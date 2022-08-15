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Глава конференции ДНЯО выразил надежду на диалог России и США

Глава конференции ДНЯО Злаувинен выразил надежду на диалог России и США по СНВ
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) может стать площадкой для взаимодействия между Вашингтоном и Москвой в вопросе сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ). Надежду на это в понедельник, 15 августа, выразил председатель ДНЯО Густаво Злаувинен.

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«Я надеюсь, что здесь, на обзорной конференции, может быть, обеим сторонам было бы удобно возобновить взаимодействие по этому вопросу. <…> Я так понимаю, что в рамках исполнения СНВ-3 у них есть коммуникация на техническом уровне. Вопрос в том, что для продления СНВ-3 потребуются политические решения на самом высоком уровне, которые, думаю, мы не увидим здесь», — пояснил Злаувинен в беседе с «РИА Новости».

Он также выразил надежду на то, что обзорная конференция сможет создать почву для возобновления диалога между США и Россией, так как эти две страны несут наибольшую ответственность в вопросах ядерного сдерживания. В настоящий момент, по словам Злаувинена, сейчас в мире нет точек соприкосновения и, как следствие, договоренностей.

11 августа заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил о том, что Вашингтон привержен выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях совместно с российской стороной.

Москва 8 августа инициировала временный вывод своих объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии». Об этом она уведомила вторую сторону соглашения.

1 августа Байден заявил о готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3. Белый дом хотел бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении СНВ-3. По его словам, времени для продления договора остается мало.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на десять лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700. В 2021 году СНВ-3 был продлен еще на пять лет.

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