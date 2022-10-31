В ООН проголосовали за отказ Израиля от ядерного оружия

Израиль должен избавиться от своего ядерного оружия и передать свою ядерную инфраструктуру в ведение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое решение принял Первый комитет Генассамблеи ООН по итогам первоначального голосования.

По информации The Jerusalem Post, 152 страны проголосовали за, пять — против. Отмечается, что против инициативы выступили пять стран: Канада, Израиль, Микронезия, Палау и США. Еще 24 страны, в том числе члены Евросоюза, от голосования воздержались.

В резолюции ООН обращается внимание на то, что Израиль ― единственная страна Ближнего Востока и одна из трех стран наряду с Индией, Пакистаном и Южным Суданом, которая до сих пор не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Документ призывает Израиль «не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать каким-либо иным образом ядерное оружие, отказаться от обладания ядерным оружием и поставить все свои неохраняемые ядерные объекты под полный объем гарантий Агентства (МАГАТЭ. ― Ред.)».

В то же время газета напомнила, что ранее в октябре заместитель представителя Израиля в ООН Михал Мааян обращал внимание организации на то, что несмотря на подписание договора некоторые страны, в особенности страны Ближнего Востока, нарушали его положения, обвинив в этом Иран и Сирию.

В августе этого года в Нью-Йорке прошла десятая конференция по ДНЯО. По итогам встреч участники не смогли прийти к единому соглашению итогового документа. По словам российской стороны, у многих участников конференции были возражения по поводу предложенного варианта документа. Также дипломаты из России заявили, что позиции страны по ряду вопросов не были учтены.

24 августа израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что власти Израиля не выступают против международного соглашения по ядерной программе Ирана, но считают настоящий вариант Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) неподходящим.