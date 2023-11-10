«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»

Главная цель наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа — освобождение всех похищенных граждан и уничтожение военно-политической власти ХАМАС , чтобы не допустить повторения событий 7 октября. Об этом «Известиям» рассказал советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман . По его словам, руководство Израиля видит в Египте ключевого игрока для формирования будущего сектора Газа из-за исторических и географических факторов. Пока же в Израиле полностью отвергают любые виды переговоров с ХАМАС и готовы к возможному расширению конфликта при участии проиранских шиитских группировок в регионе. И, несмотря на то что ЦАХАЛ ведет боевые действия в палестинском анклаве решительно, командование проявляет осторожность, чтобы избежать потерь среди личного состава.

«Основным гуманитарным вопросом считаем освобождение похищенных»

— «Хезболла» и «Ансар Аллах» фактически участвуют в сегодняшней войне. Учитывая их более серьезный арсенал и боевые возможности, чем у ХАМАС, готов ли Израиль вести боевые действия еще на несколько фронтов?

— Израиль уже сейчас ведет войну на несколько фронтов, но при этом важно понимать, что это не очередной локальный палестино-израильский конфликт или арабо-израильский конфликт. Ведь среди жертв нападения ХАМАС и десятки мирных арабских граждан [проживающих на территории Израиля]. Для них вообще нет никакой разницы между евреем и палестинцем, ХАМАС — это однозначно ИГИЛ (запрещено в РФ). Этому движению присуща такая же радикальная исламистская идеология, им чужда любая человеческая цивилизация.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман

Это не локальный конфликт, это широкомасштабная война между цивилизацией и варварством . Это практически война с осью зла и осью террора. Израиль способен вести боевые действия и в Газе, и в Ливане. После войны 2006 года между Израилем и «Хезболлой» Насралла (Хасан Насралла, генеральный секретарь ливанской шиитской военизированной партии. — «Известия») открыто признался, когда выбрался из своего бункера, что лучше бы он не начинал эту войну.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху однозначно предупреждает, что если наши враги повторят ошибку и решат расширить масштаб военных действий с территории Ливана, то это приведет к колоссальным последствиям . Здесь я хочу напомнить, что сам факт нахождения «Хезболлы» в Южном Ливане является нарушением резолюций 1701 от 2006 года и 1559 от 2004 года Совета Безопасности ООН, которые обязывают разоружить все военные группировки в Ливане. Они гласят о том, что контроль над всей территорией этой страны должен осуществляться исключительно регулярной армией Ливана, а соблюдение порядка в южной части этой страны — обеспечиваться миротворческими силами ООН. На деле мы видим, что Израиль до последнего сантиметра покинул территорию Ливана, в то время как террористы «Хезболлы» заняли эти территории — они начали фактически готовиться к следующему нападению на Израиль . Армия Израиля уже обнаруживала тоннели, которые подготавливала «Хезболла». Наша страна готова к подобному развитию событий.

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

— Стоит ли ожидать наступления ЦАХАЛ по всем фронтам? Почему военная операция проходит только на севере?

— В целом политическое руководство страны во главе с премьер-министром Нетаньяху и по единогласному решению военно-политического кабинета приняло решение о достижении двух основных целей — это прежде всего освобождение всех наших заложников, среди которых, я напомню, младенцы, маленькие дети, молодые люди, пожилые граждане и жертвы холокоста. Наша ключевая цель — это освобождение наших заложников и уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа .

Все эти задачи возложены на командование армии, и именно генштаб совместно с военным кабинетом определяет тактические направления наступательных действий. Несмотря на то что основные интенсивные военные действия ведутся сейчас в северной части сектора Газа, ни один террорист ХАМАС или другой террористической организации не может чувствовать себя в безопасности практически нигде.

В связи с этим хочу подчеркнуть, что все ракетные обстрелы Израиля ведутся со всей территории сектора и Израиль наносит удары и по пусковым установкам, и по другой инфраструктуре террора, где бы они ни размещались . Сейчас мы видим уже десятки документальных свидетельств того, что пусковые установки ХАМАС расположены в непосредственной близости с детскими и медицинскими учреждениями. Поэтому израильская армия на данный момент занимается тем, что практически уничтожает всю инфраструктуру ХАМАС, в том числе его ракетный потенциал, чтобы лишить их возможности стрелять по нашей территории.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

— Какие на данный момент потери со стороны Армии обороны Израиля и какие потери у ХАМАС? Сколько солдат в целом участвуют в наземной операции?

