проекты между странами, и на основе этого сторонники произраильской позиции в Бразилии полагают, что документ может быть использован последователями «Хезболлы» и ХАМАС как предлог, чтобы в борьбе за свободу Палестины использовать территорию Бразилии для создания своих штабов.
Не только в Бразилии
В странах Латинской Америки проживает большое число этнических евреев. На 2021 год в Аргентине числилось около 180 тыс. представителей еврейской общины, в Бразилии — около 93 тыс., в Чили — 18 тыс., в Уругвае — 16 тыс. То есть они создают заметные диаспоры, а потому атаки на объекты общины часто привлекают большое внимание общественности.
Атака на еврейский общинный центр в Буэнос-Айресе 18 июля 1994 года унесла жизни 85 человек, более 300 тогда были ранены. В преступлении Аргентина так же, как и два года назад во время покушения на израильское посольство, обвинила «Хезболлу». Аргентинские власти называют эту атаку самым заметным терактом в истории страны и вторым по значимости преступлением против еврейского народа после Второй мировой войны.
Считают причастной «Хезболлу» и к крушению самолета авиакомпании Alas Chiricanas 19 июля 1994 года. Об этом в 2018 году заявил Биньямин Нетаньяху на встрече с тогдашним президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой. Самолет, следовавший по маршруту Колон – Панама, был подорван в воздухе. Погиб 21 человек, 12 из них были бизнесменами еврейского происхождения.
Почему Латинская Америка?
Основной территорией базирования членов «Хезболлы» в Латинской Америке принято считать трехграничную зону между Аргентиной, Бразилией и Парагваем недалеко от бразильского города Фос-ду-Игуасу. Район с его проницаемыми границами дает сторонникам военизированной организации доступ к 30-тысячному населению местных ливанских экспатриантов, а также открывает проход к странам с крупными еврейскими общинами.
Испанская газета ABC утверждает, что на территории трехграничной зоны находится самый крупный картель группировки «Хезболла» за пределами Ближнего Востока, откуда организация занимается трафиком оружия и торговлей людьми.
По данным газеты, на юге Ливана «Хезболла» печатает огромное количество фальшивых денег, которые обменивает в трехграничной зоне на банковские чеки, которые затем направляет в Европу, где уже конвертирует в реальные деньги.
Большинство стран Латинской Америки не признают «Хезболлу» террористической организацией, что дает ее членам возможность без опаски осуществлять свою деятельность в этой зоне. По словам экспертов американского Фонда защиты демократии, «Хезболла» извлекает выгоду из тесных связей некоторых латиноамериканских стран с Тегераном. В качестве примера они приводят Венесуэлу. Кроме того, исследование фонда утверждает об обширной связи «Хезболлы» с местными преступными синдикатами и о вовлеченности организации в наркобизнес. Эти связи, по словам экспертов, дают членам группировки доступ к оружию, контрафактной продукции, а еще к коррумпированным государственным чиновникам.
Интерес для сторонников «Хезболлы» представляют также активисты радикального пропалестинского движения, набирающего популярность среди левонастроенных латиноамериканцев. Согласно исследованию Международной обсерватории по изучению терроризма (OIET), «Хезболла» активно пропагандирует свою позицию на латиноамериканскую публику при помощи сопряженных с группировкой СМИ. Речь идет, в частности, об иранском канале на испанском языке HispanTV и ливанском Al Mayadeen.
Ливанские диаспоры имеют достаточно большой вес в регионе Латинской Америки, и среди их представителей есть и сторонники «Хезболлы», подтвердил «Известиям» ливанский эксперт Аля’а Хасан.
— Их деятельность сводится к культурной и социальной сфере. Однако я сомневаюсь, что они сотрудничают с «Хезболлой» с целью создать своего рода альянс против США, — говорит Аля'а Хасан.
Тем не менее опасность терактов в Латинской Америке сейчас сохраняется, поскольку в этих странах достаточно высокий уровень преступности, а имидж Израиля на фоне критики относительно методов ведения войны в секторе Газа снижается, считает заместитель директора Института Латинской Америки Борис Мартынов.
— Война на Ближнем Востоке порождает чувство неприязни по всему миру, и Латинская Америка не исключение. Пока конфликт не закончен, мы можем ожидать еще каких-то острых проявлений, — пояснил Мартынов.
Видят эксперты причины активизации исламских группировок в Латинской Америке и в культурных особенностях региона в целом.
Радикальный ислам — идеология протеста. Латинская Америка — территория, где протест является частью национальной культуры. Когда мы говорим об исламистском протесте, это протест против несправедливости, считает Борис Мартынов.