Мрачный союз: почему США недовольны действиями Израиля

США пытаются добиться прекращения огня между Израилем и ХАМАС на фоне авиаударов ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Джебалии, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Госсекретарь Энтони Блинкен 2 ноября начал свой визит на Ближний Восток, и одна из его целей — достичь гуманитарного перемирия. В ООН обвиняют Израиль в совершении военных преступлений, что создает негативный шлейф для США, полагают аналитики. По их мнению, Вашингтон рассчитывает как можно скорее урегулировать конфликт, чтобы вкладывать большинство ресурсов в поддержку Украины и Тайваня. Почему Джо Байдену вряд ли удастся принудить Израиль к перемирию — в материале «Известий».

Второй визит в Израиль

Почти месяц длится война между Израилем и ХАМАС, и она уже успела привести к беспрецедентному числу жертв. По данным Минздрава сектора Газа, количество убитых мирных граждан превысило 9 тыс., раненных — 32 тыс., более 2 тыс. пропали без вести. 2 ноября ВОЗ сообщила, что почти половина больниц в анклаве (14 из 36) больше не работает. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) доложило, что на сегодня в их пунктах временного проживания приходится размещать около 529 тыс. беженцев.

На фоне этого гуманитарного кризиса 2 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен уже во второй раз за месяц (в первый раз — 12 октября) направился на Ближний Восток. Ожидается, что 3 ноября он встретится с руководством Израиля, а затем Иордании. По сообщению Госдепа, он прибыл, чтобы «подтвердить поддержку США права Израиля на самооборону от терроризма», а также обсудить защиту американских граждан в Израиле, на Западном берегу и в секторе Газа. В Иордании он планирует обсудить вопросы защиты гражданского населения и доставки гуманитарной помощи мирным жителям Газы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен общается с журналистами перед отъездом из Вашингтона в поездку на Ближний Восток и в Азию на базе Эндрюс, штат Мэриленд Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В преддверии визита Блинкена Госдеп признался, что решением конфликта между израильтянами и палестинцами может стать создание палестинского государства. «Один из наших первых важных принципов заключается в установлении двухгосударственного решения», — заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. Кроме того, 1 ноября Израиль посетил советник Госдепартамента США Дерек Шолле. Одной из тем визита стало обсуждение мер по недопущению разрастания конфликта.

При этом в войну Израиля и ХАМАС постепенно втягиваются все новые стороны — ливанская «Хезболла» и йеменские хуситы. Масла в огонь подливает и весьма жесткий стиль боевых действий армии обороны Израиля. Так, 31 октября и 1 ноября ЦАХАЛ нанес мощные удары по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По данным ХАМАС, в результате погибли 195 человек, 777 — пострадали. По оценке Washington Post, эта бомбардировка стала «самой смертоносной воздушной атакой Израиля с начала войны».

Палестинцы ищут выживших на месте израильских ударов по домам в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа Фото: REUTERS/Anas Al-Shareef

ЦАХАЛ подтвердил удар по лагерю беженцев. Подполковник Ричард Хехт сообщил, что Израиль планировал уничтожить одного из командиров ХАМАС Ибрагима Биари, который «прятался за спинами мирных жителей». Гибель мирного населения он назвал «трагедией войны». В ЦАХАЛ также заявили о ликвидации «большого числа террористов, находившихся вместе с Биари». При этом американские СМИ со ссылкой на ХАМАС отметили, что Биари не находился на месте атаки и «чувствует себя хорошо». Палестинские боевики из бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС), в свою очередь сообщили, что при бомбежке Джабалии погибли семь заложников, включая трех иностранцев.

Мировое сообщество крайне негативно отреагировало на авиаудары ЦАХАЛ по лагерю беженцев. Израиль осудили Саудовская Аравия, Катар, Япония и даже Евросоюз. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что потрясен числом жертв. Весьма жестко высказалась ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш сообщил, что шокирован ударами ЦАХАЛ, а его заместитель Мартин Гриффитс назвал это «зверством». Примечательно, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека не исключило: удары по лагерю беженцев Джабалия могут быть приравнены к военному преступлению.

