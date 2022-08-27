Россия назвала возражения делегаций причиной невозможности консенсуса по итогу ДНЯО

У многих делегаций есть возражения по поводу проекта итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом 27 августа на конференции заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

«Консенсуса по этому документу, к сожалению, нет. Нет консенсуса, поскольку у многих делегаций-участников конференции нет согласия по целому ряду вопросов, которые были отражены в проекте данного документа», — передает слова дипломата ТАСС.

Он также добавил, что на конференции не были учтены призывы российской делегации по ряду пунктов проекта, а в итоговом документе не нашел отражения вопрос развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И, хотя итоговый консенснусный документ не был принят, Россия не считает конференцию провальной, заявил Вишневецкий.

Ранее председатель Обзорной конференции ДНЯО Густаво Злаувинен заявил, что ее участники не смогли принять итоговый документ. Он уточнил, что удалось договориться по процедурной части, устанавливающей сроки проведения следующей конференции ДНЯО в 2026 году и подготовительных мероприятий к ней.

1 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Обзорная конференция ДНЯО — главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения, которая проводится раз в пять лет. На мероприятии проводится обзор исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия за отчетный период и намечаются соответствующие шаги на будущий. Принятие итогового документа — это показатель успешности проведенного мероприятия.

На конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован.