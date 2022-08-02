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В Кремле оценили заявление Байдена о необходимости продления СНВ-3

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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом 2 августа заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления президента США Джо Байдена о переговорах по этой теме.

Песков отметил, что времени для продления договора остается мало.

«Если договор прекратит существование, не будучи замененным добротным соглашением, это негативно скажется на мировой безопасности и стабильности. Мы с самого начала выступали за то, что надо говорить как можно скорее. Но США не проявляли никакого интереса де-факто к контактам, которые необходимы», — сказал на брифинге Песков, добавив, что контакты по этой теме возможны на основе взаимного уважения.

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Днем ранее Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3. Его срок действия истекает в 2026 году.

11 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, говоря о необходимости обсуждения между Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, действие которого заканчивается в 2026 году, отметил, что «время не ждет» и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену».

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700.

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