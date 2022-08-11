Дипломат Белоусов допустил оправдание странами НАТО использования ядерного оружия

Страны — члены Североатлантического альянса в перспективе могут оправдать любое применение ядерного оружия. Основанием для такого утверждения является в том числе окончательное закрепление за НАТО статуса ядерного военно-политического блока, что прописано в итоговой декларации мадридского саммита альянса, о чем в среду, 10 августа, заявил заместитель главы российской делегации Андрей Белоусов на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

«Сообществу ДНЯО еще предстоит проанализировать последствия этого обстоятельства, которое заставляет по-иному взглянуть на статус неядерных членов блока, особенно тех, на территории которых размещено американское ядерное оружие. В этой связи актуальным представляется вопрос, как нахождение на территории европейских стран чужого ядерного оружия и их участие в ядерном альянсе сочетается с их обязательствами по ДНЯО», — указал Белоусов.

По его словам, вопросы вызывают и совместные миссии НАТО по отработке применения ядерного оружия, в которых участвуют неядерные страны альянса. Белоусов добавил, заявления сторон, что данная практика не противоречит ДНЯО, а их проведение «согласовано» еще на этапе подготовки договора, – отговорки, которые идут в оправдание действий, не соответствующих ключевым положениям ДНЯО.

«В доктринальных документах США прописано применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников. Анализ этого тезиса подводит к мысли, что США зарезервировали возможность задействовать ядерное оружие в любой момент, по любому поводу и против любого государства, просто заявив, что затронуты их жизненные интересы. А это и есть реальная угроза возникновения ядерной войны. Особенно с учетом того, что США остаются единственным государством, применившим на практике свой ядерный арсенал», — подытожил он.

8 августа заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что США следует вывести ядерное оружие из третьих стран. Он добавил, что НАТО считает себя ядерным альянсом, и американское ядерное оружие находится на территории третьих стран, которые не считаются ядерными, но отрабатывают его применение.

Между тем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил 6 августа о начале новой гонки вооружений в мире.

Накануне замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что США не будут применять ядерное оружие или угрожать его применением неядерным странам, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее, 4 августа, директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин заявил, что ядерный арсенал США угрожает международному миру и безопасности. Он отметил, что сам Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, который необходим для защиты национальной безопасности.

МИД РФ 2 августа отметил, что Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.