Участники обзорной конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ

Участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не пришли к единому соглашению по итоговому документу. Об этом в субботу, 27 августа, заявил на заключительном заседании конференции ее председатель Густаво Злаувинен.

«Консенсуса по содержательной части достичь не удалось», — приводят его слова ТАСС.

Он добавил, что удалось договориться по процедурной части, устанавливающей сроки проведения следующей конференции ДНЯО в 2026 году и подготовительных мероприятий к ней. Злаувинен отметил, что документ был принят только в процедурной части.

В этот же день заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что у многих делегаций есть возражения по поводу проекта итогового документа Обзорной конференции ДНЯО. Он также добавил, что на конференции не были учтены призывы российской делегации по ряду пунктов проекта.

Ранее, 15 августа, Злаувинен выразил надежду на то, что ДНЯО может стать площадкой для взаимодействия между Вашингтоном и Москвой в вопросе сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ). Он также выразил надежду на то, что обзорная конференция сможет создать почву для возобновления диалога между США и Россией, так как эти две страны несут наибольшую ответственность в вопросах ядерного сдерживания.

10 августа заместитель главы российской делегации Андрей Белоусов заявил, что страны НАТО в перспективе могут оправдать любое применение ядерного оружия. Основанием для такого утверждения является в том числе окончательное закрепление за НАТО статуса ядерного военно-политического блока, что прописано в итоговой декларации мадридского саммита альянса.

8 августа заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что США следует вывести ядерное оружие из третьих стран.

Обзорная конференция ДНЯО — главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения, которая проводится раз в пять лет. На мероприятии проводится обзор исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия за отчетный период и намечаются соответствующие шаги на будущий. Принятие итогового документа — это показатель успешности проведенного мероприятия.

На конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован.