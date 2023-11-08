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Бомбануло: что известно об израильском ядерном оружии

Высказывание министра по делам Иерусалима и наследию встревожило мировую общественность
Фото: commons.wikimedia.org/TSGT KEVIN J. GRUENWALD
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В конце минувшей недели израильский министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху отметился громким заявлением. В интервью национальному радио он назвал применение ядерного оружия в секторе Газа «одним из вариантов». Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришлось в срочном порядке опровергать слова подчиненного, а тот вскоре и вовсе назвал их метафорой. Между тем, на это высказывание последовала международная реакция. В МИД России заявили, что оно вызывает «огромное количество вопросов», главным образом — относительно израильской ядерной программы. «Известия» разбирались в ситуации.

Взорвал эфир

Следует отметить, что свое заявление Элияху сделал, отвечая на вопрос журналиста о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу. Сам по себе такой диалог весьма показательно характеризует доминирующие в определенных слоях израильского общества настроения. Ультраконсервативные политики, коих немало в нынешнем правительстве Израиля и к которым относится Элияху, стараются максимально отыгрывать данную повестку. В том же интервью министр сказал, что в секторе Газе «нет некомбатантов», а ситуацию с находящимися у ХАМАС заложниками описал формулой «у войны тоже есть цена». Ранее он высказался за фактическое выселение палестинцев с территории проживания, прокомментировав этот вопрос следующей фразой: «Они могут отправиться в Ирландию или пустыни, чудовища в Газе должны найти решение самостоятельно».

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Вместе с тем, политик сделал заявления, на которые де-юре он не имел полномочий. Элияху не входит в «военный кабинет» и не может никоим образом влиять на его решения. Тем не менее слов о ядерном оружии было достаточно, чтобы вызвать сильнейшую реакцию в Израиле и за его пределами. Биньямин Нетаньяху отстранил министра от заседаний правительства (которые, впрочем, в настоящий момент и так практически не проводятся) и заявил, что реплика подчиненного не имеет отношения к реальности. «Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с самыми высокими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы», — передает слова Нетаньяху издание Times of Israel.

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Фото: commons.wikimedia.org/Eladkarmel
Министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху

В том же духе прокомментировал слова министра лидер оппозиции Яир Лапид, назвавший их «безосновательными» и «бессмысленными».

Разумеется, громкое высказывание прокомментировали в ХАМАС. Представитель движения Хазем Касем заявил, что слова министра «отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа».

МИД ОАЭ назвал заявление Элияху «постыдным и неприемлемым». «Такие заявления нарушают международное право и являются подстрекательством к совершению военных преступлений, они также заставляют всерьез опасаться по поводу намерения совершить акт геноцида», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов.

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Впрочем, при всей неуместности и неприемлемости высказывание Элияху подняло ряд куда более сложных вопросов. Их в своем комментарии задала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Вопрос номер один: а что, получается, мы слышим официальные заявления <...> о наличии ядерного оружия? <...> А где международные организации? Где МАГАТЭ?» — сказала она в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

Ядерный клуб

В так называемый ядерный клуб входят девять стран: Россия, США, КНР, Индия, Пакистан, КНДР, Франция, Великобритания и Израиль. Между тем, из всех них только Израиль никогда не признавал за собой ядерный статус. Кроме того, с 1947 года ни одно его правительство не сотрудничало с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) и, соответственно, не подписывало никаких соглашений, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

автомобиль

Автомобили МАГАТЭ

Фото: ТАСС/Стрингер

Впрочем, о том, что Израиль, скорее всего, занимается разработкой и производством ядерного оружия, говорят уже очень давно. Как заявил известный военный теоретик Мартин ван Кревельд, США знают о соответствующих изысканиях своего стратегического союзника еще со времен администрации Кеннеди. Более того, считается, что в 1969 году премьер-министр Израиля Голда Меир и Ричард Никсон заключили соглашение, в рамках которого стороны обязались обеспечить секретность израильской ядерной программы: США — посредством непубличного давления на ООН (и МАГАТЭ как его структурного подразделения), Израиль, в свою очередь, обещал не проводить испытания. Таким образом, Вашингтон на протяжении десятилетий фактически нарушает первую статью ДНЯО, запрещающую «помогать, поощрять и побуждать» неядерное государство к получению доступа к технологии и производству.

