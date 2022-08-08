РФ уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекций по СНВ

Россия уведомила США, что временно выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом 8 августа сообщили в МИД РФ.

«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», — указали в министерстве.

Уточняется, что из-за введенных Западом санкций между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих инспекционные группы из РФ в пункты въезда на американской территории.

«При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется», — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что принятые меры носят временный характер.

«После разрешения имеющихся проблемных вопросов, касающихся возобновления инспекционных мероприятий по договору, объявленные нами изъятия из-под инспекционной деятельности будут незамедлительно отменены, и она сможет снова начать осуществляться в полном объеме», — добавили в МИД РФ.

Ранее, 3 августа, член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал намерение США подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению СНВ. По его словам, Вашингтон избирательно подходит к сотрудничеству с РФ и соглашается на компромисс, лишь когда находится в невыгодном положении.

О готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3, заявил 1 августа президент США Джо Байден. По заявлению Бонни Дженкинс, США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По его словам, времени для продления договора остается мало.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700.