— Что касается наших потерь, для нас жизнь каждого солдата равна целому миру, поэтому действия армии ведутся решительно, но осторожно. С начала военной операции мы потеряли 32 солдата и офицера, в целом потери с учетом боев с террористами у армии составляют 349 человек . Подсчет потерь ХАМАС ложится на их плечи. Им, видимо, еще долго придется находить своих погибших: и в завалах, и в тоннелях, где они надеялись спрятаться и оттуда предпринимать попытки атаковать подразделения ЦАХАЛ. Уже на сегодняшний момент уничтожены десятки высокопоставленных командиров этой радикальной исламистской террористической организации. И это только начало .

— Несмотря на открытие ЦАХАЛ гуманитарного коридора на севере Газы, южные части анклава продолжают обстреливаться, хотя и с меньшей интенсивностью. Какова вероятность создания безопасного для мирных жителей района?

— Любое прекращение боевых действий на тот или иной срок обусловлено исключительно освобождением наших заложников. Просто потрясает, когда речь заходит о каком-либо гуманитарном вопросе, когда во главу угла ставят только благополучие палестинцев . Основным гуманитарным вопросом на данный момент считается освобождение похищенных террористами ХАМАС израильтян и граждан других стран, в том числе и россиян . Без освобождения похищенных не будет никакого прекращения огня, такова позиция израильского руководства, которую премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще раз подтвердил во время своей пресс-конференции 7 ноября.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Вы представьте только на секунду, что десятимесячный ребенок или десятки маленьких детей, стариков, женщин и мужчин находятся в руках террористов и об их судьбе ничего не известно. О каком гуманитарном вопросе может идти речь? Почему до сих пор хотя бы представители Красного Креста не посетили заложников? Совершаемое ХАМАС — это не просто военное преступление, это преступление против человечности . Сейчас мы работаем над тем, чтобы освободить заложников и не допустить повторения той резни, которая произошла 7 октября. Об этом обязаны говорить абсолютно все в этом мире.

«Урегулированием конфликта станет уничтожение власти ХАМАС»

— Рассматриваются ли на сегодня переговоры с ХАМАС? Готов ли Израиль приступить к созданию государства Палестина в случае ликвидации сопротивления на территории сектора Газа? Каким в Израиле видят будущее анклава?

— С ХАМАС нет и не будет никаких переговоров . Я уже обозначил две цели нынешней войны. А о благоустройстве и реальности в секторе Газа можно будет говорить только после их достижения: освобождения всех наших похищенных граждан и уничтожения военно-политической власти ХАМАС. Это займет время, мы не пренебрегаем нашим врагом, нам предстоит еще достаточно сложное сражение.

— В некоторых СМИ транслируется мысль о создании некой администрации, подконтрольной ООН, в секторе Газа. Считаете ли вы приемлемым такое решение? Насколько оно реализуемо?

— Сейчас во многих СМИ обсуждаются различные возможные решения. Я не могу сказать, что какое-либо из них наиболее правильное и подходящее. Как я уже сказал выше, о будущем сектора Газа можно будет говорить только после того, как будет покончено с ХАМАС.

Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

— Недавно в СМИ появился документ министерства разведки о переселении жителей палестинского анклава на территорию Синайского полуострова. При этом с 7 октября мы слышим призывы некоторых израильских политиков осуществить данный план. Насколько такие идеи действительно обсуждаются официальными лицами Израиля, учитывая тот факт, что Египет занимает достаточно жесткую позицию относительно принятия беженцев из сектора Газа?

— Руководство Израиля видит в Египте одного из ключевых игроков в решении вопроса будущего сектора Газа. Так сложилось исторически . Здесь стоит напомнить, что именно Египет контролировал сектор Газа вплоть до 1967 года. А с середины 90-х годов в Газе действовала самостоятельно гражданская администрация. С 2005 года там нет ни одного израильского солдата, ни одного поселенца. И обвинять Израиль в том, что он угнетает и устраивает блокаду Газы на протяжении 75 лет, как минимум несправедливо.

— Готов ли Израиль обратиться к той или иной стране по поводу посреднической роли для урегулирования конфликта в секторе Газа? Или Израилю не нужны посреднические усилия?