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В рассекреченной служебной записке Никсону тогдашний госсекретарь Генри Киссинджер сообщил, что Израиль обязался «не быть первым, кто введет ядерное оружие на Ближний Восток». Буквально ту же формулировку озвучил в 2011 году Биньямин Нетаньяху в интервью CNN: «Такова наша политика. Не быть первым, чтобы ввести ядерное оружие на Ближний Восток». Иными словами, Израиль, де-факто являясь ядерным государством, обязался не подтверждать этот статус до тех пор, пока кто-то другой среди стран региона (например, Иран) не сделает это первым. По этой причине Израиль не принимает участия ни в одном из международных проектов по нераспространению.

Премьер-министр Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Global Look Press/Xinhua/Dana Kopel

Вместе с тем, израильские политики неоднократно публично намекали на имеющиеся в распоряжении государства «инструменты», как, например, экс-премьер-министр страны Яир Лапид в августе прошлого года.

«Оперативная арена в невидимом куполе над нами построена на оборонительных возможностях и наступательных возможностях, а также на том, что иностранные СМИ склонны называть «другими возможностями». Эти другие возможности помогают нам выжить и будут поддерживать нас до тех пор, пока мы и наши дети здесь», — сказал Лапид.

ООН не может

Отсутствие формального статуса никак при этом не влияет на восприятие Израиля международным сообществом. В октябре 2022 года Генассамблея ООН призвала Западный Иерусалим отказаться от ядерного оружия и передать все объекты его разработки и производства в ведение МАГАТЭ. За проголосовали 152 государства, против — пять: США, Канада, Израиль, Микронезия и Палау.

Политика Израиля в вопросе ядерного оружия всегда опиралась и будет опираться на понимание того обстоятельства, что у него нет друзей и союзников в регионе, подчеркивает старший преподаватель кафедры стран Ближнего Востока Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

подводная лодка типа «Дольфин»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поднимает национальный флаг на подводной лодке типа «Дольфин» INS Tanin

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Gpo/Kobi Gideon

— Любое официальное признание Израилем наличия у себя ядерного оружия повлечет за собой внешнее давление, в том числе — со стороны Запада, и необходимость взять на себя соответствующие обязательства. С точки зрения Израиля, как и некоторых других государств, существующие соглашения по ограничению и нераспространению являются продуктом отношений двух сверхдержав ХХ века и напрямую не должны означать требования к другим странам. Учитывая концепцию безопасности Израиля, в соответствии с которой у него нет друзей в регионе, он считает необходимым иметь в арсенале оружие асимметричного удара в потенциальном противостоянии с несколькими противниками, обладающими преимуществом в живой силе, — отметил собеседник «Известий».

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Попытки поставить ситуацию с нераспространением ядерного оружия на Ближнем Востоке под международный контроль предпринимались неоднократно. Самая масштабная из них — проект создания зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения (ЗСОМУ) на базе ДНЯО. Запущенная еще в 70-х годах, эта идея развивалась волнообразно, однако прогресс в переговорах всегда зависел от общей геополитической конъюнктуры. И если в 1995 году израильские официальные лица говорили о необходимых условиях для реализации проекта, то в 2019-м их представитель на обзорную конференцию просто не приехал, а в 2022-м тема Ближнего Востока и вовсе ушла в тень из-за украинского кризиса.

Для Израиля в контексте выбранной им внешнеполитической стратегии вопрос отношений с международными организациями второстепенен, отмечает Григорий Лукьянов.

организация

Ядерный символ в павильоне МАГАТЭ на климатическом саммите ООН

Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau

— Вступать в дискуссии с международными организациями (к которым в Израиле и без того не лучшее отношение) Западный Иерусалим не намерен. Израиль не считает МАГАТЭ достаточным средством для ограничения ядерной программы Ирана и других стран, поэтому систематически проводит тайные операции самостоятельно и осуществляет военные вторжения на территорию соседних государств. Так он фактический сорвал ядерный проект Ирака и сделал всё возможное для невозможности ее реализации в Сирии. МАГАТЭ и ООН не могут действовать с той же эффективностью. Поэтому Израиль и дальше будет проводить политику, в рамках которой национальные интересы будут всегда превалировать над международными договоренностями и институтами и даже над нормами морали, если таковые есть на универсальном уровне, — подытожил эксперт.

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По данным занимающегося вопросами контроля за вооружениями Стокгольмского института исследования проблем мира, Израиль располагает 90 единицами ядерного оружия и продолжает модернизировать средства доставки. Кроме того, Центр по контролю за вооружениями и нераспространению в отчете за 2020 год пишет о наличии у Израиля оружейного плутония, достаточного для производства еще 100–200 единиц.

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