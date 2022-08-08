Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекций по СНВ
Мир
Винник заявил в суде США о своей невиновности
Мир
Латвия возобновила импорт российского газа
Мир
КС Молдавии запросил заключение по запрету георгиевской ленты
Общество
Мессенджеру Telegram грозит новый штраф на 8 млн рублей
Экономика
Банкам с замороженными активами разрешили остановить операции с бизнесом в валюте
Мир
Более половины европейцев выступили против антироссийских санкций
Мир
Украинским фермерам стало невыгодно выращивать зерно
Мир
Зеленский внес в раду законопроект о расширении санкций против России
Туризм
В Финляндии выступили за ограничение туризма из РФ
Общество
Москвичей предупредили о сильной грозе и ветре до 17 м/с в ближайшие часы
Политика
Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН

РФ уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекций по СНВ

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия уведомила США, что временно выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом 8 августа сообщили в МИД РФ.

АСЕАН возможностей: встретились ли Лавров и Блинкен в Камбодже
И о чем глава МИД РФ договорился с партнерами из Юго-Восточной Азии

«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», — указали в министерстве.

Уточняется, что из-за введенных Западом санкций между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих инспекционные группы из РФ в пункты въезда на американской территории.

«При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется», — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что принятые меры носят временный характер.

«После разрешения имеющихся проблемных вопросов, касающихся возобновления инспекционных мероприятий по договору, объявленные нами изъятия из-под инспекционной деятельности будут незамедлительно отменены, и она сможет снова начать осуществляться в полном объеме», — добавили в МИД РФ.

Ранее, 3 августа, член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал намерение США подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению СНВ. По его словам, Вашингтон избирательно подходит к сотрудничеству с РФ и соглашается на компромисс, лишь когда находится в невыгодном положении.

О готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3, заявил 1 августа президент США Джо Байден. По заявлению Бонни Дженкинс, США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По его словам, времени для продления договора остается мало.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022