Госдеп заявил о приверженности США выполнению СНВ-3 с Россией

Вашингтон привержен выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) совместно с российской стороной. Об этом заявил в четверг, 11 августа, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател в ходе ежедневного брифинга.

«США привержены соблюдению ДСНВ. Как отмечал президент [США Джо] Байден, сейчас мы больше, чем когда-либо со времен холодной войны, должны работать над снижением риска гонки вооружений или новой ядерной эскалации», — заявил Пател.

Так он прокомментировал утверждение замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что уведомление США о намерении в ближайшее время провести на территории РФ инспекции является «спусковым крючком». В результате Россия после этого заявления была вынуждена принять экстренное решение о временном выводе своих объектов из деятельности в рамках ДСНВ.

Москва 8 августа уведомила Белый дом о временном выводе своих объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии».

1 августа Байден заявил о готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3. Белый дом хотел бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении СНВ-3. По его словам, времени для продления договора остается мало.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.