Тела палестинцев, погибших в результате израильских ударов на севере сектора Газа Фото: REUTERS/Anas Al-Shareef

Резко негативно отреагировали и в России. «Шокированы информацией о гибели большого количества мирных жителей в результате бомбардировок израильской авиацией лагеря беженцев в городе Джебалия в секторе Газа», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Досадная помеха для США

После атаки боевиков ХАМАС 7 октября США и страны ЕС не раз заявляли о праве Израиля на самооборону и ответные меры. Однако резкие действия ЦАХАЛ в секторе Газа стали встречать неодобрение в Вашингтоне. На днях Энтони Блинкен в разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом призвал минимизировать ущерб для гражданского населения при проведении военной операции в секторе Газа. А в газете Politico появилась информация, что в администрации президента Джо Байдена недовольны премьер-министром Биньямином Нетаньяху. По данным издания, Байден и его помощники обсуждали вероятность того, что дни израильского премьера на этом посту «сочтены».

Однако у США нет никакого механизма давления на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Сергей Демиденко. По мнению востоковеда, США не смогут ввести какие-либо санкции против Израиля.

Демонстрант держит плакат с изображением президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, залитых кровью, во время акции протеста в поддержку палестинцев в Мадриде Фото: REUTERS/Isabel Infantes

— Еврейское, оружейное и другие лобби будут активно выступать против прекращения огня и принуждения Нетаньяху к миру. Байден стал фактически заложником ситуации. Повлиять на израильское руководство США могут только «добрым словом» и «револьвера» у них, к сожалению, нет. Израиль будет действовать так, как считает нужным, и остановить его могут только противодействие ХАМАС и других палестинских организаций, — сказал он «Известиям».

Байдену не удастся принудить власти Израиля пойти на перемирие с ХАМАС, пока этого не захотят сами израильтяне, уверен он. При этом не исключено, что администрация президента Соединенных Штатов добивалась отставки Нетаньяху в контексте атаки ХАМАС на Израиль, однако недооценила его «живучесть», считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Американцы посмотрели на события 7 октября сквозь пальцы — я считаю, что их разведка безусловно имела все данные и могла это предотвратить. Но администрация, видимо, решила, что пусть все идет, как идет. Однако она не ожидала, что ситуация примет такие масштабы, — заявил эксперт «Известиям». — Нетаньяху отражает сегодня глубинные настроения израильского общества. Как из этой ситуации будет выкручиваться администрация Байдена, сложно сказать.

Кадр из видео, снятого боевиками ХАМАС, показывающий уничтожение израильского танка в секторе Газа Фото: REUTERS

Сергей Демиденко, в свою очередь подчеркивает, что США не хотят, чтобы в зоне их стратегических интересов — на Ближнем Востоке — происходил конфликт, и они добиваются прекращения огня. Вашингтон при этом беспокоят постоянные обстрелы лагерей беженцев и удары по мирному населению.

— Это создает ненужный информационный фон и отвлекает ресурсы. США хотят, чтобы это закончилось. Вашингтону сейчас не очень хотелось бы участвовать в делах Ближнего Востока. Байден сделал ставку на украинский кризис, ему бы хотелось вкладываться туда, а ближневосточный кризис для него — досадная помеха, — объяснил эксперт «Известиям».

2 ноября Джо Байден призвал Израиль и ХАМАС приостановить боевые действия, чтобы освободить заложников из сектора Газа. Как сообщает Bloomberg, об этом он заявил на предвыборном мероприятии по сбору средств в Миннеаполисе. Во время своего выступления он объявил, что, мол, убедил Нетаньяху дать время на вывод пленных перед началом наземной операции, а президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси — позволить иностранцам и раненым палестинцам покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». На сегодня из анклава, по информации СМИ, вышло несколько сотен человек.

Палестинцы с двойным гражданством ждут разрешения покинуть сектор Газа на пограничном переходе Рафах на границе с Египтом Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Следует отметить, что США пытаются минимизировать свое политическое присутствие на Ближнем Востоке с 2011 года. Тогда президент Барак Обама (2009-2017) вывел войска из Ирака. Затем в 2021 году его дело продолжил Байден, выведя американский контингент из Афганистана и свернув всю миссию НАТО. Примечательно, что 1 ноября Белый дом пригрозил наложить вето на законопроект республиканцев об оказании помощи Израилю, если он не будет включать военную помощь Украине и Тайваню.

К слову, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что обострение ситуации вокруг сектора Газа — яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке.