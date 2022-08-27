Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совбезе указали на роль спецоперации в предотвращении мирового конфликта
Мир
Глава МАГАТЭ поприветствовал восстановление работы одного из энергоблоков ЗАЭС
Мир
Протестующие из-за цен на электроэнергию в Пуэрто-Рико столкнулись с силовиками
Мир
В Польше предупредили о потере земель в случае альянса с Украиной
Мир
Эксперты предрекли британцам «опасную» зиму из-за роста цен на энергию
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 27 августа
Мир
Участники обзорной конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ
Мир
Пентагон заключил контракт на закупку комплексов NASAMS для Украины
Мир
Немецкая Handelsblatt предсказала Зеленскому политический кризис зимой
Мир
В Энергодаре заявили об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777
Общество
В Рязанской области установили КПП на въезде в зону лесных пожаров
Мир
Израильские F-16 ударили ракетами по научному центру в Сирии

Участники обзорной конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ

0
Фото: REUTERS/Kyodo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не пришли к единому соглашению по итоговому документу. Об этом в субботу, 27 августа, заявил на заключительном заседании конференции ее председатель Густаво Злаувинен.

В ООН отсюда: ГД предупредит мир об угрозе ядерного взрыва
Зачем еще депутаты соберутся на внеочередное заседание Совета по Украине

«Консенсуса по содержательной части достичь не удалось», — приводят его слова ТАСС.

Он добавил, что удалось договориться по процедурной части, устанавливающей сроки проведения следующей конференции ДНЯО в 2026 году и подготовительных мероприятий к ней. Злаувинен отметил, что документ был принят только в процедурной части.

В этот же день заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что у многих делегаций есть возражения по поводу проекта итогового документа Обзорной конференции ДНЯО. Он также добавил, что на конференции не были учтены призывы российской делегации по ряду пунктов проекта.

Ранее, 15 августа, Злаувинен выразил надежду на то, что ДНЯО может стать площадкой для взаимодействия между Вашингтоном и Москвой в вопросе сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ). Он также выразил надежду на то, что обзорная конференция сможет создать почву для возобновления диалога между США и Россией, так как эти две страны несут наибольшую ответственность в вопросах ядерного сдерживания.

10 августа заместитель главы российской делегации Андрей Белоусов заявил, что страны НАТО в перспективе могут оправдать любое применение ядерного оружия. Основанием для такого утверждения является в том числе окончательное закрепление за НАТО статуса ядерного военно-политического блока, что прописано в итоговой декларации мадридского саммита альянса.

8 августа заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что США следует вывести ядерное оружие из третьих стран.

Обзорная конференция ДНЯО — главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения, которая проводится раз в пять лет. На мероприятии проводится обзор исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия за отчетный период и намечаются соответствующие шаги на будущий. Принятие итогового документа — это показатель успешности проведенного мероприятия.

На конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022